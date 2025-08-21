onedio
Biz Nasıl Dinlemedik Bunları? Sura İskenderli'nin 10 Bağımlılık Yapan Parçası

Begüm - Onedio Üyesi
22.08.2025 - 00:06

Hep aynı şeyleri dinlemekten çok ama çok sıkılanlar buraya çünkü bu sefer neden bu zamana kadar keşfetmedik ya diye hayıflanacağımız birini bulduk. İşte karşınızda Sura İskenderli ve onun gerçekten durmadan dinlemek isteyeceğiniz parçaları... Yeni müzik keşfi ile dolu bir listeye hazırsanız müziğin sesini biraz açın çünkü başlıyoruz!

1. Bir Daha Yak

2. Ağıt

3. Yok

4. Gelme Artık

5. Niye?

6. Ama

7. Yaram Derinden

8. Sana İnat

9. Korkularım

10. Sen Sus

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
