Biz Nasıl Dinlemedik Bunları? Sura İskenderli'nin 10 Bağımlılık Yapan Parçası
Hep aynı şeyleri dinlemekten çok ama çok sıkılanlar buraya çünkü bu sefer neden bu zamana kadar keşfetmedik ya diye hayıflanacağımız birini bulduk. İşte karşınızda Sura İskenderli ve onun gerçekten durmadan dinlemek isteyeceğiniz parçaları... Yeni müzik keşfi ile dolu bir listeye hazırsanız müziğin sesini biraz açın çünkü başlıyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Bir Daha Yak
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Ağıt
3. Yok
4. Gelme Artık
5. Niye?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Ama
7. Yaram Derinden
8. Sana İnat
9. Korkularım
10. Sen Sus
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın