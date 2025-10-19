Biyolojik Babası Farklı Çıkan İki Çocuğa Kayyum Atanacak
Antalya’da 16 yıllık evliliğini geçen yıl sonlandıran Hüseyin A. (43), boşanmanın ardından bir komşusunun ihbarıyla yaptırdığı DNA testi sonucu, 3 çocuğundan 2’sinin biyolojik babası olmadığını öğrendi. Eski eşinin vefatından önce açtığı babalık davası kapsamında yapılan testte, 2 kız çocuğunun gerçek babasının Hüseyin A.’nın kuzeni M.K. (53) olduğu ortaya çıktı. Hüseyin A., “Şimdi çocukların babası da durumu kabullenmiyor. Bu çocuklara yazık, günah. Sonuçta iki küçük kız ortada kaldı” ifadelerini kullandı.
Mahkemenin DNA talebi sonucu gerçek ortaya çıktı.
Biyolojik baba sonucu kabullenmiyor.
Çocuklara kayyum atanacak.
