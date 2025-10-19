onedio
Biyolojik Babası Farklı Çıkan İki Çocuğa Kayyum Atanacak

Hakan Karakoca
19.10.2025 - 21:55

Antalya’da 16 yıllık evliliğini geçen yıl sonlandıran Hüseyin A. (43), boşanmanın ardından bir komşusunun ihbarıyla yaptırdığı DNA testi sonucu, 3 çocuğundan 2’sinin biyolojik babası olmadığını öğrendi. Eski eşinin vefatından önce açtığı babalık davası kapsamında yapılan testte, 2 kız çocuğunun gerçek babasının Hüseyin A.’nın kuzeni M.K. (53) olduğu ortaya çıktı. Hüseyin A., “Şimdi çocukların babası da durumu kabullenmiyor. Bu çocuklara yazık, günah. Sonuçta iki küçük kız ortada kaldı” ifadelerini kullandı.

Kaynak - DHA

Mahkemenin DNA talebi sonucu gerçek ortaya çıktı.

Kepez’de yaşayan Hüseyin A., 2007’de Ş.T. ile evlendi; çiftin 2’si kız 3 çocuğu oldu. 2023’te boşanan Hüseyin A., boşanma sonrası bir komşusunun uyarısıyla DNA testi yaptırdı. Antalya 13. Aile Mahkemesi kararıyla yapılan testte, oğlu E.A.’nın biyolojik babası olduğu doğrulandı, kızları H.A. ve E.A.’nın ise biyolojik babalığı reddedildi. Mahkeme, 2 kızın soy bağının reddine hükmetti.

Biyolojik baba sonucu kabullenmiyor.

Hüseyin A.'nın eski eşi Ş.T., M.K. hakkında 2 kız çocuğu için babalık davası açtı ancak Ağustos ayında vefat etti. DNA testi sonucu M.K.'nin kızların biyolojik babası olduğu belirlendi, ancak Hüseyin A., sonucu hâlâ kabullenmiyor.

Hüseyin A., ölen eski eşinin kendisini aldattığını ve kız çocuklarının babası olmadığını 2024’te öğrendiğini söyledi. Çocukların durumuna tepki göstererek, yetkililerin devreye girmesi gerektiğini vurguladı. Kızlar, şimdilik Antalya’da dedesi ve ninesinin yanında yaşıyor.

Çocuklara kayyum atanacak.

Hüseyin A., yeni DNA testiyle ilgili mahkeme sürecinin devam ettiğini ve 3 Aralık’ta duruşmanın görüleceğini belirtti. Çocukların davayı açan kişi vefat ettiği için mahkemenin kayyum atayacağını söyledi. Şu an çocuklar okula gidiyor ve kendisiyle görüşmüyor; yalnızca abileriyle iletişim kurabiliyorlar.

Ayrıca, DNA testi sürecinin başından itibaren çocukların üzerindeki ev ve araba gibi malları eşi ve oğluna devrettiğini aktaran Hüseyin A., tazminat davası açtığını ve hukuki süreci sonuna kadar sürdüreceğini ifade etti.

