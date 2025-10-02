onedio
Biten İlişkinden Aldığın Ders Ne?

miray soysal
02.10.2025 - 22:04

Her ilişki bir iz bırakır. Kimi güzel bir hatıra olur, kimi ise bize önemli bir ders verir. Peki, senin biten ilişkinden çıkardığın en büyük ders neydi? Bu test, yaşadığın deneyime biraz dışarıdan bakmanı sağlayacak.

Hazırsan başlayalım👇

1. Cinsiyetini öğrenerek testimize başlayalım!

2. İlişki içindeyken kıskanç biri miydin?

3. Peki, ne kadar şüpheciydin?

4. Ona ne kadar güveniyordun?

5. İhanete uğradın mı?

6. İletişim sorunları çıktığında nasıl başa çıkıyordunuz?

7. Ayrılık sonrası ne kadar zamanda toparlandın?

8. Son olarak, aşık olduğunda yaptığın bir şeyi söyle!

Sonsuz güvenin sonucunu üzülerek gördün...

Senin en büyük dersin, 'hemen ve koşulsuz güvenmenin bedeli olabiliyor' gerçeği. Belki kalbini fazla hızlı açtın ya da birine gereğinden fazla sorumluluk verdin. Oysa zaman tanımadan gösterilen sonsuz güven, karşı tarafın kıymetini bilmesini garanti etmiyor. Bu yaşadığın, sana güvenin de bir sınırı olması gerektiğini gösterdi. Artık önce gözlemleyip sonra bağ kuruyorsun. Güvenmekten vazgeçmedin ama kime ne kadar vereceğini daha iyi biliyorsun.

İki tarafta çaba göstermedikçe hiçbir şey yürümüyor...

Senin dersin çok net: İlişki tek taraflı emekle ayakta kalmaz. Belki hep sen affettin, sen aradın, sen uğraştın… Ama sonunda tükenen de sen oldun. Gerçek sevgi, karşılıklı çabayla anlam kazanır. Tek başına yürütülmeye çalışılan bir ilişki, zamanla bir yük haline gelir. Artık daha sağlıklı sınırlar koymayı ve dengeli ilişkiler kurmayı önemsiyorsun. Çünkü sevgi varsa, çaba da iki kişiden gelmeli.

"Değişir" diyerek başladın ama bazı şeyler en başında belli olur!

Senin ilişkin sana şu gerçeği öğretti: bazı şeyler baştan bellidir ve insanlar, sırf biz istersek değişmez. Belki başta görmezden geldin, “zamanla düzelir” diye düşündün ama olmadı. Karşındaki kişi, sana uygun biri olmadığını hep gösterdi ama sen umut ettin. Bu yaşadığın, sana sinyalleri daha iyi okumayı öğretti. Artık biriyle yeni bir yola çıkarken daha gerçekçisin. Değişmesini beklemek yerine, olduğu haliyle kabul edebileceğin insanları seçiyorsun.

Kendini geri plana atarsan, en çok sen yıpranırsın...

Bu ilişkiden aldığın en önemli ders şu: Kendi ihtiyaçlarını hep ikinci plana atarsan, sonunda kendini bile unutur hale gelirsin. Belki sevilmek uğruna fazla ödün verdin, kendini bastırdın, sürekli “önemli olan o mutlu olsun” dedin… Ama o denge bozulunca, sen içten içe tükenmeye başladın. Artık biliyorsun ki sağlıklı bir ilişki, “önce o değil, birlikte biz” demeyi gerektiriyor. Kendini seven biriyle, kendini sevmekten vazgeçmeden sevilmek istiyorsun artık.

