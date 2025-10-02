Biten İlişkinden Aldığın Ders Ne?

Senin ilişkin sana şu gerçeği öğretti: bazı şeyler baştan bellidir ve insanlar, sırf biz istersek değişmez. Belki başta görmezden geldin, “zamanla düzelir” diye düşündün ama olmadı. Karşındaki kişi, sana uygun biri olmadığını hep gösterdi ama sen umut ettin. Bu yaşadığın, sana sinyalleri daha iyi okumayı öğretti. Artık biriyle yeni bir yola çıkarken daha gerçekçisin. Değişmesini beklemek yerine, olduğu haliyle kabul edebileceğin insanları seçiyorsun.