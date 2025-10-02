Biten İlişkinden Aldığın Ders Ne?
Her ilişki bir iz bırakır. Kimi güzel bir hatıra olur, kimi ise bize önemli bir ders verir. Peki, senin biten ilişkinden çıkardığın en büyük ders neydi? Bu test, yaşadığın deneyime biraz dışarıdan bakmanı sağlayacak.
Hazırsan başlayalım👇
1. Cinsiyetini öğrenerek testimize başlayalım!
2. İlişki içindeyken kıskanç biri miydin?
3. Peki, ne kadar şüpheciydin?
4. Ona ne kadar güveniyordun?
5. İhanete uğradın mı?
6. İletişim sorunları çıktığında nasıl başa çıkıyordunuz?
7. Ayrılık sonrası ne kadar zamanda toparlandın?
8. Son olarak, aşık olduğunda yaptığın bir şeyi söyle!
Sonsuz güvenin sonucunu üzülerek gördün...
İki tarafta çaba göstermedikçe hiçbir şey yürümüyor...
"Değişir" diyerek başladın ama bazı şeyler en başında belli olur!
Kendini geri plana atarsan, en çok sen yıpranırsın...
