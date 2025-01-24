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Birçoğumuz Yanlış Yapıyoruz: Duşta Doğru Şekilde Keselenmenin 11 Yolu

etiket Birçoğumuz Yanlış Yapıyoruz: Duşta Doğru Şekilde Keselenmenin 11 Yolu

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
24.01.2025 - 18:31

Duş yaparken hepimiz keseleniyoruz ama acaba bunu doğru yapıyor muyuz? Genelde keselenme işlemini pek doğru yapamıyoruz. Peki doğru keselenme nasıl olmalı? Siz uğraşmayın diye biz araştırdık! Gelin doğru nasıl keselenir birlikte bakalım...

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1. İlk kuralımız, keseyi nazikçe uygulamak!

Bazılarımız cildini keselerken biraz sert davranıyor. Ama bu pek doğru değil işte. Kese yaparken olabildiğince nazik olmalısınız. Yani cildinizi soyacak bir sertlikte ovmak, cildinizi tahriş edebilir hatta ileri boyutta soyulmasına bile neden olabilir. O yüzden keseyi nazik dairesel hareketlerle uygulamanız gerek. Bu sayede cildinizden ölü deriyi uzaklaştırırken cildinizi gereksiz yere tahriş etmemiş olursunuz.

2. Ciltte bazı bölgeler hassas, bunlara dikkat etmelisiniz.

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Yüz, göğüs ya da karın gibi cildin daha hassas olduğu yerlerde keseyi ekstra dikkatli yapmanız gerekiyor. Çünkü bu bölgeler diğerlerine göre biraz daha hassas olabiliyor. Başka bölgelerde sert uygulasanız bile buralara geldiğinizde daha nazik davranmanız gerek. Eğer sert keselerseniz bu hassas bölgelerde kalıcı izler kalması muhtemel.

3. Doğal olanlar her zaman daha iyidir!

Doğal lifler, kese için en iyisi. Sentetik keselerin içinde cilde zarar verebilecek şeyler bulunabiliyor. Ama doğal liflerden yapılan keseler cildinize zarar vermeden ölü deriyi güzel şekilde uzaklaştırıyor. Pamuk ya da bambu liflerden yapılan keseler cildiniz için çok daha iyi. Aynı zamanda bu tarz lifler çevre dostu! Yani hem cildinizi hem de çevrenizi aynı anda koruyabiliyorsunuz.

4. Yapılan büyük bir yanlış: Keseyi temizlememek.

Keselerin genelde temizlenmesi ihmal ediliyor. Ama aslında düzenli olarak temizlenmesi gerekenlerden biri. Her kullanımdan sonra cildinizdeki kirler ve ölü deriler kesenizde birikiyor ve temizlemediğinizde bunlar orada durmaya devam ediyor. Bu böyle devam ederse bir süre sonra kokudan ve pislikten artık keseniz kullanılamaz hale gelecektir. O yüzden her kullanım sonrası suyla temizlemek gerek. Arada dezenfektanla da temizlemek iyi olacaktır.

5. Sıcak su özellikle kışın çok kullanılıyor.

Hatta bazıları yazın bile sıcak suyla yıkanıyor. Ama aşırı sıcak su, cilt için çok zararlı. Çünkü cildin kurumasına ve esnekliğini kaybetmesine neden oluyor. O yüzden her zaman ılık suyla banyo yapmanız gerekiyor. Sıcak su aynı zamanda cildin doğal bariyerine zarar verebiliyor. Eee bunun sonunda cildinizin doğal bariyeri zarar görüyor ve keseleme işlemi sırasında cildinizin hassaslaşmasına neden oluyor.

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6. Keseleme sonrası nemlendirme şart!

Keselendiniz, banyodan çıktınız. Cildiniz arındı doğru ama keseleme işlemi cildinizdeki nem dengesini bozabiliyor. O yüzden yapmanız gereken keseden sonra güzel bir nemlendirici kullanmak. Doğal yağlar ya da nemlendirici kremlerle cildinizin nem dengesini geri kazanmasına yardımcı olabilirsiniz. Bu sayede cildinizin kurumasını engelleyebilir ve yumuşacık olmasını sağlayabilirsiniz.

7. Keselenmeyi düzenli hale getirin!

Böyle arada sırada keseleneyim olmaz. Bunu düzenli şekilde yapmanız gerekiyor. Çünkü zaman zaman keselenip sonra bir süre bırakmak cildiniz için pek iyi olmuyor. Ama düzenli yaptığınızda bu işlem, ölü derileri cildinizden uzaklaştırıyor ve daha sağlıklı bir cilde kavuşmanıza yardımcı oluyor. Haftada bir veya iki kere keselenmek cildinizin tam istediğiniz gibi olmasını sağlayacak!

8. Kese yaparken yavaş yapmak gerek!

Keselenme işlemi, cildiniz için çok önemli bir işlem. Ama genelde yapılan hata, hızlı hızlı keselenmek. Aslında keselenirken sabırlı şekilde ve nazik adımlarla bu işlemi uygulamalısınız. Aceleye getirmeden her bölgeye yeterince zaman ayırmanız gerekiyor. Yavaş ve dairesel hareketler ile cildinizi ölü hücrelerden arındırarak etkili bir cilt temizliği yapabilirsiniz.

9. Kese seçimi de en önemlilerden!

Her cilt tipi farklı, dolayısıyla her kese her cilt için uygun olmuyor. O yüzden kese alırken cildinizin tipine göre uygun bir kese almanız gerekiyor. Mesela kuru bir cildiniz varsa o zaman daha yumuşak bir kese alabilirsiniz. Yani önce cilt tipinizi öğrenmeli ve daha sonra kese seçimi yapmanız gerekiyor. Eğer cilt tipinize uygun bir kese seçerseniz hem cildiniz zarar görmez hem de daha etkili sonuçlar elde edersiniz.

10. Hassas ciltliler kese yaparken dikkatli olmalı.

Hassas bir cildiniz varsa kese sizin için sakıncalı olabilir. Kolay tahriş olabilen ya da alerjik deriniz varsa kese kullanmadan önce mutlaka bir doktora danışmakta fayda var. Doktorunuz sizi nasıl kullanacağınız konusunda da aydınlatacaktır. Hassas ciltlilerden biriyseniz o zaman kese sizin için doğru tercih olmayabilir.

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11. Duş sonrası şöyle bir soğuk su ile bitirmek en iyisi!

Duşu sıcak suyla bile yapıyorsanız sonunu soğuk suyla getirmek çok iyi. Hele bir de keselenme işlemi yaptıysanız o zaman kesin soğuk suyla bitirmeniz gerek. Sıcak su gözeneklerinizi güzelce açıyor, soğuk su ise cildinizi sıkılaştırıyor ve pürüzsüzleştiriyor. Soğuk su ile duşu bitirdiğinizde kendinizi çok daha taze ve canlı hissedeceğiniz kesin!

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