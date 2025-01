Birçoğumuz Yanlış Yapıyoruz: Duşta Doğru Şekilde Keselenmenin 11 Yolu

Her cilt tipi farklı, dolayısıyla her kese her cilt için uygun olmuyor. O yüzden kese alırken cildinizin tipine göre uygun bir kese almanız gerekiyor. Mesela kuru bir cildiniz varsa o zaman daha yumuşak bir kese alabilirsiniz. Yani önce cilt tipinizi öğrenmeli ve daha sonra kese seçimi yapmanız gerekiyor. Eğer cilt tipinize uygun bir kese seçerseniz hem cildiniz zarar görmez hem de daha etkili sonuçlar elde edersiniz.