Birçoğumuz Yanlış Yapıyoruz: Duşta Doğru Şekilde Keselenmenin 11 Yolu
Birçoğumuz Yanlış Yapıyoruz: Duşta Doğru Şekilde Keselenmenin 11 Yolu
Duş yaparken hepimiz keseleniyoruz ama acaba bunu doğru yapıyor muyuz? Genelde keselenme işlemini pek doğru yapamıyoruz. Peki doğru keselenme nasıl olmalı? Siz uğraşmayın diye biz araştırdık! Gelin doğru nasıl keselenir birlikte bakalım...
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1. İlk kuralımız, keseyi nazikçe uygulamak!
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2. Ciltte bazı bölgeler hassas, bunlara dikkat etmelisiniz.
3. Doğal olanlar her zaman daha iyidir!
4. Yapılan büyük bir yanlış: Keseyi temizlememek.
5. Sıcak su özellikle kışın çok kullanılıyor.
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6. Keseleme sonrası nemlendirme şart!
7. Keselenmeyi düzenli hale getirin!
8. Kese yaparken yavaş yapmak gerek!
9. Kese seçimi de en önemlilerden!
10. Hassas ciltliler kese yaparken dikkatli olmalı.
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11. Duş sonrası şöyle bir soğuk su ile bitirmek en iyisi!
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