Biraz Nostalji: CD'lerin Süresi Neden Tam Olarak 74 Dakikadır?
Spotify listelerimizi saniyeler içinde oluşturmadan ve binlerce şarkıyı küçücük telefonlara sığdırmadan önce CD'ler birer kraldı! O parlak yüzeylerine üfleyerek sildiğimiz ve çizilmesin diye gözümüz gibi baktığımız CD'lerin standart süresi neden 60 dakika veya 100 dakika değil de tam olarak 74 dakikaydı?
İlk nokta şu: Döneminde kasetlerin popülerleşmesi ve dijital dönüşüm büyük yankı uyandırdı.
Mühendislerin bir kriteri vardı: Ceket cepleri!
Masada sürpriz bir isim vardı: Norio Ohga.
Ohga'nın sunduğu şart Beethoven ile alakalıydı. Tamam da ne alaka?
Referans alınan o efsanevi kayıt: 1951 Bayreuth.
Herbert von Karajan için bir sandalye daha getirdik! Neden mi?
Sony, bu olayda galip geldi ve 12 santimlik bir devrim yarattı diyebiliriz!
CD'lerin devri, MP3'lerin ve müzik yayın servislerinin gelişiyle kapandı belki ama arkasındaki bu hikaye hala çok havalı değil mi?
