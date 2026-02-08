Biraz Nostalji: CD'lerin Süresi Neden Tam Olarak 74 Dakikadır?

Bu süreçte bir başka efsane daha dolaşır. Ünlü orkestra şefi Herbert von Karajan'ın da CD teknolojisinin geliştirilmesinde Sony'ye danışmanlık yaptığı bilinir. Hatta bir rivayete göre 74 dakika ısrarı Karajan'dan gelmemiştir. Karajan'ın eşi Eliette von Karajan'ın bu senfoniyi çok sevmesi ve bölünmeden dinlemek istemesi bu kararı etkilemiştir. Ancak resmi Sony kayıtları asıl kahramanın Norio Ohga ve onun Furtwängler hayranlığı olduğunu doğrular.