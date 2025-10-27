onedio
Bir Tarihin Sonu: 61 Yıllık Çikolata Fabrikası Kapatılıyor

Dilara Şimşek
27.10.2025 - 09:35

Almanya’nın başkenti Berlin’de 1977 yılında kurulan Cargill çikolata fabrikası kapatılıyor. Lichtenrade’de bulunan fabrikada 43 kişinin çalıştığı belirtilirken işçi sendikaları işten çıkarmalara tepki gösterdi. Çalışanlar ise kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını dile getirdi.

Kaynak

61 yıllık çikolata fabrikası kapatılıyor.

Almanya’nın 61 yıllık çikolata fabrikası kapılarını kapatıyor. Berlin’in Lichtenrade bölgesinde bulunan Cargill çikolata fabrikası 1964 yılında kuruldu. 1977 yılında Dr. Oetker’e satılan marka, daha sonra el değiştirdi. 2011 yılında ABD tarafından satın alınan Cargill için kötü haber geldi. Marka, Lichtenrade fabrikasını kapatma kararı aldı.

Sendika işten çıkarmalara tepki gösterdi.

Kentte fabrika 43 kişiye istihdam sağlıyor. Gıda, İçecek ve İkram Sendikası ( NGG ) işten çıkarmalara şiddetle karşı çıktı. NGG’den yapılan açıklamada kapanışın üç aydan kısa süre önce duyurulduğunu kaydederek “Cargill'i aklını başına toplayıp işçi konseyiyle oturup müzakere etmeye çağırıyoruz. Şirket, çalışanlarının refahını umursamıyor' dedi.

Öte yandan fabrika çalışanlarının yıllardır kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını daha önce gerçekleştirilen toplantılarda dile getirildiği belirtildi.

