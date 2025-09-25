Bir Kişi Eksik, Dört Gol Fazla

Eksiklikleri dikkate alarak sol açıkta altyapıdan gelen genç Devrim’e görev verdi. Bu genç Kartal, ilk maçına çıkmasına rağmen hem sol hem de sağ kanatta alkışlanacak bir performans sergiledi.

Oysa sol açık sıkıntısının en yoğun yaşandığı dönemde Solskjaer ona bir kez bile şans tanımamıştı. O günlerde fırsat verilseydi, bugün hâlâ “sol açığımız yok” diye yakınmıyor olabilirdik. Bazıları El Bilal Touré’nin sol açık oynayabileceğini söyleyecektir; ancak onun asıl pozisyonu santrfordur.