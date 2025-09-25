onedio
Bir Kişi Eksik, Dört Gol Fazla

Hayri Cem
Hayri Cem - yazio
25.09.2025 - 08:56

Erteleme maçı olduğundan her iki takım da o günkü kadrolarıyla sahaya çıkmak zorundaydı. Beşiktaş’ın ideal on birinde yer alan oyuncuların önemli bir bölümü kadroya dahil edilemedi. Genel olarak taraftarın korkusu ise Göztepe maçına benzer bir oyun izlemekti.

Sergen Yalçın, elindeki oyuncular arasından en verimli olabilecekleri sahaya sürdü.

Eksiklikleri dikkate alarak sol açıkta altyapıdan gelen genç Devrim’e görev verdi. Bu genç Kartal, ilk maçına çıkmasına rağmen hem sol hem de sağ kanatta alkışlanacak bir performans sergiledi.

Oysa sol açık sıkıntısının en yoğun yaşandığı dönemde Solskjaer ona bir kez bile şans tanımamıştı. O günlerde fırsat verilseydi, bugün hâlâ “sol açığımız yok” diye yakınmıyor olabilirdik. Bazıları El Bilal Touré’nin sol açık oynayabileceğini söyleyecektir; ancak onun asıl pozisyonu santrfordur.

Beşiktaş’ın kadro yoksunluğunu daha iyi anlamak için yedek kulübesine bakmak yeterlidir:

Demir Ege, Kartal Kayra, Necip, Paulista, Ersin, Tuna Baran (U19 – 17 yaş), Asım Efe (U19 – 18 yaş), Emre Bilgin (Kaleci – 21 yaş).

Sergen Yalçın, 20 kişilik kadroyu tamamlayamadı; sahaya toplam 19 futbolcuyla çıktı. Yedek kulübesi bir kişi eksikti. Bu yüzden kimse “Kayserispor da eksikti” demesin; zira bu kadroyla deplasmanda 4 gol atmak büyük bir başarıdır. Bu başarının mimarlarından biri de kuşkusuz Sergen Yalçın’dır.

Rafa Silva meselesine gelirsek:

İyi futbolcunun yeteneği kaybolmaz. Zaman zaman inişler çıkışlar yaşanır, fakat uygun koşullar oluştuğunda o yetenek birden sahaya yansır. İki haftadır Beşiktaş’ın “mixerleri” Rafa’ya söylemediklerini bırakmadılar; hatta “takımın zayıf halkası” diyenler bile çıktı. Oysa bugünkü güzel oyunu gösteriyor ki Sergen Yalçın, Rafa’ya en uygun koşulları yaratmaya başlamış durumda.

Sonuç olarak:

Eksiklere rağmen Beşiktaş istekli bir oyun ortaya koydu. Başakşehir maçındaki Beşiktaş ruhu yeniden sahadaydı. Kocaelispor engeli aşılırsa, siyah-beyazlılar Galatasaray karşısına çok daha moralli çıkacaktır. Ben bugün kadroda olmayan futbolcularla takviye edilecek takımın Galatasaray’ı yenecek güçte olduğuna inanıyorum. Yeter ki maç öncesi Beşiktaş yönetimi, TFF ve MHK ile görüşerek hakemin adil bir yönetim sergilemesini sağlasın.

