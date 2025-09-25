Bir Kişi Eksik, Dört Gol Fazla
Erteleme maçı olduğundan her iki takım da o günkü kadrolarıyla sahaya çıkmak zorundaydı. Beşiktaş’ın ideal on birinde yer alan oyuncuların önemli bir bölümü kadroya dahil edilemedi. Genel olarak taraftarın korkusu ise Göztepe maçına benzer bir oyun izlemekti.
Sergen Yalçın, elindeki oyuncular arasından en verimli olabilecekleri sahaya sürdü.
Beşiktaş’ın kadro yoksunluğunu daha iyi anlamak için yedek kulübesine bakmak yeterlidir:
Sonuç olarak:
