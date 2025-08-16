Bir Kadın Kavga Ettiği Eşinin Aracını Cipiyle Hurdaya Çevirdi

Sakarya’nın Karasu ilçesinde eşiyle tartışan bir kadın cipiyle eşinin aracını hurdaya çevirdi. Kadın olay yerinde baygınlık geçirdi. Araç kullanılmaz hale gelirken, park halindeki iki otomobilde de maddi hasar meydana geldi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Eşine sinirlendi aracı hurdaya çevirdi.
Eşiyle kol kola eve girdiler.
Kadina jeep alip kendine su kulusturu layik gormus yazik moruk
Arabayı kocasının aldığını nereden biliyorsun?
Helal beybii
o değil de bu amcanın mimikler,ses tonundaki değişimler,el kol hareketleri nedir ya..harika bir oyuncu olabilirmiş ve de ne anlatsa sabaha kadar dinlenir amc... Devamını Gör