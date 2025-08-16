onedio
Bir Kadın Kavga Ettiği Eşinin Aracını Cipiyle Hurdaya Çevirdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.08.2025 - 11:09

Sakarya’nın Karasu ilçesinde eşiyle tartışan bir kadın cipiyle eşinin aracını hurdaya çevirdi. Kadın olay yerinde baygınlık geçirdi. Araç kullanılmaz hale gelirken, park halindeki iki otomobilde de maddi hasar meydana geldi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Buradan izleyebilirsiniz:

Eşine sinirlendi aracı hurdaya çevirdi.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde eşiyle tartışan bir kadın dehşet saçtı. Cipiyle eşinin aracına defalarca vuran kadın eşinin olay yerine gelmesi üzerine baygınlık geçirdi. Olayda Mehmet K.'ye ait araç kullanılmaz hale gelirken, park halindeki iki otomobilde de maddi hasar meydana geldi.

Eşiyle kol kola eve girdiler.

Olaya tanıklık eden mahalle sakini Yusuf Mercan, 'Sabah saat 05.30 civarında olay korna sesiyle başladı. Tartışma, apartmanın 2. katında oturan çiftin arasında başladı. Benim aracım, zarar gören otomobilin hemen yanında park halindeydi. Beni kızım uyandırdı. Uyandığımda kadın cipiyle eşinin aracına çarpıyordu. Araca defalarca çarpa çarpa sürükledi. O sırada komşumuzun aracına da çarptı. Daha sonra Mehmet K., araçta bulunan eşini kapıdan alıp aşağı attı. O esnada kadın bayıldı. Ambulans gelip kadını alarak hastaneye götürdü. Olay sonrası çekici gelerek araçları bulunduğu yerden kaldırdı. Benim aracımda 15-20 bin TL civarında hasar oluştu. Eşi Mehmet K., tüm masrafları üstlendi' dedi.

Öte yandan Mercan, eşiyle kadını kol kola evlerine girerken gördüğünü söyledi.

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
comolokkopapichulo

Kadina jeep alip kendine su kulusturu layik gormus yazik moruk

Esra .

Arabayı kocasının aldığını nereden biliyorsun?

Merve Gülen

Helal beybii

belladonna

o değil de bu amcanın mimikler,ses tonundaki değişimler,el kol hareketleri nedir ya..harika bir oyuncu olabilirmiş ve de ne anlatsa sabaha kadar dinlenir amc... Devamını Gör