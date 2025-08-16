Bir Kadın Kavga Ettiği Eşinin Aracını Cipiyle Hurdaya Çevirdi

Olaya tanıklık eden mahalle sakini Yusuf Mercan, 'Sabah saat 05.30 civarında olay korna sesiyle başladı. Tartışma, apartmanın 2. katında oturan çiftin arasında başladı. Benim aracım, zarar gören otomobilin hemen yanında park halindeydi. Beni kızım uyandırdı. Uyandığımda kadın cipiyle eşinin aracına çarpıyordu. Araca defalarca çarpa çarpa sürükledi. O sırada komşumuzun aracına da çarptı. Daha sonra Mehmet K., araçta bulunan eşini kapıdan alıp aşağı attı. O esnada kadın bayıldı. Ambulans gelip kadını alarak hastaneye götürdü. Olay sonrası çekici gelerek araçları bulunduğu yerden kaldırdı. Benim aracımda 15-20 bin TL civarında hasar oluştu. Eşi Mehmet K., tüm masrafları üstlendi' dedi.

Öte yandan Mercan, eşiyle kadını kol kola evlerine girerken gördüğünü söyledi.