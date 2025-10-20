onedio
Bir Gezgin, Türklere Vizesiz Oturum Hakkı Veren Svalbard Adası Hakkında Anlattıklarıyla İlgi Gördü!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
20.10.2025 - 23:11

Sosyal medyada paylaştığı videoyla gündem olan bir gezgin, Türk vatandaşlarının vizesiz girebildiği Svalbard Adası hakkında ilginç bilgiler verdi. Norveç’in kuzeyinde yer alan bu ada, hem çalışma hem de oturma izni olmadan yaşama fırsatı sunuyor. Ancak dikkat! Yılın bir yarısında güneş hiç doğmuyor, bir yarısında ise tam tersine hiç batmıyor. Vizesiz olması cazip ama şartlar, sanıldığı kadar kolay değilmiş!

Sosyal medyada bir gezgin, “Türklere vizesiz çalışma ve oturum hakkı veren o yere gidiyoruz” diyerek çektiği video ile dikkatleri üzerine çekti.

Svalbard Adası hakkında verdiği bilgilerle ilgi gören gezgin, buradaki iş imkanlarının genelde hizmet sektöründe olduğunu anlattı. Elektrik ya da sağlık gibi teknik becerilere sahip olanlarsa daha avantajlı. Peki size cazip geldi mi? Yorumlara bekliyoruz...

