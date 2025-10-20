Bir Gezgin, Türklere Vizesiz Oturum Hakkı Veren Svalbard Adası Hakkında Anlattıklarıyla İlgi Gördü!

Sosyal medyada paylaştığı videoyla gündem olan bir gezgin, Türk vatandaşlarının vizesiz girebildiği Svalbard Adası hakkında ilginç bilgiler verdi. Norveç’in kuzeyinde yer alan bu ada, hem çalışma hem de oturma izni olmadan yaşama fırsatı sunuyor. Ancak dikkat! Yılın bir yarısında güneş hiç doğmuyor, bir yarısında ise tam tersine hiç batmıyor. Vizesiz olması cazip ama şartlar, sanıldığı kadar kolay değilmiş!
Gelin birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyada bir gezgin, “Türklere vizesiz çalışma ve oturum hakkı veren o yere gidiyoruz” diyerek çektiği video ile dikkatleri üzerine çekti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın