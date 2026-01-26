Bir Bilet Bin Duygu: Bu Sezon İzlemenizi Önerdiğimiz 10 Tiyatro Oyunu

Çocukları unutmadık elbette! Çocuklar için de birçok güzel tiyatro var. Hişt Hişt! onlardan biri. Yekta Kopan tarafından yazılan ve çocukların doğanın derinliklerine yolculuk yapmasını sağlayan bir müzikal. Yani bu oyunda çocuklar hem eğleniyor hem de doğanın sesleriyle tanışıyorlar. Hişt Hişt! oyununda eğlence garanti!