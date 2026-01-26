onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Sanat
Bir Bilet Bin Duygu: Bu Sezon İzlemenizi Önerdiğimiz 10 Tiyatro Oyunu

etiket Bir Bilet Bin Duygu: Bu Sezon İzlemenizi Önerdiğimiz 10 Tiyatro Oyunu

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
26.01.2026 - 19:16

Bu sezon da birbirinden güzel oyunlar izleyecek gibi duruyoruz. Farklı birçok oyunun içinden kendinize uygun olanı seçip hemen biletinizi alabilirsiniz. 

Mizahtan drama her konuyu işleyen tiyatroların hepsi salonda geçirdiğiniz dakikaların unutulmaz olmasını sağlayacak türden...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Oyunun Oyunu

1. Oyunun Oyunu

Bir tiyatro oyununun provasını anlatan ve konusu ile oldukça dikkat çekici olan Oyunun Oyunu'nda birçok usta oyuncu yer alıyor. Micheal Frayn'ın uyarlaması olan oyunun başrollerinde Engin Alkan, Günay Karacaoğlu ve Salih Kalyon bulunuyor. Temposu yüksek oyun, tiyatro meraklılarının favorileri arasında.

2. Ağaçlar Ayakta Ölür

2. Ağaçlar Ayakta Ölür

Nevra Serezli'nin başrolünde olduğu tiyatro oyunu, çocuklarını uçak kazasında kaybeden bir aileyi konu alıyor. Çocuklarını kaybettikten sonra tek varlıkları olan torunları ile ilgileniyorlar. Bu sırada hırsızlıktan yakalanan torunla dede bağları koparıyor. Ama yıllar sonra büyükanne torununu son kez görmek isteyince işler karışıyor.

3. Palamut Zamanı

3. Palamut Zamanı

İki kadın üzerinde yoğunlaşan Palamut Zamanı'nda Ayda Aksel ve Alina Boz karşılıklı oynuyor. Çağan Irmak'ın yazıp yönettiği oyun birçok duyguyu aynı anda yaşatıyor. Tesadüf gibi görünen ama daha derin anlama sahip olan bu karşılaşmayı izlemek oldukça keyifli olacak gibi!

4. Savaş ve Barış

4. Savaş ve Barış

Hepimizin bildiği Tolstoy'un ünlü eserinden esinlenen Savaş ve Barış tiyatro oyunu, klasik eseri bir de tiyatro sahnesinde görmek isteyenler için güzel bir alternatif. Savaş, aşk ve daha birçok konunun işlendiği tiyatro oyununun duygu karmaşası yaşatacağı kesin.

5. Bir Baba Hamlet

5. Bir Baba Hamlet

Şevket Çoruh ve İlker Ayrık'ı tiyatro sahnesinde görmek isteyenlerin tercih edebileceği oyunun 8 ödülü var. Seyirciyle buluşmaya devam eden oyun güldürürken düşündüren türden. Bu oyunda, Shakespeare'in klasik Hamlet'i eğlenceli bir dille sahneye taşınıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Kürk Mantolu Madonna

6. Kürk Mantolu Madonna

Sabahattin Ali'nin hepimizin bildiği eseri Kürk Mantolu Madonna, tiyatro sahnesinde de insana dokunmaya devam ediyor. Taner Barlas, Ekin Aksu, Duygu Dalyanoğlu ve daha birçok oyuncunun yer aldığı oyun, meraklısını bekliyor. Kitabı okuyan okumayan herkesin beğenerek izleyebileceği bir oyun olduğuna eminiz!

7. Öteki

7. Öteki

Dostoyevski'nin pek bilinmeyen eseri Öteki'yi sahnede izlemek çok iyi olmaz mıydı? Cem Yiğit Üzümoğlu ve Derya Karadaş gibi ünlü oyuncuların yer aldığı oyun, izleyenleri derinden etkiliyor. Kara komedi türündeki oyunu izlemeyen çok şey kaybeder, bizden söylemesi!

8. Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler

8. Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler

Bülent İnal ve Dolunay Soysert'i bir araya getiren Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler oyunu, oyuncuların performanslarıyla göz dolduruyor. Evlilik kurumuna ışık tutan oyunda sırların ve yalanların gölgesindeki bir evlilik sahneye taşınıyor. Çift arasındaki hesaplaşmayı sahnede görmek mümkün.

9. Don Quixote

9. Don Quixote

Don Kişot'u hepimiz biliyoruz evet, Don Quixote ise Don Kişot'un müzikal versiyonu. Don Kişot müzikali, Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay ve Cengiz Bozkurt gibi başarılı oyuncuları bir araya getiriyor. Tiyatro sevenlerin beğenerek izlediği müzikal bu sezonun izlemeye değer oyunları arasında liste başında yer alıyor.

10. Aşk Biter mi?

10. Aşk Biter mi?

'Aşk Biter mi?' oyununda karakterlerimizin geçmişleri, gelecekleri ve hiç yaşayamadıkları konuşuluyor. Evrim Alasya ve Kerem Alışık'ı sahnede buluşturan oyunda birçok şairin de adı geçiyor. İmkansızlığın anlatıldığı oyun etkili bir hikayeye sahip!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bonus: Hişt Hişt!

Bonus: Hişt Hişt!

Çocukları unutmadık elbette! Çocuklar için de birçok güzel tiyatro var. Hişt Hişt! onlardan biri. Yekta Kopan tarafından yazılan ve çocukların doğanın derinliklerine yolculuk yapmasını sağlayan bir müzikal. Yani bu oyunda çocuklar hem eğleniyor hem de doğanın sesleriyle tanışıyorlar. Hişt Hişt! oyununda eğlence garanti!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın