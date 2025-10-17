Binsat Holding Kimin, Sahipleri Kim? Binsat Holding'in Sahip Olduğu Şirketler

Binsat Holding, 1996 yılında faaliyet göstermeye başlayan entegre hizmet gruplarından biridir. Güvenlik, teknoloji, yatırım, catering ve turizm gibi farklı alanlarda çalışmaları bulunuyor.

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre holdingin fiili sahipleri ve yöneticileri Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl olarak öne çıkıyor. Ortaklık yapısına dair resmi belgeler kamuya açık olmasa da sektörel analizlerde Bingöl kardeşlerin stratejik kararları yönettiği belirtiliyor.

Zaman zaman akademik ve siyasi çevrelerden bazı isimlerle de ilişkilendirilen holding, bu iddialar nedeniyle tartışma konusu oldu. Bu isimlerden biri olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Remzi Sanver anılmış ancak söz konusu bağlantılara dair resmi bir doğrulama yapılmamıştır.