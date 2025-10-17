onedio
Binsat Holding Kimin, Sahipleri Kim? Binsat Holding'in Sahip Olduğu Şirketler

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.10.2025 - 10:20

Son dönemde adını kamu ihaleleri, güvenlik hizmetleri ve teknoloji yatırımlarıyla sıkça duyuran Binsat Holding, sahiplik yapısı ve iştirakleriyle gündemde. Şirketin yöneticileri, kurucuları ve bünyesinde yer alan firmalar kamuoyunda merak ediliyor. Özellikle son haftalarda yürütülen gözaltı operasyonları, holdingin yeniden konuşulmasına neden oldu. 

Peki Binsat Holding kimin, sahipleri kim?

Binsat Holding Kimin, Sahipleri Kim?

Binsat Holding, 1996 yılında faaliyet göstermeye başlayan entegre hizmet gruplarından biridir. Güvenlik, teknoloji, yatırım, catering ve turizm gibi farklı alanlarda çalışmaları bulunuyor.

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre holdingin fiili sahipleri ve yöneticileri Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl olarak öne çıkıyor. Ortaklık yapısına dair resmi belgeler kamuya açık olmasa da sektörel analizlerde Bingöl kardeşlerin stratejik kararları yönettiği belirtiliyor.

Zaman zaman akademik ve siyasi çevrelerden bazı isimlerle de ilişkilendirilen holding, bu iddialar nedeniyle tartışma konusu oldu. Bu isimlerden biri olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Remzi Sanver anılmış ancak söz konusu bağlantılara dair resmi bir doğrulama yapılmamıştır.

Binsat Holding'in Kurucusu Kim?

Binsat Holding, 1996 yılında Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl tarafından kuruldu. Şirket, entegre hizmet çözümleri sunmak amacıyla özel sektör odaklı bir yapı olarak faaliyete başladı.

Son yıllarda şirketin kamu ihaleleriyle ve bazı soruşturma süreçleriyle anılması, kamuoyunun dikkatini yeniden üzerine çekti.

Binsat Holding Şirketleri

Binsat Holding, farklı sektörlerde faaliyet gösteren çok sayıda şirkete sahip. Öne çıkan bazı bağlı şirketler şöyle:

  • Binsat Güvenlik

  • Maya Catering

  • Binsat Grup Yatırım

  • Binsat Turizm

  • Binsat Teknoloji

  • Bincan Matbaa

  • Binsat İş Gücü

  • Binsat Girişim

Yaşam Editörü
Yaşam Editörü
