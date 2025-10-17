Remzi Sanver Kimdir? İstanbul Eski Bilgi Üniversitesi Rektörü Remzi Sanver Neden Gözaltına Alındı?

Sanver, sosyal bilimler ve ekonomi alanındaki çalışmalarıyla tanınan bir akademisyendir. Halen Fransa Bilimsel Araştırma Merkezi’ne (CNRS) bağlı Paris Dauphine Üniversitesi’nin LAMSADE laboratuvarında araştırma profesörü olarak görev yapmaktadır.

Akademik görevinin yanı sıra Galatasaray Spor Kulübü’nde çeşitli idari pozisyonlarda da yer aldı. 2021-2022 döneminde kulübün Genel Sekreterliği ve Yönetim Kurulu Sözcülüğü’nü üstlendi. 2023 yılından bu yana Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası’nın Büyük Üstadı olarak görevini sürdürmektedir.