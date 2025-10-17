onedio
article/share
Remzi Sanver Kimdir? İstanbul Eski Bilgi Üniversitesi Rektörü Remzi Sanver Neden Gözaltına Alındı?

17.10.2025 - 09:41

Son dakika gelişmeleriyle birlikte İstanbul eski Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Sanver yeniden gündeme geldi. Akademik çalışmalarıyla tanınan Sanver, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Operasyonun detayları ve Remzi Sanver’in hayatı kamuoyunda merak konusu oldu. 

İşte Remzi Sanver hakkında bilinenler...

Remzi Sanver Kimdir?

Prof. Dr. Mehmet Remzi Sanver, 7 Haziran 1970 tarihinde İstanbul’un Fatih ilçesinde doğdu. Eğitim hayatına Galatasaray Lisesi’nde başladı, ardından Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü tamamladı. Aynı üniversitede Ekonomi alanında yüksek lisansını 1995’te, doktorasını ise 1998’de bitirdi.

Akademik kariyerine İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde başladı ve burada öğretim üyeliği yaptı. Ayrıca Murat Sertel İleri İktisadi Araştırmalar Merkezi’nin kurucu direktörlüğünü üstlendi. 2006 yılında profesör unvanını aldı. 2011-2015 yılları arasında Bilgi Üniversitesi Rektörü olarak görev yaptı.

Remzi Sanver Kaç Yaşında?

Remzi Sanver, 7 Haziran 1970 doğumludur ve 2025 yılı itibarıyla 55 yaşındadır.

Remzi Sanver Nereli?

Remzi Sanver, İstanbul’un Fatih ilçesinde dünyaya gelmiştir. 

Eğitim hayatının tamamını Türkiye’de sürdürdükten sonra akademik çalışmalarına yurtdışında devam etmiştir.

Remzi Sanver Ne İş Yapıyor?

Sanver, sosyal bilimler ve ekonomi alanındaki çalışmalarıyla tanınan bir akademisyendir. Halen Fransa Bilimsel Araştırma Merkezi’ne (CNRS) bağlı Paris Dauphine Üniversitesi’nin LAMSADE laboratuvarında araştırma profesörü olarak görev yapmaktadır.

Akademik görevinin yanı sıra Galatasaray Spor Kulübü’nde çeşitli idari pozisyonlarda da yer aldı. 2021-2022 döneminde kulübün Genel Sekreterliği ve Yönetim Kurulu Sözcülüğü’nü üstlendi. 2023 yılından bu yana Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası’nın Büyük Üstadı olarak görevini sürdürmektedir.

Remzi Sanver Neden Gözaltına Alındı?

Prof. Dr. Remzi Sanver, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı bir soruşturma kapsamında 17 Ekim 2025 tarihinde gözaltına alındı. İstanbul merkezli olarak Mersin, İzmir ve Iğdır’da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda toplam 35 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 26 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) tarafından hazırlanan rapor ve elde edilen deliller doğrultusunda, şüphelilerin belirli bir örgütsel yapılanmanın mali faaliyetlerinde rol aldıkları iddia edildi. Operasyon, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüldü.

