Bilim Cevaplıyor: Müziği Keyifli Kılan Şey Ne?

Herkesin listesinde o çok sevdiği ama tam olarak neden sevdiğini açıklayamadığı şarkılar vardır. Bazıları klasikleşir ama bazıları ise birkaç haftada unutulur. Peki bir şarkı beyni nasıl mutlu ediyor böyle?

Bilim insanları, kulağa karmaşık ama beyin için çözülmesi eğlenceli olan müziklerin bizi en çok etkileyenler olduğunu söylüyor. İşin içinde biraz matematik, biraz da zihinsel tatmin var.