Bilim Cevaplıyor: Müziği Keyifli Kılan Şey Ne?
Herkesin listesinde o çok sevdiği ama tam olarak neden sevdiğini açıklayamadığı şarkılar vardır. Bazıları klasikleşir ama bazıları ise birkaç haftada unutulur. Peki bir şarkı beyni nasıl mutlu ediyor böyle?
Bilim insanları, kulağa karmaşık ama beyin için çözülmesi eğlenceli olan müziklerin bizi en çok etkileyenler olduğunu söylüyor. İşin içinde biraz matematik, biraz da zihinsel tatmin var.
Beethoven - Symphony No. 3. Bu eseri buraya koyalım. Çünkü bu araştırmanın bir parçası.
Karmaşık gibi görünen ama çözülebilen şeyler mi? Beyin bunu seviyor!
Müzik bize keyif veriyorsa neden pop müzik çabuk bayatlıyor?
Mevzubahis şarkı burada: Kylie Minogue - I Should Be So Lucky
Bu durumu bir müzik sıkıştırma programı ile açıklamış bilim insanları.
Çünkü beynimiz her zaman zoru sever.
Bazen beynimiz sıkılıp bu örüntülere anlam vermeyi bırakabiliyor.
Klasik müzik bu yüzden mi hala zirvede?
