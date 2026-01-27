onedio
Beşiktaş’ta Rafa Silva’dan Sonra Bir Ayrılık Daha: KAP’a Açıklama Geldi

Beşiktaş’ta Rafa Silva’dan Sonra Bir Ayrılık Daha: KAP’a Açıklama Geldi

Beşiktaş
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
27.01.2026 - 19:13

Beşiktaş, golcü oyuncu Tammy Abraham’ın transferi için Premier Lig ekiplerinden Aston Villa ile görüşmelerin başladığını Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Beşiktaş’ta Rafa Silva da geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılarak Benfica’ya transfer olmuştu.

Beşiktaş, sezon başında kadrosuna kattığı İngiliz golcü Tammy Abraham ile yollarını ayırdı.

Beşiktaş’tan KAP’a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Futbol A Takımı oyuncularımızdan Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın, İngiltere'nin Aston Villa FC Limited kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Beşiktaş, sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Tammy Abraham için Roma’ya 13 milyon euro bonservis ödemişti.

Beşiktaş’ta 26 maça çıkan Tammy Abraham, 13 gol, 3 asistlik performans gösterdi.

