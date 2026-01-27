Ünlü Skor Tahmincisinden Galatasaray Taraftarını Üzecek Manchester City Kehaneti
Galatasaray 28 Ocak Çarşamba günü, Şampiyonlar Ligi ilk aşamasının sekizinci ve son maçı için İngiltere'ye uçtu. Son maçı Guardiola'nın Manchester City'sine karşı oynayacak olan sarı kırmızılıların ilk 24'e kalıp kalmayacağı zorlu 90 dakika sonunda belli olacak. 10 puanı bulunan Galatasaray'ın City maçı için bir tahmin de Atletico Madrid maçını nokta atışı bilen Magic Osman isimli fenomenden geldi.
Magic Osman Galatasaray'ın zorlu deplasmandan 5-1'lik bir skorla mağlup olacağını tahmin etti.
Atletico Madrid maçını nokta atışı tahmin etmişti.
