Ünlü Skor Tahmincisinden Galatasaray Taraftarını Üzecek Manchester City Kehaneti

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
27.01.2026 - 18:02

Galatasaray 28 Ocak Çarşamba günü, Şampiyonlar Ligi ilk aşamasının sekizinci ve son maçı için İngiltere'ye uçtu. Son maçı Guardiola'nın Manchester City'sine karşı oynayacak olan sarı kırmızılıların ilk 24'e kalıp kalmayacağı zorlu 90 dakika sonunda belli olacak. 10 puanı bulunan Galatasaray'ın City maçı için bir tahmin de Atletico Madrid maçını nokta atışı bilen Magic Osman isimli fenomenden geldi.

Magic Osman Galatasaray'ın zorlu deplasmandan 5-1'lik bir skorla mağlup olacağını tahmin etti.

Hesaplamalara göre 10 puanlı Galatasaray'un mağlubiyet halinde ilk 24'e kalma şansı yüksek bir olasılıkken son maçta atılacak veya yenilecek bir gol bile yeni format gereği bir sonraki turdaki rakibin kim olacağını doğrudan etkileyecek.

Atletico Madrid maçını nokta atışı tahmin etmişti.

Liverpool maçını skoruyla bilerek dikkat çeken, diğer maçlarda sonuçları bilse de skorda yanılan fenomen Monaco maçında başarısız bir tahmin yapmıştı ama bu başarısız tahmini Atletico Madrid maçında telafi ettirmişti.

