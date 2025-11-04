Beşiktaş’ta Neler Oluyor? Başkan Serdar Adalı’dan "Perde Arkasında Çalışanlar" Tepkisi
Beşiktaş’ta, geçtiğimiz hafta sonu yapılan Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı ile ilgili araştırma komisyonu kurulacağı açıklanmıştı. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı ise yaptığı açıklamada, “Kim başkan olmak istiyorsa buyursun çıksın. Camiasını karıştırarak, perde arkasında siyaset yapmasın.” ifadelerini kullandı. Başkan Adalı ayrıca Sergen Yalçın ile ilgili hiçbir problem olmadığını da sözlerine ekledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beşiktaş’ta geçtiğimiz pazar günü yapılan Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı Başkan Serdar Adalı’nın yönetimi ibra edilmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı’dan sitem dolu açıklama
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın