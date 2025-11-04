onedio
Beşiktaş’ta Neler Oluyor? Başkan Serdar Adalı’dan "Perde Arkasında Çalışanlar" Tepkisi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.11.2025 - 21:20

Beşiktaş’ta, geçtiğimiz hafta sonu yapılan Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı ile ilgili araştırma komisyonu kurulacağı açıklanmıştı. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı ise yaptığı açıklamada, “Kim başkan olmak istiyorsa buyursun çıksın. Camiasını karıştırarak, perde arkasında siyaset yapmasın.” ifadelerini kullandı. Başkan Adalı ayrıca Sergen Yalçın ile ilgili hiçbir problem olmadığını da sözlerine ekledi.

Beşiktaş’ta geçtiğimiz pazar günü yapılan Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı Başkan Serdar Adalı’nın yönetimi ibra edilmişti.

Beşiktaş Kulübü Divan Başkanlık Kurulu, 2 Kasım Pazar günü gerçekleştirilen Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı sonrasında çıkan iddialar nedeniyle inceleme yapılacağını ve bir araştırma komisyonu kurulması kararının alındığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'02.11.2025 tarihinde gerçekleştirilen Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı sonrasında kamuoyunda çıkan tüm iddia ve ithamlar nedeni ile genel kurul üyelerimiz ve camiamızda hiçbir soru işareti kalmaması amacıyla şüpheye mahal vermeden şeffaf bir şekilde genel kurulun usul ve kararlarının geçerliliğinin incelenmesi için ayrıca Tüzüğümüz 40/d madde yetkisi kapsamında görülen lüzûm üzerine Divan Başkanlık Kurulumuz gerekli incelemeleri yapmak üzere araştırma komisyonu kurulmasına karar vermiştir.

En kısa zamanda incelemeler yapılarak genel kurul üyelerimiz ve camiamızı bilgilendiriyor olacağız. Camiamıza duyurulur.'

Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı’dan sitem dolu açıklama

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Adalı, eleştirilere yanıt vererek başarıya ulaşmak için mücadele edeceklerini vurguladı ve şunları söyledi:

'Kim başkan olmak istiyorsa buyursun çıksın. Camiasını karıştırarak, perde arkasında siyaset yapmasın. Beşiktaş kimsenin kariyer basamağı değildir. Şahsi beklentiler içinde olmayacak başkan adayını destekleyeceğim.

Beşiktaş'ı 2 yılda başarıya ulaştıramayan gider' diye mi endişe ediyorsunuz. Hızlı bir şekilde başarıya, istikrara, güçlü bir organizasyona kavuşması zorunuza mı gidiyor.

Bizim mücadelemiz koltuk için değil, Beşiktaş'ın geleceği için. Biz hiçbir şekilde teslim olmayacağız, mücadeleye devam edeceğiz. Ne korkuya, ne tehdide boyun eğmeyeceğiz.

Beşiktaş'ın birliğini de, itibarını da, adaletini de sonuna kadar koruyacağım. Beşiktaş artık geçmişin kavgalarıyla değil, geleceğin başarılarıyla anılacak.

Sergen hocamızla ilgili de bir sürü şey söyleniyor. Hocamız görevinin başındadır, en ufak bir problemimiz yoktur.

İlk 25 dakikada hepimiz zevkli bir takım gördük. Bütün gayretimiz 25 dakikalık oyunu, 90 dakikaya yaymaları. Bu olması takdirde, Beşiktaş'ı mağlup görme şansımız olmaz.'

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
