Beşiktaş’ta Neler Oluyor? Başkan Serdar Adalı’dan "Perde Arkasında Çalışanlar" Tepkisi

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Adalı, eleştirilere yanıt vererek başarıya ulaşmak için mücadele edeceklerini vurguladı ve şunları söyledi:

'Kim başkan olmak istiyorsa buyursun çıksın. Camiasını karıştırarak, perde arkasında siyaset yapmasın. Beşiktaş kimsenin kariyer basamağı değildir. Şahsi beklentiler içinde olmayacak başkan adayını destekleyeceğim.

Beşiktaş'ı 2 yılda başarıya ulaştıramayan gider' diye mi endişe ediyorsunuz. Hızlı bir şekilde başarıya, istikrara, güçlü bir organizasyona kavuşması zorunuza mı gidiyor.

Bizim mücadelemiz koltuk için değil, Beşiktaş'ın geleceği için. Biz hiçbir şekilde teslim olmayacağız, mücadeleye devam edeceğiz. Ne korkuya, ne tehdide boyun eğmeyeceğiz.

Beşiktaş'ın birliğini de, itibarını da, adaletini de sonuna kadar koruyacağım. Beşiktaş artık geçmişin kavgalarıyla değil, geleceğin başarılarıyla anılacak.

Sergen hocamızla ilgili de bir sürü şey söyleniyor. Hocamız görevinin başındadır, en ufak bir problemimiz yoktur.

İlk 25 dakikada hepimiz zevkli bir takım gördük. Bütün gayretimiz 25 dakikalık oyunu, 90 dakikaya yaymaları. Bu olması takdirde, Beşiktaş'ı mağlup görme şansımız olmaz.'