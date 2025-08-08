onedio
Berlin'in Kalbinden Gelen Adam: Paul Kalkbrenne

Elifcan Kıcı
08.08.2025 - 23:45

Elektronik müzik sahnesinde bazı isimler var ki ışıl ışıl parlıyorlar. Paul Kalkbrenner tam olarak bu isimlerden biri. Berlin’in duvarlarının gölgesinde büyüyen, tekno ve minimalin iç içe geçtiği o karanlık ama bir o kadar da büyülü atmosferden çıkan Kalkbrenner, yalnızca bir DJ ya da prodüktör değil aynı zamanda bir hikaye anlatıcısı. Onun parçalarını dinlerken adeta bir film izliyormuşsunuz gibi hissetmenizin nedeni de bu. Gelin, Berlin’in bu tekno dahisini daha yakından tanıyalım!

Sky and Sand

Schwer

No Goodbye

Revolte

Aaron

Feed Your Head

Azure

Parachute

Invisible

Cloud Rider

