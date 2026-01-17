onedio
Beğendiğin Tablolar, Zihnindeki Takıntıyı Gösteriyor!

17.01.2026 - 09:21

Bir tablo seçmek, bir elbise seçmekten daha kişisel bir deneyim olabilir. Neden mi? Çünkü sanat, ruhun aynasıdır. Sanat eserlerine olan ilginiz, zihninizdeki takıntıları ve hatta kişiliğinizin derinliklerini bile yansıtabilir. Bir tabloya bakarken sadece renklerin, çizgilerin ve şekillerin birleşimini görmüyoruz. Aynı zamanda sanatçının duygularını, düşüncelerini ve hatta yaşam hikayesini de görüyoruz. Ve bu tabloları seçerken, bilinçaltımızda yatan takıntıları ve düşünceleri de yansıtıyoruz.

1. Seç bakalım bu tablolardan birini!

2. Peki bunlardan da birini seçer misin?

3. Şimdi de bu tablolardan birini...

4. Evet sıra bunlarda.

5. Peki bu tablolardan da birini seçer misin?

6. Bunlarda da birini seç.

7. Bu tablolardan birini seçer misin?

8. Şimdi de bunlardan birini seç.

9. Peki bunlardan hangisi?

10. Son olarak bu tablolardan da seç.

Kuşku!

Senin takıntın kuşku! Hayatındaki her şeye yaklaşımın temkinli. Güven duygun oldukça az. Bu durum da senin insan ilişkileri büyük zararlar veriyor. Kimseye güvenmeyi pek bilmediğin için sana da güvenilsin istemiyorsun. Birinin sana güvenmesi sana sorumluluk hissi getiriyor. Kaçtığın bu duyguyu başkalarında bulman da imkansız. Etrafında çok kişi var ama hangisine gerçekten güveniyorsun? Emin değilsin. Bu kişilere karşı hissettiğin şey her zaman ikinci bir ihtimalin olduğu... Yani sen birini tanıdığında sana iyi yaklaştı diye, o kişiyi iyi olarak kabul edemezsin. Uzun vakitler geçirmeli, sana gerçekten kendinden bahsetmeli... Kimin gerçekten kendini anlattığını veya kafasında kurduğu hikayeden bahsettiğini bilemezsin. Çok yanıldığın belki de güvendiğin için pişmanlık duyduğun ilişkiler yaşamışsın. Hem arkadaşlık hem aşk ilişkilerinde fazla insanları ön planda tutmuşsun. Sana asla ihanet etmeyecek kişiler olduğunu düşürken yanılman da geç olmamış. Yaşadığın bütün bu tecrübeler seni kuşkulu biri olmaya itmiş. Bu kuşku durumu da kararsızlığını ve güvensizliğini yanında getirmiş. Her şeyi tekrar tekrar düşünmek, adım atmadan önce iyice tartmak seni aslında sağlam ilerletsede, çoğu zaman da kafanda yersiz kuruntulara neden olabiliyor. Gördüklerine veya duyduklarına değil de kafan kurduklarına inandığın zamanlar olabiliyor. Bu kuşku halinden kurtulmak için önceliğin, sana gerçekten güven veren kişileri yanında tutmak olacaktır.

Başarısızlık!

Senin takıntın başarısızlık... Kafanda kendini bir konuma yerleştirmişsin ve o konuma ulaşmak için çabalıyorsun. Bu yolda da karşına çıkan herkesi çok kolay ezebiliyorsun. Sen doğru yolda ilerlesende aklının bir köşesinde sürekli 'Acaba' kelimesi duruyor. Yanlış yapmamak ve yanılmamak için büyük çabalar sarf ediyorsun. Hayal kurmayı seven ve aslında hayal kurdukça gerçekleşme ihtimalinin arttığını düşünen birisin. Kendini görmek istediğin yerlede sık sık hayal ediyorsun. Yapabileceğin şeylerin farkındasın ama bazen kendinden bunun çok daha fazlasını istiyorsun. Belki yetinememek belki de sürekli birileriyle kendini kıyaslamak... Başarısız olmamak ve yenilmemek için çabaladığın her şeyin yanında stres de geliyor. Kendini soktuğun bu durum aslında sana zaman içerisinde zarar veriyor. Farkında olmadan takıntı haline getirdiğin ve önem verdiğin kariyer, eğitim, statü gibi kavramları hayatının merkezi haline getirmişsin. Bu durumu aşmak için öncelikle hedeflerini gerçekçi kılman gerekiyor. Yapabileceğin şeylerin farkında olan biri olarak kendinden hep daha fazlasını değil elindekilerle mutlu olduğunun da farkında olman gerekiyor. Bu takıntının temeline inmeli ve neden başarılı olmak istediğini veya neden çok başarılı olmak istediğini bulmalısın. Hayatında mükemmeliyetçiliğe önem vermiş biri olarak, aslında hayatın bazı eksikliklerle de mükemmel olduğunu kaçırmamalısın. Odak noktanı değiştirdiğin ve yine bir şeyler için çabaladığın zaman başarının sana geldiğini göreceksin. Çabalamaktan vazgeçme ama başarıyı hayatının merkezi haline de getirme.

