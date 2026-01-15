onedio
Sen Hangi Kuzey Ülkesisin?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
15.01.2026 - 11:25

Soğukkanlı mısın yoksa içten içe ateşli mi? Doğayla baş başa kalmayı mı seversin, yoksa şehir hayatının düzenini mi?  Kuzey ülkeleri; sade yaşam tarzları, güçlü karakterleri ve kendilerine has ruhlarıyla bilinir. Peki sen bu dünyada hangi ülkeye daha yakınsın?

1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Boş bir günün var. Ne yaparsın?

4. Seni en iyi anlatan özellik hangisi?

5. Hangi hava sana daha cazip?

6. Tatilde hangisini seçersin?

7. Arkadaş ortamında genelde…

8. Son olarak hangi manzara seni daha çok etkiler?

Finlandiya

Sessiz, dayanıklı ve derin düşünen birisin. Doğayla uyum içinde olmayı seviyor, az ama anlamlı ilişkiler kuruyorsun.

İsveç

Dengeli, sakin ve düzenlisin. Huzur senin için çok önemli; hem bireysel hem toplumsal uyumu önemsiyorsun.

Danimarka

Sıcakkanlı, sosyal ve neşelisin. İnsanlarla vakit geçirmek, hayatın keyfini çıkarmak senin işin.

Norveç

Özgür ruhlu, maceracı ve meraklısın. Yeni yollar, yeni deneyimler seni canlı hissettiriyor.

Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
