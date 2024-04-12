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Bayram Tatilinde Tek Başına Kalanlara Önerebileceğimiz Birbirinden Kaliteli Film Önerileri

Bayram Tatilinde Tek Başına Kalanlara Önerebileceğimiz Birbirinden Kaliteli Film Önerileri

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
12.04.2024 - 14:02

Bayram tatilinde gezdiniz tozdunuz ancak yine tek başınıza evde kaldınız. İzleyecek film bulamıyor musunuz? İşte bu liste tam size göre! Bu içerikte son zamanların en dikkat çeken yapımlarını sizler için derledik. Bakalım siz bu filmlerden hangilerini izlediniz? Hangileri izleme listenizde?

İyi seyirler ve iyi bayramlar dileriz.

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1. Ghostbusters: Frozen Empire (2024)

1. Ghostbusters: Frozen Empire (2024)

IMDb: 6.5

Eski bir eserin keşfi şeytani bir gücü serbest bıraktığında, yeni ve eski Hayalet Avcıları, evlerini korumak ve dünyayı ikinci bir buzul çağından kurtarmak için güçlerini birleştirmelidir.

Yönetmen: Gil Kenan

Oyuncular: Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard

2. Poor Things (2023)

2. Poor Things (2023)

IMDb: 8

Film, zeki ve alışılmışın dışında bilim adamı Dr. Godwin Baxter tarafından hayata döndürülen genç bir kadın olan Bella Baxter'ın fantastik evriminin öyküsünü konu alıyor.

Yönetmen: Yorgos Lanthimos

Oyuncular: Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe

3. Anyone But You (2023)

3. Anyone But You (2023)

IMDb: 6.2

Harika bir ilk randevunun ardından Bea ve Ben'in ateşli çekiciliği buz gibi bir hal alır, ta ki kendilerini Avustralya'daki bir düğünde beklenmedik bir şekilde yeniden bir araya gelene kadar. Böylece her iki olgun yetişkinin yapacağı şeyi yaparlar: Bir çiftmiş gibi davranmak.

Yönetmen: Will Gluck

Oyuncular: Sydney Sweeney, Glen Powell, Alexandra Shipp

4. Monkey Man (2024)

4. Monkey Man (2024)

IMDb: 7.4

İsimsiz bir genç adam, annesini öldüren ve yoksullarla güçsüzleri sistematik olarak mağdur etmeye devam eden yozlaşmış liderlere karşı bir intikam kampanyası başlatır.

Yönetmen: Dev Patel

Oyuncular: Dev Patel, Sharlto Copley, Pitobash

5. The Holdovers (2023)

5. The Holdovers (2023)

IMDb: 7.9

Bir hazırlık okulundaki huysuz bir tarih öğretmeni, kederli bir aşçı ve gidecek yeri olmayan sorunlu bir öğrenciyle birlikte tatil boyunca kampüste kalmaya zorlanır.

Yönetmen: Alexander Payne

Oyuncular: Paul Giamatti, Da'Vine Joy Randolph, Dominic Sessa

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6. Saltburn (2023)

6. Saltburn (2023)

IMDb: 7

Oxford Üniversitesi'ndeki bir öğrenci, kendisini asla unutulmayacak bir yaz için eksantrik ailesinin kocaman mülküne davet eden büyüleyici ve aristokrat bir sınıf arkadaşının dünyasına çekilmiş bulur.

Yönetmen: Emerald Fennell

Oyuncular: Barry Keoghan, Jacob Elordi, Rosamund Pike

7. Ordinary Angels (2024)

7. Ordinary Angels (2024)

IMDb: 7.5

Film, dul bir babanın, kritik hasta genç kızının hayatını kurtarmasına yardım etmek için tek başına bütün bir topluluğu bir araya getiren bir kuaförün inanılmaz gerçek hikayesini konu alıyor.

Yönetmen: Jon Gunn

Oyuncular: Hilary Swank, Alan Ritchson, Emily Mitchell

8. All of Us Strangers (2023)

8. All of Us Strangers (2023)

IMDb: 7.7

Çocukluğunun geçtiği eve çekilen bir senarist, 30 yıl önce anne ve babasını kaybetmenin ardından iyileşmenin gizemli yeni bir yolunu keşfederken alt kattaki komşusuyla acemi bir ilişkiye girer.

Yönetmen: Andrew Haigh

Oyuncular: Andrew Scott, Paul Mescal, Carter John Grout

9. Leave the World Behind (2023)

9. Leave the World Behind (2023)

IMDb: 6.5

Bir ailenin lüks bir kiralık eve kaçışı, bir siber saldırının cihazları devre dışı bırakmasıyla ve kapılarında iki yabancının belirmesiyle uğursuz bir hal alır.

Yönetmen: Sam Esmail

Oyuncular: Julia Roberts, Mahershala Ali, Ethan Hawke

10. Napoleon (2023)

10. Napoleon (2023)

IMDb: 6.4

Film, Fransız İmparatoru Napolyon Bonapart'ın inişli çıkışlı yükselişini ve düşüşünü ve iktidara giden amansız yolculuğunu, eşi Josephine ile olan bağımlılık yaratan, değişken ilişkisinin prizmasından anlatıyor.

Yönetmen: Ridley Scott

Oyuncular: Joaquin Phoenix, Vanessa Kirby, Tahar Rahim

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11. The Voyeurs (2021)

11. The Voyeurs (2021)

IMDb: 6.1

Pippa ve Thomas hayallerindeki daireye taşınırlar ancak pencerelerinin doğrudan karşı daireye baktığını fark ederler. Bu durum felakete yol açacak bir olaylar zincirini harekete geçirecektir.

Yönetmen: Michael Mohan

Oyuncular: Sydney Sweeney, Justice Smith, Ben Hardy

12. Wicked Little Letters (2023)

12. Wicked Little Letters (2023)

IMDb: 7.1

Littlehampton'daki insanlar (muhafazakar yerli Edith de dahil) komik küfürlerle dolu mektuplar almaya başlayınca kabadayı İrlandalı göçmen Rose suçlanır. Kasabanın kadınları bir şeylerin ters gittiğinden şüphelenerek olayı araştırır.

Yönetmen: Thea Sharrock

Oyuncular: Olivia Colman, Jessie Buckley, Timothy Spall

13. Bodies Bodies Bodies (2022)

13. Bodies Bodies Bodies (2022)

IMDb: 6.2

20'li yaşlarındaki bir grup zengin, uzak bir aile malikanesinde kasırga partisi planlar. Arkadan bıçaklama, sahte arkadaşlar ve bir partinin çok ama çok ters gitmesini konu alan bu filmde parti oyunu ölümcül bir hal alır.

Yönetmen: Halina Reijn

Oyuncular: Amandla Stenberg, Maria Bakalova, Myha'la

14. Everything Everywhere All at Once (2022)

14. Everything Everywhere All at Once (2022)

IMDb: 7.8

Orta yaşlı Çinli bir göçmen, diğer evrenleri keşfederek ve yaşayabileceği hayatlarla bağlantı kurarak varlığını tek başına kurtarabileceği çılgın bir maceraya sürüklenir.

Yönetmenler: Daniel Kwan, Daniel Scheinert

Oyuncular: Michelle Yeoh, Stephanie Hsu, Jamie Lee Curtis

15. Someone Like You (2024)

15. Someone Like You (2024)

IMDb: 7.8

NYTimes'ın 1 numaralı çok satan yazarı Karen Kingsbury'nin romanından uyarlanan 'Someone Like You', acı verici derecede güzel bir aşk hikayesidir. En yakın arkadaşının trajik kaybının ardından acı çeken genç bir mimar, gizli ikiz kız kardeşini aramaya başlar.

Yönetmen: Tyler Russell

Oyuncular: Sarah Fisher, Jake Allyn, Lynn Collins

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