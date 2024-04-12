Bayram Tatilinde Tek Başına Kalanlara Önerebileceğimiz Birbirinden Kaliteli Film Önerileri
Bayram Tatilinde Tek Başına Kalanlara Önerebileceğimiz Birbirinden Kaliteli Film Önerileri
Bayram tatilinde gezdiniz tozdunuz ancak yine tek başınıza evde kaldınız. İzleyecek film bulamıyor musunuz? İşte bu liste tam size göre! Bu içerikte son zamanların en dikkat çeken yapımlarını sizler için derledik. Bakalım siz bu filmlerden hangilerini izlediniz? Hangileri izleme listenizde?
İyi seyirler ve iyi bayramlar dileriz.
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1. Ghostbusters: Frozen Empire (2024)
2. Poor Things (2023)
3. Anyone But You (2023)
4. Monkey Man (2024)
5. The Holdovers (2023)
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6. Saltburn (2023)
7. Ordinary Angels (2024)
8. All of Us Strangers (2023)
9. Leave the World Behind (2023)
10. Napoleon (2023)
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11. The Voyeurs (2021)
12. Wicked Little Letters (2023)
13. Bodies Bodies Bodies (2022)
14. Everything Everywhere All at Once (2022)
15. Someone Like You (2024)
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