Bayram Tatilinde Tek Başına Kalanlara Önerebileceğimiz Birbirinden Kaliteli Film Önerileri

IMDb: 7.8

NYTimes'ın 1 numaralı çok satan yazarı Karen Kingsbury'nin romanından uyarlanan 'Someone Like You', acı verici derecede güzel bir aşk hikayesidir. En yakın arkadaşının trajik kaybının ardından acı çeken genç bir mimar, gizli ikiz kız kardeşini aramaya başlar.

Yönetmen: Tyler Russell

Oyuncular: Sarah Fisher, Jake Allyn, Lynn Collins