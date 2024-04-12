Bayram Tatilinde Tek Başına Kalanlara Önerebileceğimiz Birbirinden Kaliteli Film Önerileri

IMDb: 6.2

Harika bir ilk randevunun ardından Bea ve Ben'in ateşli çekiciliği buz gibi bir hal alır, ta ki kendilerini Avustralya'daki bir düğünde beklenmedik bir şekilde yeniden bir araya gelene kadar. Böylece her iki olgun yetişkinin yapacağı şeyi yaparlar: Bir çiftmiş gibi davranmak.

Yönetmen: Will Gluck

Oyuncular: Sydney Sweeney, Glen Powell, Alexandra Shipp