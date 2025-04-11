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İnternet Alışverişinde Pişkin Dolandırıcıya Denk Gelen Adam Kendisine Gelen İnanılmaz Mesajları İfşa Etti

İnternet Alışverişinde Pişkin Dolandırıcıya Denk Gelen Adam Kendisine Gelen İnanılmaz Mesajları İfşa Etti

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
11.04.2025 - 15:03

Dümdüz yaşayıp gitmeye çalışırken bir de dolandırıcıların bizi bulması katlanılır gibi değil. Özellikle internetten alışveriş yapıyorsanız çok dikkatli olmanız lazım. Şimdi sırada daha önce denk gelmediğimiz kadar pişkin bir dolandırıcının mesajları var. Bakalım siz de bizim kadar hayret edecek misiniz?

Kaynak: Zam haber

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İnternet ve telefon dolandırıcılarıyla ilgili hemen hemen her gün yeni bir haber okuyoruz neredeyse. Sahtekarlar vatandaşa musallat olmaya devam ediyor.

İnternet ve telefon dolandırıcılarıyla ilgili hemen hemen her gün yeni bir haber okuyoruz neredeyse. Sahtekarlar vatandaşa musallat olmaya devam ediyor.

Ya bir alışveriş sitesinde ya da size gelen bir mesajdaki linkle dolandırıcıların iş başında olduğunu görmek mümkün.

Geçtiğimiz gün ikinci el alışveriş uygulamasında scooter almak isteyen bir kişinin dolandırıldığını fark etmesi üzerine yediği küfürü sizlerle paylaşmıştık.

Geçtiğimiz gün ikinci el alışveriş uygulamasında scooter almak isteyen bir kişinin dolandırıldığını fark etmesi üzerine yediği küfürü sizlerle paylaşmıştık.

Alıcı linkin sahte olduğunu fark edince satıcıya mesaj atıyor ve ortaya yukarda görmüş olduğunu bu diyalog çıkıyor

Bu seferki örnek de bir hayli ilginç. Dolandırıcının verdiği linkteki koda bakan alıcı, durumu fark ettiğini dolandırıcıya bildiriyor. Ve bakın nasıl bir diyalog yalanıyor?

Bu seferki örnek de bir hayli ilginç. Dolandırıcının verdiği linkteki koda bakan alıcı, durumu fark ettiğini dolandırıcıya bildiriyor. Ve bakın nasıl bir diyalog yalanıyor?

Şuna hayret etmeyen de ne bileyim...

Şuna hayret etmeyen de ne bileyim...

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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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