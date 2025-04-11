İnternet Alışverişinde Pişkin Dolandırıcıya Denk Gelen Adam Kendisine Gelen İnanılmaz Mesajları İfşa Etti
Dümdüz yaşayıp gitmeye çalışırken bir de dolandırıcıların bizi bulması katlanılır gibi değil. Özellikle internetten alışveriş yapıyorsanız çok dikkatli olmanız lazım. Şimdi sırada daha önce denk gelmediğimiz kadar pişkin bir dolandırıcının mesajları var. Bakalım siz de bizim kadar hayret edecek misiniz?
Kaynak: Zam haber
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İnternet ve telefon dolandırıcılarıyla ilgili hemen hemen her gün yeni bir haber okuyoruz neredeyse. Sahtekarlar vatandaşa musallat olmaya devam ediyor.
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Geçtiğimiz gün ikinci el alışveriş uygulamasında scooter almak isteyen bir kişinin dolandırıldığını fark etmesi üzerine yediği küfürü sizlerle paylaşmıştık.
Bu seferki örnek de bir hayli ilginç. Dolandırıcının verdiği linkteki koda bakan alıcı, durumu fark ettiğini dolandırıcıya bildiriyor. Ve bakın nasıl bir diyalog yalanıyor?
Şuna hayret etmeyen de ne bileyim...
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