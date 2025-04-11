İnternet Alışverişinde Pişkin Dolandırıcıya Denk Gelen Adam Kendisine Gelen İnanılmaz Mesajları İfşa Etti

Dümdüz yaşayıp gitmeye çalışırken bir de dolandırıcıların bizi bulması katlanılır gibi değil. Özellikle internetten alışveriş yapıyorsanız çok dikkatli olmanız lazım. Şimdi sırada daha önce denk gelmediğimiz kadar pişkin bir dolandırıcının mesajları var. Bakalım siz de bizim kadar hayret edecek misiniz?

Kaynak: Zam haber