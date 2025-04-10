Eski Manken Doğa Bekleriz'in Kepçe Kulaklarını Yapıştırma Olayının İlginç Detayları
Eskinin magazin olayları, şimdikilerin yanında epey ilginç kalıyor. Bundan yıllar önce Doğa Bekleriz isimli mankenin bir 'kulak yapıştırma' olayı var ki hala daha unutulmaz. Konuyu hatırlayanları hafızalarını tazelemek üzere şöyle alalım, bilmeyenler de şaşırmaya hazır olsun.
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2000'li yılların başını hatırlayanlar onu Televole bölümlerinden ya da Çarkıfelek hostesliği yaptığı zamanlardan hatırlayacaktır. Evet, kendisi manken Doğa Bekleriz.
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2006 yılında Magazin Gazetecileri Derneği'nin ödül törenine katılmak üzere hazırlanan Doğa Bekleriz, ilk önce saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti.
Olaydan sonra Bekleriz "Kepçe kulaklarımdan rahatsız olduğum için bunu hep yaparım. Bu sefer yapıştırıcının üstüne saç spreyi sıktım. Yapmamam gerekirdi" şeklinde açıklamada bulunmuştu.
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