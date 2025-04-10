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Eski Manken Doğa Bekleriz'in Kepçe Kulaklarını Yapıştırma Olayının İlginç Detayları

Eski Manken Doğa Bekleriz'in Kepçe Kulaklarını Yapıştırma Olayının İlginç Detayları

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
10.04.2025 - 16:05

Eskinin magazin olayları, şimdikilerin yanında epey ilginç kalıyor. Bundan yıllar önce Doğa Bekleriz isimli mankenin bir 'kulak yapıştırma' olayı var ki hala daha unutulmaz. Konuyu hatırlayanları hafızalarını tazelemek üzere şöyle alalım, bilmeyenler de şaşırmaya hazır olsun.

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2000'li yılların başını hatırlayanlar onu Televole bölümlerinden ya da Çarkıfelek hostesliği yaptığı zamanlardan hatırlayacaktır. Evet, kendisi manken Doğa Bekleriz.

2000'li yılların başını hatırlayanlar onu Televole bölümlerinden ya da Çarkıfelek hostesliği yaptığı zamanlardan hatırlayacaktır. Evet, kendisi manken Doğa Bekleriz.

Katıldığı modellik yarışmalarından sonra şarkıcı Çelik'in bir klibinde oynaması onu şöhrete götüren ilk yıllar olmuştu. Ardından gelen Çarkıfelek hostesliği kariyerinin zirvesiydi diyebiliriz. Ama onunla ilgili en unutulmayacak olay, bir türlü barışamadığı kulakları yüzünden hastanelik olmasıydı.

2006 yılında Magazin Gazetecileri Derneği'nin ödül törenine katılmak üzere hazırlanan Doğa Bekleriz, ilk önce saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti.

2006 yılında Magazin Gazetecileri Derneği'nin ödül törenine katılmak üzere hazırlanan Doğa Bekleriz, ilk önce saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti.

Topuz için saçlarına sıkılan spreyden bir miktar da kulaklarının arkasına sıkılmasını istedi. Çünkü kendisine göre topuz, kulaklarını çok öne çıkartmıştı ve bu onu rahatsız ediyordu. Sprey kulaklarını geriye doğru yapıştırınca bu çözüm ünlü mankenin hoşuna gitti. Ancak eve gidince bu yöntemin geceyi kurtarmayacağını düşünüp kulaklarına bir de japon yapıştırıcısı sürdü. Fakat ecenin ilerleyen saatlerinde kulakları kızarıp şişmeye başladı. 'Nasılsa suyla çıkar' denilen yapıştırıcı hiçbir şekilde çıkmayınca ünlü manken soluğu hastanenin acil servisinde aldı. Burada yapılan müdahale sayesinde Doğa Bekleriz eski kulaklarına sağlıkla kavuştu.

Olaydan sonra Bekleriz "Kepçe kulaklarımdan rahatsız olduğum için bunu hep yaparım. Bu sefer yapıştırıcının üstüne saç spreyi sıktım. Yapmamam gerekirdi" şeklinde açıklamada bulunmuştu.

Olaydan sonra Bekleriz "Kepçe kulaklarımdan rahatsız olduğum için bunu hep yaparım. Bu sefer yapıştırıcının üstüne saç spreyi sıktım. Yapmamam gerekirdi" şeklinde açıklamada bulunmuştu.

Bu olay Doğa Bekleriz'in yıllar sonra bile unutulmamasını sağladı. Eski manken şimdilerde Mersin'de sunuculuk ve defile organizasyonu işleriyle ilgileniyor.

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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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