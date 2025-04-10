Eski Manken Doğa Bekleriz'in Kepçe Kulaklarını Yapıştırma Olayının İlginç Detayları

Topuz için saçlarına sıkılan spreyden bir miktar da kulaklarının arkasına sıkılmasını istedi. Çünkü kendisine göre topuz, kulaklarını çok öne çıkartmıştı ve bu onu rahatsız ediyordu. Sprey kulaklarını geriye doğru yapıştırınca bu çözüm ünlü mankenin hoşuna gitti. Ancak eve gidince bu yöntemin geceyi kurtarmayacağını düşünüp kulaklarına bir de japon yapıştırıcısı sürdü. Fakat ecenin ilerleyen saatlerinde kulakları kızarıp şişmeye başladı. 'Nasılsa suyla çıkar' denilen yapıştırıcı hiçbir şekilde çıkmayınca ünlü manken soluğu hastanenin acil servisinde aldı. Burada yapılan müdahale sayesinde Doğa Bekleriz eski kulaklarına sağlıkla kavuştu.