Aysun Kayacı'nın "Dağdaki Çobanla Benim Oyum Bir mi?" Sözleriyle İlgili Yaşananların Özeti
Aysun Kayacı'nın "Dağdaki Çobanla Benim Oyum Bir mi?" Sözleriyle İlgili Yaşananların Özeti
Yıllardan beridir konuşulan bir ekran açıklaması bugün hala gündemdeki yerini koruyor. 2008'de NTV'de yayınlanan 'Haydi Gel Bizimle Ol' programında Aysun Kayacı'nın 'Dağdaki çobanla benim oyum bir mi?' sözlerinin toplumda yarattığı infiale ve sonrasında yaşanan olaylara gelin kısaca bakalım 👇
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Türkiye'de yıllardır devam eden bir "Aysun Kayacı ve çoban" tartışması olduğunu bilen bilir. Bilmeyenler ve hatırlamak isteyenler için olayı bir özet geçelim.
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Aktüel gündemden siyasete kadar her türlü konunun masaya yatırıldığı programda Aysun Kayacı, masanın "sarışını" olarak seçilmişti.
Programın 2008 yılında yayınlanan bir bölümünde Müjde Ar ve Aysun Kayacı, hiç farkında olmadan yıllar boyu unutulmayacak bir tartışmanın fitilini ateşledi.
Müjde Ar'ın "Çobanın geliri yok ki, nerden vergi verecek?" demesinin ardından Pınar Kür de "Vergi vermeyen, verenden çok zaten Türkiye'de" diye eklemesi konuyu daha da derinleştirdi.
Televizyon ekranlarında canlı olarak yaşanan bu tartışma başta çobanlar olmak üzere birçok kişiyi kızdırdı.
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Aysun Kayacı'nın canlı yayında sarf ettiği bu sözler toplumda o kadar büyük bir infiale sebep oldu ki, ünlü manken elini eteğini medyadan tamamen çekti.
Aysun Kayacı'nın o ifadelerinin yer aldığı bölümü buradan izleyebilirsiniz 👇
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Uzun yıllardır Onedio’da yaratıcı içerik editörlüğü yapmaktayım. Aynı zamanda Onedio YouTube kanalında "Bana Bi Anlat" programını hazırlayıp sunuyorum. Bir dönem editörlüğün yanısıra ulusal yayın yapan özel bir radyoda program yaptım, daha sonra sahnede talk şov gösteri dünyasına adım attım. Daha önce dijital yayın yapan platformlardaki diziler için içerik editörlüğü ve senaryo katkılarında bulundum. Ayrıca tanınmış müzik gruplarının kliplerinde sanat yönetmenliği de yaptım. Editörlüğe başlamadan önce çeşitli kolektif kitaplar için yazdığım yayımlanmış yazılarım da bulunmaktadır. Arşiv karıştırmak ve müzik araştırmaları yapmak hayatımın en sevdiğim uğraşlarından. Yazı yazmanın ise dünyaya geliş sebebim olduğunu düşünüyorum.
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