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Aysun Kayacı'nın "Dağdaki Çobanla Benim Oyum Bir mi?" Sözleriyle İlgili Yaşananların Özeti

Aysun Kayacı'nın "Dağdaki Çobanla Benim Oyum Bir mi?" Sözleriyle İlgili Yaşananların Özeti

Eda Aytekin
Eda Aytekin - Gündem Editörü
08.04.2025 - 13:34 Son Güncelleme: 08.04.2025 - 14:00

Yıllardan beridir konuşulan bir ekran açıklaması bugün hala gündemdeki yerini koruyor. 2008'de NTV'de yayınlanan 'Haydi Gel Bizimle Ol' programında Aysun Kayacı'nın 'Dağdaki çobanla benim oyum bir mi?' sözlerinin toplumda yarattığı infiale ve sonrasında yaşanan olaylara gelin kısaca bakalım 👇

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Türkiye'de yıllardır devam eden bir "Aysun Kayacı ve çoban" tartışması olduğunu bilen bilir. Bilmeyenler ve hatırlamak isteyenler için olayı bir özet geçelim.

Türkiye'de yıllardır devam eden bir "Aysun Kayacı ve çoban" tartışması olduğunu bilen bilir. Bilmeyenler ve hatırlamak isteyenler için olayı bir özet geçelim.

NTV'de 2007 yılında 'Haydi Gel Bizim Ol' isimli bir program başladı. Programın moderatörü Çiğdem Anad olarak belirlenmişti. Diğer konuşmacılar ise Pınar Kür, Müjde Ar ve Aysun Kayacı olmuştu.

Aktüel gündemden siyasete kadar her türlü konunun masaya yatırıldığı programda Aysun Kayacı, masanın "sarışını" olarak seçilmişti.

Aktüel gündemden siyasete kadar her türlü konunun masaya yatırıldığı programda Aysun Kayacı, masanın "sarışını" olarak seçilmişti.

Çünkü Pınar Kür, Müjde Ar ve Çiğdem Anad'ın siyasetle ilgili bir fikri ya da geçmişi olduğu biliniyordu.

Programın 2008 yılında yayınlanan bir bölümünde Müjde Ar ve Aysun Kayacı, hiç farkında olmadan yıllar boyu unutulmayacak bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Programın 2008 yılında yayınlanan bir bölümünde Müjde Ar ve Aysun Kayacı, hiç farkında olmadan yıllar boyu unutulmayacak bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Konuşmacıların yaptığı tartışmada Aysun Kayacı'nın şu sözleri yıllar boyu unutulmadı: 'Ben vergi veriyorum. Çok özür dilerim, herkes üstüme gelecek ama bunu sadece kalıp olarak söylüyorum. Dağdaki çobanla benim oyum eşit mesela. Niye? Tabii ki benden on kat araştıran insanlar var, ben sadece günlük gazetelerden öğreniyorum ben. Hiç vergisini vermeyen insanla neden benim oyum eşit? O benim kadar sorumluluk sahibi şeklinde yaklaşıyor mu acaba?'

Müjde Ar'ın "Çobanın geliri yok ki, nerden vergi verecek?" demesinin ardından Pınar Kür de "Vergi vermeyen, verenden çok zaten Türkiye'de" diye eklemesi konuyu daha da derinleştirdi.

Müjde Ar'ın "Çobanın geliri yok ki, nerden vergi verecek?" demesinin ardından Pınar Kür de "Vergi vermeyen, verenden çok zaten Türkiye'de" diye eklemesi konuyu daha da derinleştirdi.

Kayacı daha sonra sözlerine şöyle devam etti. 'Ben bunu sorguluyorum. Gecekondu diken, sonradan belediyelerin diploma dağıtır gibi tapu dağıttığı gecekondu dikenle, kaçak elektrik kullananla, vergi kaçıranla neden benim oyum eşit acaba?'

Televizyon ekranlarında canlı olarak yaşanan bu tartışma başta çobanlar olmak üzere birçok kişiyi kızdırdı.

Televizyon ekranlarında canlı olarak yaşanan bu tartışma başta çobanlar olmak üzere birçok kişiyi kızdırdı.

Ancak 2018 yılında Gaziantepli çoban Osman Türkman, Aysun Kayacı'dan özür dilediğini anlatan bir yazı paylaştı. Yazının bir kısmı şöyle:

'Tarım ve Hayvancılık ülkesi iken; tarım ve hayvancılık ile ilgili kararlar alınırken ve projeler yapılırken, asıl sorunu yaşayan köyde tarım ve hayvancılık yapmak için mücadele veren çiftçi ve çobana sorulmadan siyasiler, profesörler, uzmanlar tarafından yapılan uygulamalar yüzünden bu gün buğday, arpa, saman, et, canlı hayvan ve daha birçok tarımsal ve hayvansal ürün ithal ettiğimiz ve alınan yanlış kararlar yüzünden tarımsal ve hayvansal üretimin her geçen gün azaldığı ve ithalatın arttığını gördüğüm için; Aysun Kayacı'dan özür diliyorum.

2008 yılında 'Benim oyum ile dağdaki çobanın oyu bir mi' dediğinde Aysun Kayacı'ya, 'Neden bir olmasın çobanın da bir oyu var senin de bir oyun var', diyerek kızmıştım. Aradan 10 yıl geçtikten sonra, Gaziantep İlinde çıtanın çok yükseltilerek değil bir çobanın, 538 çobanın tercihinin birilerinin tercihi kadar dikkate alınmadığını, değer bulmadığını bizzat yaşayarak gördüğüm için, Aysun Kayacı'nın belki de ileri görüşlülüğü sayesinde, 10 yıl öncesinden bu günleri görüp söylediği için ve belki de o günlerde gösterilen tepkiler üzerine Türkiye'den çekip gitmek zorunda kaldığı ve geldiğimiz durum itibarıyla kendisini o günlerde anlayamadığım için; üzülerek de olsa Aysun Kayacı'dan özür diliyorum.'

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Aysun Kayacı'nın canlı yayında sarf ettiği bu sözler toplumda o kadar büyük bir infiale sebep oldu ki, ünlü manken elini eteğini medyadan tamamen çekti.

Aysun Kayacı'nın canlı yayında sarf ettiği bu sözler toplumda o kadar büyük bir infiale sebep oldu ki, ünlü manken elini eteğini medyadan tamamen çekti.

2012 yılında bankacı Efe Kapancı ile evlenen Aysun Kayacı, bu evlilikten 2 çocuk sahibi oldu ve İngiltere'ye yerleşti. O günden beri Türkiye'de sadece tatil yaptığı bilinen Kayacı konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmıyor.

Aysun Kayacı'nın o ifadelerinin yer aldığı bölümü buradan izleyebilirsiniz 👇

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Eda Aytekin
Eda Aytekin
Gündem Editörü
Uzun yıllardır Onedio’da yaratıcı içerik editörlüğü yapmaktayım. Aynı zamanda Onedio YouTube kanalında "Bana Bi Anlat" programını hazırlayıp sunuyorum. Bir dönem editörlüğün yanısıra ulusal yayın yapan özel bir radyoda program yaptım, daha sonra sahnede talk şov gösteri dünyasına adım attım. Daha önce dijital yayın yapan platformlardaki diziler için içerik editörlüğü ve senaryo katkılarında bulundum. Ayrıca tanınmış müzik gruplarının kliplerinde sanat yönetmenliği de yaptım. Editörlüğe başlamadan önce çeşitli kolektif kitaplar için yazdığım yayımlanmış yazılarım da bulunmaktadır. Arşiv karıştırmak ve müzik araştırmaları yapmak hayatımın en sevdiğim uğraşlarından. Yazı yazmanın ise dünyaya geliş sebebim olduğunu düşünüyorum.
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