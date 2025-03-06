Türk Televizyonlarının İlk Trolü Levent Oran'la İlgili Aklınızı Kaçıracağınız Detaylar

Dönemin modasına uygun olarak bu sefer gazinolarda şarkıcılık yapmaya başladı. Bu arada cinsel yönelimiyle ilgili açılıma da gitmeye başlamıştı. Onun evli ve iki çocuk sahibi olduğunu bilenler için bu şaşırtıcı bir gelişme olmuştu. Gazino hayatından istediği parayı kazanmaya da başlamıştı. Fakat o ışıltılı hayat kendisini daha da dibe çekmeye başladı. Bir gün gazino programı yaparken dizlerine iki kurşun sıkıldı ve ağır yaralandı. Bunu “Allah’ın bana bir uyarısı” diye kabul edip kendine çeki düzen vermeye karar verdi. Bu olaydan sonra bir bacağı sakat kaldı ve ailesine geri dönüp eski, sakin ve ünsüz hayatını yaşamaya çalıştı. Ancak evliliğini kurtaramadı. Annesi ve kardeşi ona yeniden kucak açtı.