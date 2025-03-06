Türk Televizyonlarının İlk Trolü Levent Oran'la İlgili Aklınızı Kaçıracağınız Detaylar
Türk Televizyonlarının İlk Trolü Levent Oran'la İlgili Aklınızı Kaçıracağınız Detaylar
Şimdi size Türkiye'nin ilk ekran trolünü tanıtacağız. O dönemi yaşayanlar kendisiyle ilgili fikre sahiptirler ama bilmeyenlerin de şaşırmaması imkansız. İnsanın sinirlerini bozan söylemleri ve ne iş yaptığı bilinmeden çıktığı ekrandaki ahkam kesmeleriyle karşınızda Levent Oran!
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Şimdi sizi biraz 90’lı yılların televizyon ekranlarına götüreceğiz. Özel televizyonların ilgi çekmek için her yolu denediği yıllar.
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Özellikle deneyimli gazeteci Savaş Ay, sürecin boşluklarını usta bir şekilde çözmeyi başarmış, bu yüzden de A Takımı programına mutlaka sansasyon yaratacak isimler davet etmeye başlamıştı.
Levent Oran tam da o zamanlar hayatımıza girmeye başladı.
Gençliğinde tiyatroya gönül veren Oran, daha sonra bankacılıkta şansını denese de yaptığı işlerden hiçbir şekilde tatmin olmuyordu.
Çünkü onun en büyük amacı ünlü olmaktı ve belli ki bu onun için sadece tiyatroyla yürüyecek iş değildi. Hemen kendisini şöhrete götürecek planlarını devreye sokmaya başladı.
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Uzay Heparı’nın cenazesinde Akrep Nalan kendisini teselli etmeye çalışmış, Neriman Köksal’ın cenazesinde Sakıp Sabancı ile tabut taşımıştı.
Savaş Ay’ın A Takımı programına katıldığında önce “Kaşınan kadını döveceksin” dedi.
Levent Oran da istenmenin verdiği hazla daha da saçmalamaya başladı:
Söylediği her şey o kadar saçma ve sivriydi ki, insanlar onun rol yapıp yapmadığından bir türlü emin olamadılar.
Yine bir gün Savaş Ay’ın programında Roman şarkıcı Gamze Bulut’la birlikte konuk oldu Oran. Gamze Bulut, eşinden gördüğü şiddetti anlatırken Levent Oran şarkıcıya kışkırtıcı cümleler kurdu.
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Gamze Bulut “Ayağa kaldırma beni seni döverim” diyerek kendisini uyarmasına rağmen hız kesmeyince bu sefer kadın şarkıcıdan bir tokat yedi ve canlı yayında bir dişi yere düştü.
Buraya kadar planı tıkır tıkır işliyordu aslında ama bir problem vardı: Davetli olarak gittiği programlar ona para vermiyordu ve para kazanması lazımdı.
Bir ara “Beni (siz) delirttiniz” isimli kitap yazarak ünlülerle yaşadığı ilginç anıları da paylaştı.
Yıllar sonra verdiği bir röportajda şunları söyledi:
Hayatının son dönemlerinde Tarot falı bakarak ve kendi tanımıyla “yaşam koçluğu” yaparak geçinmeye çalıştı. Ancak sağlık sorunları onun peşini bırakmadı.
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Levent Oran'ın belki de en büyük şanssızlığı onun zamanında sosyal medya olmamasıydı.
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Uzun yıllardır Onedio’da yaratıcı içerik editörlüğü yapmaktayım. Aynı zamanda Onedio YouTube kanalında "Bana Bi Anlat" programını hazırlayıp sunuyorum. Bir dönem editörlüğün yanısıra ulusal yayın yapan özel bir radyoda program yaptım, daha sonra sahnede talk şov gösteri dünyasına adım attım. Daha önce dijital yayın yapan platformlardaki diziler için içerik editörlüğü ve senaryo katkılarında bulundum. Ayrıca tanınmış müzik gruplarının kliplerinde sanat yönetmenliği de yaptım. Editörlüğe başlamadan önce çeşitli kolektif kitaplar için yazdığım yayımlanmış yazılarım da bulunmaktadır. Arşiv karıştırmak ve müzik araştırmaları yapmak hayatımın en sevdiğim uğraşlarından. Yazı yazmanın ise dünyaya geliş sebebim olduğunu düşünüyorum.
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Sosyopat kelimesinin karşılığında sözlükte resmi kullanılabilirlermiş
Bazılarını hayata baktığı pencereden atasım var 😬