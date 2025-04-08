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Eski Sevgilinizin DNA'sının Size Geçtiğini İddia Eden Konunun En Net Cevabı Geldi

Eski Sevgilinizin DNA'sının Size Geçtiğini İddia Eden Konunun En Net Cevabı Geldi

Eda Aytekin
Eda Aytekin - Gündem Editörü
08.04.2025 - 11:59

Bir süredir sosyal medyada ve ortamlarda şöyle bir konu dönüyor, belki denk gelmişsinizdir: 'Birlikte olduğun tüm insanların DNA'sı senin vücudunda kalıyor. Daha da ötesi, onun birlikte olduğu kişilerin DNA'sı da sana geçiyor' Kulağa oldukça ürkütücü gelen bu genetik dedikodunun aslı astarı olup olmadığını Moleküler Biyolog Tonguç Gündüz çok iyi özetlemiş. Buyurun aydınlanmaya...

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Uzun zamandır özellikle sosyal medya platformlarında tartışılan bir konu var: Birlikte olunan insanın DNA'sı karşı tarafa geçer ve bu bedenin hafızasında bir süre kalır.

Uzun zamandır özellikle sosyal medya platformlarında tartışılan bir konu var: Birlikte olunan insanın DNA'sı karşı tarafa geçer ve bu bedenin hafızasında bir süre kalır.

Bu iddiaya göre bu zamana kadar birlikte olduğunuz her insandan bir parça taşıyor olabilirsiniz. Ve evet, sevmedikleriniz, nefret ettikleriniz de bu duruma dahil. Gerçekten çok korkutucu değil mi?

Peki bu mesele nerden çıktı? Açıklamalarıyla insanın mantığını ve bilimi zorlamaya bayılan Doç. Dr. Oytun Erbaş, katıldığı bir programda şunları söylemişti:

Peki bu mesele nerden çıktı? Açıklamalarıyla insanın mantığını ve bilimi zorlamaya bayılan Doç. Dr. Oytun Erbaş, katıldığı bir programda şunları söylemişti:

'Kadınların kanına bakıldığı zaman beraber olduğu erkeklerin DNA'sını bulabilirsiniz, DNA'sını kanında taşır. Bir süre sonra kalbinizde ve beyninizde taşımaya başlıyorsunuz. Eğer prezervatifsiz ilişki olursa spermin DNA'sı size geçer. Bir analiz yapsaydım bir kadının kaç kişiyle beraber olduğunu DNA'nızdan bulabilirdim.'

Erbaş'ın bu açıklamasını duyan genetik bilimciler ve tıp bilimi az bir şey bile bilen inansalar hayrete uğradıklarını söyledir.

Erbaş'ın bu açıklamasını duyan genetik bilimciler ve tıp bilimi az bir şey bile bilen inansalar hayrete uğradıklarını söyledir.

Fakat ok yaydan çıkmıştı bir kere. İnsanlar kendi arasında bile bu iddiayı sohbet malzemesi haline getirmeye başladılar. Peki gerçek neydi?

Instagram'da "biotonguç" olarak tanınan Moleküler Biyolog Tonguç Gündüz, son videosunda bu iddianın bir hurafe olduğunu açıkladı.

Instagram'da "biotonguç" olarak tanınan Moleküler Biyolog Tonguç Gündüz, son videosunda bu iddianın bir hurafe olduğunu açıkladı.

Tonguç Gündüz'ün sözleri şöyle: 'İnsanlar birbiriyle öpüştüğü zaman, insanlar birbiriyle beraber olduğu zaman karşılıklı olarak DNA'ları birbirlerine geçiyormuş. Daha önce birlikte olduğu insanın da DNA'sı sana geçiyormuş, senden ona geçiyormuş. Maşallah bir gen havuzu oluşuyormuş ve 7 yıl kalıyormuş. Öyle bir şey yok. Kesinlikle öyle bir şey yok ve olamaz! Peki nasıl ortaya çıkmış bu?'

İşin aslı bambaşka bir bilimsel çalışmanın sonucu...

İşin aslı bambaşka bir bilimsel çalışmanın sonucu...

'Şöyle olmuş. Bazı kadınların beyni incelendiğinde beyninde Y kromozomuna rastlanmış. Biliyorsunuz kadınlarda Y kromozomu olmaz. Bu Y kromozomu demişler acaba nerden geliyor? Daha önce birlikte olduğu insanlardan mı geliyor acaba diye düşünmüşler. Bu düşünce farklı şekilde yansımış. Oysa ki bir kadının vücudunda, doğurduğu çocukların DNA'ları ve kromozomları olabilir. Meğerse o beyninde bulunan kromozomlar, doğurduğu erkek çocuklarına aitmiş. Milleti böyle saçma sapan hurafelerle kandırmayın'

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Yani sonuç olarak derin bir nefes alabilirsiniz... Tonguç Gündüz'ün DNA hurafesiyle ilgili açıklamasının tamamını buradan izleyebilirsiniz 👇

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Eda Aytekin
Eda Aytekin
Gündem Editörü
Uzun yıllardır Onedio’da yaratıcı içerik editörlüğü yapmaktayım. Aynı zamanda Onedio YouTube kanalında "Bana Bi Anlat" programını hazırlayıp sunuyorum. Bir dönem editörlüğün yanısıra ulusal yayın yapan özel bir radyoda program yaptım, daha sonra sahnede talk şov gösteri dünyasına adım attım. Daha önce dijital yayın yapan platformlardaki diziler için içerik editörlüğü ve senaryo katkılarında bulundum. Ayrıca tanınmış müzik gruplarının kliplerinde sanat yönetmenliği de yaptım. Editörlüğe başlamadan önce çeşitli kolektif kitaplar için yazdığım yayımlanmış yazılarım da bulunmaktadır. Arşiv karıştırmak ve müzik araştırmaları yapmak hayatımın en sevdiğim uğraşlarından. Yazı yazmanın ise dünyaya geliş sebebim olduğunu düşünüyorum.
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