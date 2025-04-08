Tonguç Gündüz'ün sözleri şöyle: 'İnsanlar birbiriyle öpüştüğü zaman, insanlar birbiriyle beraber olduğu zaman karşılıklı olarak DNA'ları birbirlerine geçiyormuş. Daha önce birlikte olduğu insanın da DNA'sı sana geçiyormuş, senden ona geçiyormuş. Maşallah bir gen havuzu oluşuyormuş ve 7 yıl kalıyormuş. Öyle bir şey yok. Kesinlikle öyle bir şey yok ve olamaz! Peki nasıl ortaya çıkmış bu?'