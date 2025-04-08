Eski Sevgilinizin DNA'sının Size Geçtiğini İddia Eden Konunun En Net Cevabı Geldi
Eski Sevgilinizin DNA'sının Size Geçtiğini İddia Eden Konunun En Net Cevabı Geldi
Bir süredir sosyal medyada ve ortamlarda şöyle bir konu dönüyor, belki denk gelmişsinizdir: 'Birlikte olduğun tüm insanların DNA'sı senin vücudunda kalıyor. Daha da ötesi, onun birlikte olduğu kişilerin DNA'sı da sana geçiyor' Kulağa oldukça ürkütücü gelen bu genetik dedikodunun aslı astarı olup olmadığını Moleküler Biyolog Tonguç Gündüz çok iyi özetlemiş. Buyurun aydınlanmaya...
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Uzun zamandır özellikle sosyal medya platformlarında tartışılan bir konu var: Birlikte olunan insanın DNA'sı karşı tarafa geçer ve bu bedenin hafızasında bir süre kalır.
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Peki bu mesele nerden çıktı? Açıklamalarıyla insanın mantığını ve bilimi zorlamaya bayılan Doç. Dr. Oytun Erbaş, katıldığı bir programda şunları söylemişti:
Erbaş'ın bu açıklamasını duyan genetik bilimciler ve tıp bilimi az bir şey bile bilen inansalar hayrete uğradıklarını söyledir.
Instagram'da "biotonguç" olarak tanınan Moleküler Biyolog Tonguç Gündüz, son videosunda bu iddianın bir hurafe olduğunu açıkladı.
İşin aslı bambaşka bir bilimsel çalışmanın sonucu...
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Uzun yıllardır Onedio’da yaratıcı içerik editörlüğü yapmaktayım. Aynı zamanda Onedio YouTube kanalında "Bana Bi Anlat" programını hazırlayıp sunuyorum. Bir dönem editörlüğün yanısıra ulusal yayın yapan özel bir radyoda program yaptım, daha sonra sahnede talk şov gösteri dünyasına adım attım. Daha önce dijital yayın yapan platformlardaki diziler için içerik editörlüğü ve senaryo katkılarında bulundum. Ayrıca tanınmış müzik gruplarının kliplerinde sanat yönetmenliği de yaptım. Editörlüğe başlamadan önce çeşitli kolektif kitaplar için yazdığım yayımlanmış yazılarım da bulunmaktadır. Arşiv karıştırmak ve müzik araştırmaları yapmak hayatımın en sevdiğim uğraşlarından. Yazı yazmanın ise dünyaya geliş sebebim olduğunu düşünüyorum.
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