Türkiye ve Danimarka Arasındaki Asgari Ücret Farkını Bir Sandalye ile Örnekleyen Mimarın İlginç Videosu
Türkiye ve Danimarka Arasındaki Asgari Ücret Farkını Bir Sandalye ile Örnekleyen Mimarın İlginç Videosu
Türkiye'deki asgari ücretle, dünyadaki asgari ücretin karşılaştırmasının bir sandalye üzerinden örneklendiğini daha önce görmüş müydünüz? Görmediyseniz size hemen Mimar Mine Kavasoğulları'nın Danimarka ve Türkiye arasındaki alım gücünü ilginç bir şekilde anlattığı videosunu gösterelim. 👇
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Mine Kavasoğulları, sosyal medyada ürettiği ilgi çekici içeriklerle tanınan bir mimar.
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Kavasoğulları bu kez de Danimarka'da tasarlanıp üretilen ve tüm dünyada çakması yapılan Wishbon model sandalye üzerinden bir tespit yaptı.
Aynı sandalyenin çakması Türkiye'de yok mu? Tabii ki var
Danimarka'daki asgari ücretin 71.000 TL olduğunu ama halkın çoğunun asgari ücret değil, yaklaşık 140.000 TL ortalama kazancının olduğunu söylüyor Mine Kavasoğulları.
Türkiye'deki 22.105 TL asgari ücretli birisi ise bu sandalyenin çakmasından sadece bir tane alabiliyor.
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Mine Kavasoğulları'nın sandalye üzerinden yaptığı ekonomi tespitinin videosu burada 👇
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