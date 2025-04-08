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Türkiye ve Danimarka Arasındaki Asgari Ücret Farkını Bir Sandalye ile Örnekleyen Mimarın İlginç Videosu

Türkiye ve Danimarka Arasındaki Asgari Ücret Farkını Bir Sandalye ile Örnekleyen Mimarın İlginç Videosu

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
08.04.2025 - 15:03 Son Güncelleme: 08.04.2025 - 15:04

Türkiye'deki asgari ücretle, dünyadaki asgari ücretin karşılaştırmasının bir sandalye üzerinden örneklendiğini daha önce görmüş müydünüz? Görmediyseniz size hemen Mimar Mine Kavasoğulları'nın Danimarka ve Türkiye arasındaki alım gücünü ilginç bir şekilde anlattığı videosunu gösterelim. 👇

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Mine Kavasoğulları, sosyal medyada ürettiği ilgi çekici içeriklerle tanınan bir mimar.

Mine Kavasoğulları, sosyal medyada ürettiği ilgi çekici içeriklerle tanınan bir mimar.

Sosyal medya fenomenlerinin aksine kendisi geyik yapmıyor, oldukça faydalı ve eleştirel videolar paylaşıyor.

Kavasoğulları bu kez de Danimarka'da tasarlanıp üretilen ve tüm dünyada çakması yapılan Wishbon model sandalye üzerinden bir tespit yaptı.

Kavasoğulları bu kez de Danimarka'da tasarlanıp üretilen ve tüm dünyada çakması yapılan Wishbon model sandalye üzerinden bir tespit yaptı.

Sandalyenin orijinalinin Danimarka'da TL karşılığı olarak 18.850 TL olduğunu söyleyerek yola çıkıyor mimar.

Aynı sandalyenin çakması Türkiye'de yok mu? Tabii ki var

Aynı sandalyenin çakması Türkiye'de yok mu? Tabii ki var

Ve Türkiye'deki çakması 15.350 TL

Danimarka'daki asgari ücretin 71.000 TL olduğunu ama halkın çoğunun asgari ücret değil, yaklaşık 140.000 TL ortalama kazancının olduğunu söylüyor Mine Kavasoğulları.

Danimarka'daki asgari ücretin 71.000 TL olduğunu ama halkın çoğunun asgari ücret değil, yaklaşık 140.000 TL ortalama kazancının olduğunu söylüyor Mine Kavasoğulları.

Yani Danimarka'da asgari ücret alan birisi bu sandalyenin orijinalinden 4 tane alabiliyor.

Türkiye'deki 22.105 TL asgari ücretli birisi ise bu sandalyenin çakmasından sadece bir tane alabiliyor.

Türkiye'deki 22.105 TL asgari ücretli birisi ise bu sandalyenin çakmasından sadece bir tane alabiliyor.

Mimar Kavasoğulları sonuç olarak çakma bir sandalyenin lüks bir tüketim unsuru sayıldığı ülkemizdeki ekonomik duruma ilginç bir örnek üzerinden dikkat çekiyor.

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Mine Kavasoğulları'nın sandalye üzerinden yaptığı ekonomi tespitinin videosu burada 👇

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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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