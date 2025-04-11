Cilt Tipine Göre En Doğru Nemlendirici Hangisi?
Dürüst olalım... Cilt bakımı işini biraz abarttık mı, ne? Onca ürün, onca öneri... İnsanın kafası karışıyor, yeminle! Hele nemlendirici seçmek tam bir muamma. 'Bu fazla yağlı, bu yeterince nemlendirmiyor, şunu sürünce yüzüm parlıyor, öbürü kurutuyor...' derken iyice kafamız allak bullak oluyor!
Ama gel şöyle yapalım: Cildini biraz daha tanıyalım, nelerden hoşlanıyor, nelerden nefret ediyor bir anlayalım. Sonrasında da ona en uygun nemlendiriciyi bulalım!
Hadi bakalım, başlıyoruz! 💧
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1. Cildin hava değişimlerinden nasıl etkileniyor?
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2. En sık kullandığın cilt bakım ürünü hangisi?
3. Cildinde en sık karşılaştığın sorun hangisi?
4. Yüzünü yıkadıktan hemen sonra cildinde kuruluk hissi oluyor mu?
5. Cilt temizleyici seçerken neye dikkat ediyorsun?
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6. Cildinin kendini en iyi hissettiği mevsim?
7. Gece uyumadan önce cilt bakımını yapmazsan vicdan azabı çekiyor musun?
8. Cildin bir insan olsaydı onunla aran nasıl olurdu?
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