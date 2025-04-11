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Genel Kültür Testleri
Sözelciler İçin Zor Genel Kültür Testinde 15/15 Yapabilecek misin?

Sözelciler İçin Zor Genel Kültür Testinde 15/15 Yapabilecek misin?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
11.04.2025 - 15:01

Bu testte 15 soru bulunuyor ve her biri farklı bir konuyu ele alıyor. Coğrafyadan tarihe, sanattan spora kadar geniş bir yelpazede bilgilerinizi ölçeceğiz. Peki, bu zorlu genel kültür testinde tam puan alabilecek misiniz? Kendinize güveniyorsanız, hemen başlayın ve genel kültürünüzün ne kadar geniş olduğunu gösterin!

Sözelciler İçin Zor Genel Kültür Testinde 15/15 Yapabilecek misin?

Haydiiiii!

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1. Uşi Antlaşması hangi şehirde imzalanmıştır?

1. Uşi Antlaşması hangi şehirde imzalanmıştır?

2. Antarktika, dünyanın yüz ölçümü bakımından kaçıncı en büyük kıtasıdır?

2. Antarktika, dünyanın yüz ölçümü bakımından kaçıncı en büyük kıtasıdır?

3. "İlyada ve Odysseia" destanı hangi kültüre aittir?

3. "İlyada ve Odysseia" destanı hangi kültüre aittir?

4. "Türk Medeni Kanunu" hangi sene yürürlüğe girmiştir?

4. "Türk Medeni Kanunu" hangi sene yürürlüğe girmiştir?

5. Servr Antlaşması'nın hükümlerini kaldıran antlaşma hangisidir?

5. Servr Antlaşması'nın hükümlerini kaldıran antlaşma hangisidir?
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6. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi'nin II. Abdülhamid dönemindeki kuruluş adı hangisidir?

6. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi'nin II. Abdülhamid dönemindeki kuruluş adı hangisidir?

7. İstanbul, Osmanlı Devleti'ne kaç yıl başkentlik yapmıştır?

7. İstanbul, Osmanlı Devleti'ne kaç yıl başkentlik yapmıştır?

8. Islahat Fermanı hangi yıl ilan edilmiştir?

8. Islahat Fermanı hangi yıl ilan edilmiştir?

9. Üç Silahşörler'e katılan son üyenin ismi nedir?

9. Üç Silahşörler'e katılan son üyenin ismi nedir?

10. İlk yerli tiyatro eseri hangi yazarımıza aittir?

10. İlk yerli tiyatro eseri hangi yazarımıza aittir?
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11. Mondros Müzakeresi kaç yılında imzalanmıştır?

11. Mondros Müzakeresi kaç yılında imzalanmıştır?

12. Kurtuluş Savaşı'nda düzenli ordunun aldığı tek yenilgi hangisidir?

12. Kurtuluş Savaşı'nda düzenli ordunun aldığı tek yenilgi hangisidir?

13. İstiklal Savaşı'nda Doğu Cephesi komutanı kimdir?

13. İstiklal Savaşı'nda Doğu Cephesi komutanı kimdir?

14. Laiklik ilkesi hangi yıl anayasada yer bulmuştur?

14. Laiklik ilkesi hangi yıl anayasada yer bulmuştur?

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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