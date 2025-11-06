BAUN AI CINELAB: Geleceğin Rüyalarına GSF'nin YZ Sinema Devrimi
Hayal edin: Karanlık bir salonda, ışık huzmeleri perdenin ötesinden sızarken, bir hikâye doğuyor – ama bu hikâye, insan elinin titreyişiyle değil, algoritmaların sessiz fısıltısıyla şekilleniyor. Yapay zekâ, bir zamanlar soğuk bir makine olarak gördüğümüz o devasa zekâyı, sanatın kalbine yerleştirerek, görsel anlatımın sınırlarını eritiyor. Eskiden kalemle çizilen kadrajlar şimdi kod satırlarıyla nefes alıyor; bir prompt'un büyüsüyle, unutulmuş rüyalar canlanıyor. Bu, sadece bir teknolojik devrim değil; sinemanın ruhuna bir aşk mektubu, yaratıcılığın sonsuz bir dansı. Özellikle genç öğrenciler içinse, bu bir kapı aralığı: Yapay zekâ ile film yapımı, onları geleceğin hikâyecileri olarak donatıyor; yaratıcı düşüncenin sınırlarını zorlarken, etik sorgulamalardan veri manipülasyonuna uzanan becerileri kazandırmakta, sinemayı demokratikleştirerek her bir gencin içindeki yönetmeni uyandırmakta. Bu sayede, sinema endüstrisine taze bir soluk getiriyor – erişilebilir araçlarla, pahalı setlerden kurtulup hayal gücünün özgür akışına izin vererek, çeşitliliği ve yenilikçiliği kök salıyor.
Bu büyü, dünya çapında unutulmaz zaferlerle taçlanmış filmlerde kendini gösteriyor; yapay zekânın gücü, sadece teknik bir araç olmaktan çıkıp, duygusal derinliklerin mimarı haline geliyor.
BAUN Güzel Sanatlar Fakültesi’nin genç beyinleri Yapay Zekâ ile, Sinemayı Yeniden Doğuruyor…
Dijital Rüyaların Perdesi…
