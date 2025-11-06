BAUN AI CINELAB: Geleceğin Rüyalarına GSF'nin YZ Sinema Devrimi

Hatırlayın, Runway AI Film Festivali'nin 2025 baskısında Jacob Adler'in Total Pixel Space adlı eseri, Grand Prix'yi kaparak izleyicileri bir koni başlı varlığın melankolik yolculuğuna sürüklemişti – piksel fırtınalarında kaybolan kimliklerin poetik ağıtı, yapay zekânın soyut ifadeyi nasıl somut bir şiire dönüştürdüğünü kanıtlamıştı, binlerce izleyiciyi gözyaşlarına boğarak festivalin en çok konuşulan başarısı olmuştu. Andrew Salter'in Jailbirdü ise, gümüş madalyasıyla parladı; bir hapishane hücresinde yankılanan özgürlük çığlıkları, AI'nin en insani dokunuşuyla örülmüş sahneleriyle, jürinin 'duygusal zekâ zirvesi' olarak nitelendirdiği bir başyapıta dönüştü – bu film, sadece ödülle kalmadı, Sundance gibi geleneksel festivallere kapı aralayarak YZ sinemasının ana akıma girişini müjdeledi. Reply AI Film Festivali'nde Jacopo Reale'nin Love At First Sightı, Venedik'in sisli kanallarında ilk bakışın büyüsünü yakalayan sekiz dakikalık bir büyüyle 8 bin euroluk ödülü kaptı; izleyicilerin %92'si anketlerde 'kalp atışlarımı hızlandırdı' derken, bu başarı, YZ'nin romantizmi nasıl yeniden icat ettiğini fısıldıyordu. Ve AI International Film Festivali'nde Delphine Sicard Malafosse'nin Anomaliası, en iyi kurmaca ödülünü alarak bir anomali dünyasında insanlığın kırılganlığını sorgulattı – sekiz dakikalık bu rüya, Cannes Kısa Film Köşesi'nde özel gösterime alınarak, YZ filmlerinin küresel sahnede kalıcı bir iz bıraktığını kanıtladı. Bu eserler, ödüllerin ötesinde, sinemanın geleceğini yeniden tanımlıyor; yapay zekâ, hikâyeleri daha kapsayıcı, daha yenilikçi kılan bir ortak olarak parlıyor.

Bu dalga, artık Akdeniz'in mavi sularından Anadolu'nun bereketli topraklarına da sıçramış durumda. Türkiye'de, yapay zekâ temalı film festivalleri, ulusal sinemamızı küresel bir diyaloğa açan köprüler kuruyor. Örneğin, Türkiye Uluslararası Yapay Zekâ Film Festivali (AITFF), bu yıl ikinci kez perdelerini açarak, üretken yapay zekâ modelleriyle yaratılmış filmleri spot altına alıyor – 9-11 Aralık'ta, sinemaseverleri yapay zekânın sinemadaki dönüştürücü gücüne davet ediyor. Bir başka heyecan verici adım ise TEKNOFEST'in Yapay Zekâ Film Yarışması; Google Gemini ve Veo 3 gibi araçlarla şekillenen kısa filmler, festivalin teknolojik ruhunu yansıtarak, genç yaratıcıları geleceğin hikâyecileri olarak taçlandırıyor. Bu etkinlikler, ülkemizin sanat ve teknoloji arasındaki köprüyü güçlendirdiğini gösteriyor; bir zamanlar uzak bir rüya gibi görünen bu füzyon, artık yerli bir gerçeklik.