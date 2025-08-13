onedio
Başakşehir - Viking Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi? Başakşehir - Viking Rövanş Maçı Saat Kaçta?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
13.08.2025 - 16:51

UEFA Konferans Ligi 3 Eleme Turu maçları devam ediyor. 13 Ağustos akşamında Başakşehir - Viking rövanş maçı için karşı karşıya gelecek. Taraftlar arasındaki ilk maç, Başakşehir'in 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlanmıştı. Bu akşamki maçın sonucu ise büyük bir merakle bekleniyor.

Peki Başakşehir - Viking maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir - Viking maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Başakşehir - Viking Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi?

Başakşehir Viking maçı TRT 1 ve Tabii ekranlarında yayınlanacak. TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan rövanş maçı, şifresiz olacak ve TV'den izlenebilecek. Öte yandna Tabii üzerinden izlemek için ise Tabii platformunda üye olmanız gereklidir. 

TRT 1 Frekans Bilgileri

Başakşehir - Viking maçını izlemek için TRT 1 frekans bilgilerine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Başakşehir - Viking Rövanş Maçı Saat Kaçta?

Başakşehir - Viking rövanş maçı bu akşam (13 Ağustos Çarşamba) günü oynanacak. Karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Başakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Norveç ekibi Viking’i konuk edecek. Deplasmanda 3-1’lik üstünlük yakalayan Başakşehir, avantajını İstanbul’daki turla taçlandırmak istiyor. Rövanş maçı, taraftarlar tarafından merakle bekleniyor.

Başakşehir - Viking Maçı Muhtemel İlk 11'ler

Bu akşam oynanacak olan Başakşehir - Viking maçının muhtemel 11'leri aşağıdaki gibidir:

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, O. Ba, Operi, Berat Özdemir, Yusuf Sarı, Ömer Ali Şahiner, Crespo, Brnic, Nuno Da Costa

Viking: Klaesson, Heggheim, Baertelsen, Falchener, Bjornshol, Askildsen, Bell, Alte, Svendsen, Tripic, Berisha

