Başak Yeniayı: Taçsız Kralların Devri

Yeniayda çalışma ortamınızı, güncel durumunuzu, yol arkadaşlarınızı ve planlama yaptığınız işleri değiştirebilirsiniz. Çok net ve kararlı olacağınız bu dönemde yeni işbirlikleri yapabilirsiniz. Eskimiş yöntemlerden ve size uymayan fikirlerden sıkıldıysanız yenilenmek için harika bir fırsat olabilir. Ayrıca bulunduğunuz departmanda yapacağınız değişimler ile ekip arkadaşlarınızı şaşırtabilirsiniz. Bu sefer her zamankinden farklı bir tavırla karşılarına çıkacaksınız. Alacağınız ve dağıtacağınız görevler sizi işinizde yukarıya taşıyabilir. Bazılarınız akrabalarıyla ilgili ani kararlar eşiğine gelebilir. Hatta kapınıza helallik için gelen yakınlarınız olacak diyebilirim. Amca, hala, teyze gibi figürler tarafından haksızlığa uğradıysanız detaylarını görürsünüz. Ayrıca sağlığınız açısından da uyarıyı dikkate alın. Bağırsak, cilt sorunları ( sedef, dermatit, ürtiker, zona ) gibi geçmişinizde var olan bir problem varsa önlem alın. Spor ve diyet için birkaç gün bekleyebilirsiniz..

Boğa ve Yükselen Boğalar: Yeniayda hem ballı, hem kısmetli, hem de rahatsınız. Yarım kalan işleri toparlayacak motivasyona kavuşuyorsunuz. Hatta o kadar şanslısınız ki çevrenizden birçok kişi işinize destek sağlayabilir ve sizde bu sayede daha az çalışırsınız. Ayrıca geçmişte verdiğiniz bir emeğin karşılığını alabilirsiniz. Aşk hayatınızdan yana şikayetçiyseniz gönlünüzü çalacak bir tanışma yaşanabilir. Bu kişi aynı iş yerinden bile olması mümkün..Mevcutta bir partneriniz varsa sizi yakın çevresiyle tanıştırabilir. Evliyseniz bebek sahibi olmak isteyebilir veya çocuklarınız için yeni ve kapsamlı bir okul tercih edebilirsiniz. Hatta bazılarınız çocuğunu yurt dışına da göndermek isteyebilir. Ayrıca tanınmak istiyorsanız daha fazla sosyalleşin. Cildiye ve endoskopik muayeneler için uygun..

İkizler ve Yükselen İkizler: Sizin için aile içi anlaşmazlıklar, kararsızlıklar ve fazla eleştirel bir yeniay olabilir. Geçmişte yaşanmış ve kapanmış bir olayı tekrar gündeme getirebilir ve hakkınızın yendiğini düşünebilirsiniz. Özellikle de kardeşlerle aranıza aşılmaz bir duvar örme fikriniz tepki çekebilir ve hoş olmayan konuşmalar yapılabilir. Ancak siz sakinliğinizi korur, ani kararlar almaz ve olgunlukla karşılarsanız süreç sizin lehinize olacaktır.. Taşınmak ve iş değişikliği yapmak istiyorsanız uygun. Hatta bazılarınız işyerine yakın lokasyona geçmek isteyebilir.. Evinizin güvenliği konusunda endişeleriniz varsa yeni bir sisteme başvurabilirsiniz. Ayrıca sindirimi zorlaştıran gıdalardan uzak durmanız iyi olur. Olası bir Mide ekşimesi veya gaz sorunu yaşamadan sağlıklı bir beslenme planı çıkarabilirsiniz.. Ayrıca atanma ve yer değişikliği gibi beklentileriniz varsa yüzünüzü güldüren haberler alabilirsiniz..