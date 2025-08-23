onedio
Başak Yeniayı: Taçsız Kralların Devri

Başak Yeniayı: Taçsız Kralların Devri

Filiz Çakal
Filiz Çakal
23.08.2025 - 11:07

23 Ağustosta saat 09:06’da Başak burcunun 0 derecesinde Kralları kıskandıran önemli bir yeniayımız var. Regulus hattında ilerleyen yeniay, çoğumuzun hayatına sihirli bir değnekle dokunuyomuş efekti verebilir. Aslında ilk defa rahat ve dinginiz. Çünkü Regulus 2012’den beri Başak burcunda ilerliyor. bu da bize asırlar sonra gerçek hak sahiplerinin ses çıkarmasını desteklediğini gösteriyor. Özellikle şaşaalı davranışların, haksız kazançların, gereksiz gürültünün ve abartılı gösterişlerin son bulacağını vurguluyor. Mühür artık emektarların ve gerçek şifacıların elinde. Kalem kırıldı, azade sözler susturuldu, senfoni yeniden kuruldu ve orkestra yerini aldı...

Elimizdeki Enstrümanlar birbirinden bağımsız değil artık!

Elimizdeki Enstrümanlar birbirinden bağımsız değil artık!

Notalar sadece gerçek frekansta. Tahtını kaptırmak istemeyenlerle, hak isteyenler arasında bir düeollo içindeyiz. Bi taraf elinde tuttuğu gücü bırakmak istemezken, diğer taraf gücün tek bir kişide değil kolektifte olması gerektiğini düşünecek. Aslında ikiye ayrılıyoruz. Emeği zayi edenlerle, hak arayanlar arasında önemli bir eşikteyiz. Peki kim galip gelecek derseniz tabi ki emek veren ve adil olan diyebilirim. Çünkü bu çağrı devrim niteliğinde. Sınırları zorlayanların sınırlarının işgal edildiğini görebiliriz. Yeniay anında Güneş Uranüs ve Ay arasındaki dik açı toplulukların kendini ifade etmek isteyeceğini, hatta bu uğurda gözünü budaktan esirgemeyeceğini gösteriyor. Fethedilmez sanılan kaleler zaptedilmek üzere. Şovla, gösterişle, haksız bir şekilde pastanın büyüğünü kim yiyorsa onu radara alıyor. Skandallar deşifre olurken, intikam hırsına bürünmüş kişiler kazdıkları çukura kendileri düşüyor. Şark kurnazları, duygu simsarları, ikiyüzlü şarlatanların devri bitiyor. Dostluklar, ilişkiler ve ortaklıklar önemli bir testten geçiyor. “ gel buraya senin kaç masken var böyle” dediğimiz bir süreç. İlişkilerde aldatmalar varsa ortaya çıkmaya başlar! Dost kazıkları atanlar diyet öderler! Başkalarının ekmeğine kan doğrayanlar ağır sınavlara tabi tutulurlar. Yani ne yaşayacağın ne kadar dürüst olduğunla ilgili. Yeniayda Yükselende 1 Terazi burcunu görüyoruz. Ayrıca Mars Terazi burcunda ilerliyor. Diadem sabit yıldızı fedakarlıkları karşılığında alınanları ve hibe edilmek zorunda bırakılanları ortaya çıkarıyor. Hiçbir şey sümen altı edilemez!

Kimse perdenin ardına saklanamaz.

Kimse perdenin ardına saklanamaz.

Dolayısıyla hain mi var görürüz! İhanet mi etmişler önümüze düşer! Arkamızdan iş mi çevirmişler çarşaf çarşaf belgeleriyle elimize ulaşır. Buradan kaçış yok! Orası kaderin değiştiği yer.. Direnmeden ve reddetmeden bize sunulan tüm fırsatların kıymetini bilmeliyiz. Regulus asaletli, haysiyetli, onurlu ve soylu anlamına geliyor. Bu nedenle getto mahallesinde burjuva arayamayız. Tavrımız kim olduğumuzu, üslubumuz ise karakterimizin nasıl yansıdığını gösterecek. Ayrıca yeniay esnasında siyasi liderlerin çok sivrildiğini ve tepki çektiğini görebiliriz. Çünkü “dilin kemiği yokmuş” dedirtecek demeçler verebilirler. Özellikle aldıkları kararlardan pişman olacakları geri dönüşlerle karşılaşacaklarını hesap edemeyebilirler. Zira verilen kararlar infiale sebep olabilir. Gündemden düşmeyecek gizli kalmış belgeler de deşifre olur. Bazı tanınmış simaların geçmişte yaptıkları bugün başlarına büyük dertler açabilir. Bu durum bize “hiçbir şeyin gizli kalmayacağını” bir kez daha göstermiş olur.. Ayrıca çocuklarla ilgili tatsız haberler alabiliriz! Bazı sendikalar iş bırakma eylemine gidebilir! bazı şirketler yanlış politika nedeniyle zarar ettiklerini açıklayabilirler. Arşivlerden gizlenmiş dosyalar medyaya düşebilir. Sağlıkçılar, bankalar, tarım-hayvancılık ve ilaç sektörleri bu yeniaydan etki alabilirler.. Yeniay tutulmaları da tetikleyeceği için bu saydığım etkiler uzun bir sürede etkisini gösterebilir... Ayrıca Sağlık açısından da temkinli olmalıyız zira! Kalp krizleri, bulaşıcı hastalıklar, böbrek ve sindirim sorunları, zührevi hastalıklar ve deride oluşan (uyuz, sedef, egzama, dermatit ve ürtiker) gibi rahatsızlıklaartabilir.. Özetle; hayatımızda taze ve şeffaf başlangıçlar yapmak için harika bir zamanda olacağız. Adaletliysek korkmayalım! Asaletimizden, insanlığımızdan ve inandığımız doğrulardan vazgeçmeyelim. Çünkü bu bir 'OMURGA TESTİ'

Koç ve Yükselen Koçlar

Koç ve Yükselen Koçlar

Yeniayda çalışma ortamınızı, güncel durumunuzu, yol arkadaşlarınızı ve planlama yaptığınız işleri değiştirebilirsiniz. Çok net ve kararlı olacağınız bu dönemde yeni işbirlikleri yapabilirsiniz. Eskimiş yöntemlerden ve size uymayan fikirlerden sıkıldıysanız yenilenmek için harika bir fırsat olabilir. Ayrıca bulunduğunuz departmanda yapacağınız değişimler ile ekip arkadaşlarınızı şaşırtabilirsiniz. Bu sefer her zamankinden farklı bir tavırla karşılarına çıkacaksınız. Alacağınız ve dağıtacağınız görevler sizi işinizde yukarıya taşıyabilir. Bazılarınız akrabalarıyla ilgili ani kararlar eşiğine gelebilir. Hatta kapınıza helallik için gelen yakınlarınız olacak diyebilirim. Amca, hala, teyze gibi figürler tarafından haksızlığa uğradıysanız detaylarını görürsünüz. Ayrıca sağlığınız açısından da uyarıyı dikkate alın. Bağırsak, cilt sorunları ( sedef, dermatit, ürtiker, zona ) gibi geçmişinizde var olan bir problem varsa önlem alın. Spor ve diyet için birkaç gün bekleyebilirsiniz.. 

Boğa ve Yükselen Boğalar: Yeniayda hem ballı, hem kısmetli, hem de rahatsınız. Yarım kalan işleri toparlayacak motivasyona kavuşuyorsunuz. Hatta o kadar şanslısınız ki çevrenizden birçok kişi işinize destek sağlayabilir ve sizde bu sayede daha az çalışırsınız. Ayrıca geçmişte verdiğiniz bir emeğin karşılığını alabilirsiniz. Aşk hayatınızdan yana şikayetçiyseniz gönlünüzü çalacak bir tanışma yaşanabilir. Bu kişi aynı iş yerinden bile olması mümkün..Mevcutta bir partneriniz varsa sizi yakın çevresiyle tanıştırabilir. Evliyseniz bebek sahibi olmak isteyebilir veya çocuklarınız için yeni ve kapsamlı bir okul tercih edebilirsiniz. Hatta bazılarınız çocuğunu yurt dışına da göndermek isteyebilir. Ayrıca tanınmak istiyorsanız daha fazla sosyalleşin. Cildiye ve endoskopik muayeneler için uygun.. 

İkizler ve Yükselen İkizler: Sizin için aile içi anlaşmazlıklar, kararsızlıklar ve fazla eleştirel bir yeniay olabilir. Geçmişte yaşanmış ve kapanmış bir olayı tekrar gündeme getirebilir ve hakkınızın yendiğini düşünebilirsiniz. Özellikle de kardeşlerle aranıza aşılmaz bir duvar örme fikriniz tepki çekebilir ve hoş olmayan konuşmalar yapılabilir. Ancak siz sakinliğinizi korur, ani kararlar almaz ve olgunlukla karşılarsanız süreç sizin lehinize olacaktır.. Taşınmak ve iş değişikliği yapmak istiyorsanız uygun. Hatta bazılarınız işyerine yakın lokasyona geçmek isteyebilir.. Evinizin güvenliği konusunda endişeleriniz varsa yeni bir sisteme başvurabilirsiniz. Ayrıca sindirimi zorlaştıran gıdalardan uzak durmanız iyi olur. Olası bir Mide ekşimesi veya gaz sorunu yaşamadan sağlıklı bir beslenme planı çıkarabilirsiniz.. Ayrıca atanma ve yer değişikliği gibi beklentileriniz varsa yüzünüzü güldüren haberler alabilirsiniz..

Yengeç ve Yükselen Yengeçler:

Yengeç ve Yükselen Yengeçler:

Yeniayda işinize yarayacak pek çok görüşme sizi bekliyor. Yeni insanlarla tanışıp ortamlara girebilirsiniz. Böylelikle taze anlaşmalar ve projeler yüzünüzü güldürebilir. Araba alım satımı yapmak ve noter işlerini halletmek için uygun. Senaristlik, eğitmenlik ve rehberlik gibi meslekler yapıyorsanız destekleyici adımlar atabilirsiniz. Kısa yolculuklarınızı doğru planlıyorsanız çok keyifli geçer. Kardeş ve kuzenlerle yaşanan sorunlarda buzlar eriyebilir. Birlikten kuvvet doğar diyerek alanınızı genişletebilirsiniz. İletişim trafiğiniz hızlanacağından geç dönüş yaptığınız kişilerle sorun çıkarabilir ve onaylanmış projeler iptal olabilir.. Evinizin balkonunda düzenlemeler yapabilirsiniz.. Her konuda titiz bir çalışmanız, programlama yapmanız ve oganize olmanız sizi yukarılara taşır ve bilinirliğiniz artar. Nefes ile ilgili eğitimler almak ve keyifli bir hobi edinmek için uygun. Ayrıca el, omuz ağrılarına dikkat edin. Ellerinizdeki ben ve siğil artışı olabilir. 

Aslan ve Yükselen Aslanlar: Yeniayı finansal açıdan bolluk içinde deneyimleyebilir, alacak verecek hesapları kapatabilirsiniz. Eğer yeni bir ortaklık kuracaksanız geçmişini muhakkak araştırın ve referanslarına bakmayı ihmal etmeyin. Olaylar sizin etrafınızda biraz çıkarlar doğrultusunda gerçekleşebilir. Hatta yakınınızda olan bazı kişilerin aşırı menfaatçi olduğunu fark edip yolları ayırmanıza neden olabilir. Mümkünse insanları analiz etmeye çalışın bakalım kim sizin için kim çıkarı için orda. Gözünüz kulağınız etrafta olsun makamınızı pek boş bırakmayın derim. Bağ, bahçe işleri için ideal. Ayrıca arsa, ev alabilir ve yatırım yapabilirsiniz. Partnerinizle aranızda önemli konuşmalar yapabilirsiniz...

Başak ve Yükselen Başaklar: Yeniayın ev sahibi olarak yepyeni ve tertemiz bir sayfa açıyorsunuz. Etrafınızdaki herkesi şaşırtan kararlar alıyor ve yolunuza bambaşka bir tavırla devam ediyorsunuz. Yer değiştirmek, iş hayatınızda değişimler yapmak temel arzunuz..Evlilik ve ilişki noktasında son kez üstünden geçeceğiniz durumlar olabilir. Bişeyler istediğiniz yönde değişmiyorsa değiştirmek için kalıcı adımlar atabilirsiniz. Özellikle de Kraliyet yıldızı etkisi altındayken daha canlı, hevesli, coşkulu ve stratejik ilerleyeceksiniz. Ayrıca bu yeniay tutulma hattını da tetikleyeceğinden önümüzdeki 1 yıllık süreç sizler için çok ama çok önemli. Aklı selim kararlar almak ve adımlar atmak geleceğinizi güçlendirecektir. Sağlık açısından biraz dikkatli olmalısınız. Mide bağırsak ve saçlarda egzama ilgili sorunlar yaşamamak için dikkatli olun..

Terazi ve Yükselen Teraziler:

Terazi ve Yükselen Teraziler:

Yeniay en çok sizi etkiliyor diyebilirim. Özellikle de insanların ikiyüzlülükleri ve çıkarcı yönlerini en çok siz göreceksiniz. Çünkü her şey o kadar şeffaf ilerleyecek ki zaten bildiğiniz gerçekler önünüze düşmeye başlayacak. Aklınıza takılan ve sormak istediğiniz sorulara çok kolay ulaşacaksınız. Tabiri caizse bir katarsis yaşanacak. Rüyalarınız, karşınıza çıkan semboller çok önemli. Tamamını dikkate almalısınız. Kader sizi başka bir forma sürüklerken iyikileriniz artacak ve özgürleşmiş olmanın tadını çıkaracaksınız. Yurtdışına veya farklı bir yere taşınmak için uygunsunuz. Kendinize daha çok odaklanıp yarım bıraktıklarınızı tamamlayacaksınız. Kalbiniz rahat başınız dik ve vakur bir imaj çizeceksiniz. Tabi en çok da sağlığınıza dikkat edin. İhmal ettikleriniz problem yaratabilir.. 

Akrep ve Yükselen Akrepler: Yeniayın en heyecanlı, umutlu ve kararlı olanı sizsiniz. İşbirlikleriniz artarken, girdiğiniz çevrelerde bilinirliğiniz, görünürlüğünüz artacak ve başarılarınızla anılacaksınız. Etrafınıza önderlik yapabilir ve kolektife destek olabilirsiniz. Kendi tarzınız ve tavrınızla hayallerinize bir adım daha yaklaşabilirsiniz. Ancak bu kadar keyifli bir süreç yaşarken bazı tanıdıklarınız da kıskançlık duygusuna kapılabilir ve hatta işinizi arkadan sabote etmeye çalışabilirler ancak emellerine ulaşamayacaklarını bilin. Zira evren sizinle ve sizi bu sefer büyük destekliyor. Tabi sizde bu büyüye kapılıp kibre kapılmayın. Tevazu göstermeniz sizi büyütür. Bürokratik süreçler, terfi ve sıradışı işler istediğiniz gibi gidebilir. Mevcutta bir ilişkiniz varsa bir şeylerin artık sizi bunalttığını ve yorduğunu görebilir ve sadeleşmiş biçimde yola devam edebilirsiniz.. 

Yay ve Yükselen Yaylar: Yeniayın en vakur olanı sizsiniz. Kimseye minnet etmeyecek ve tavrınızı çok net masaya koyacaksınız. Sizi ciddiye almayan herkesle yollarınızı ayırabilirsiniz. Büyük oynayacak ve büyük kazanacaksınız. Ancak! Bunu fırsat bilen bazı sinsi insanlar arkanızdan iş çevirebilir! özellikle de iş yerinizde olanlar. Bulunduğunuz konumda itibarınızı korumanız ve hakettiğiniz yerde olmanız önemli. Çünkü zorunlu bir değişime gidiyorsunuz. Ani bir kararla işi bırakıp kendi yolunuzu bireysel olarak çizebilirsiniz. Denge sizin için her zamankinden daha gerekli. Çünkü bu sefer yalnız hareket ediyorsunuz. Hata yapma lüksünüz yok! En ince detayına kadar incelemeli ve planlı gitmelisiniz. Aile ve iş arasında kaldığınız durumlarda olacak. Orda da arayı bulma görevi size düşüyor. Çünkü ailenizin sizden neler beklediğini farkedecek ve yaptığınız fedakarlıkların kontrolden çıktığını anlayacaksınız. Cilt sorunlarına, kaşıntı ve alerjik reaksiyonlara karşın dikkatli olun..

Oğlak ve Yükselen Oğlaklar:

Oğlak ve Yükselen Oğlaklar:

Yeniayın ultra şanslısı sizsiniz. Her açıdan kısmet ve bolluk yanınızda. Elinizi attığınız işlerden tatmin edici dönüşler alabilirsiniz. Kader ağlarını bu sefer sizi mutlu edecek şekilde örüyor. Alacağınız haberler ve yapacağınız işler motivasyonunuzu artırıyor. Yarım kalan eğitiminiz veya iş anlaşmanız varsa tamamlayabilirsiniz. Çok eskide kalmış bir ödeme gelebilir. Hukuki davalarınız çözüme kavuşur ve haklıysanız alırsınız. Yurtdışı bağlantılı çalışıyorsanız yabancı şirketler ve insanlarla sözleşmeler yapabilirsiniz. Bazılarınız tayinle yeni konumuna taşınacak, hatta bazılarınız ilmek ilmek ördüğü bir işi tamamlayacak. Ayrıca ihmal ettiğiniz sevdiklerinizi şaşırtan sürprizler

yapacaksınız. Araba almak, değiştirmek, vize başvurusu yapmak için uygun. Geçmişte kalan bir dostunuzla yeniden temasa geçebilirsiniz.. 

Kova ve Yükselen Kovalar: Yeniayın krizsavarı, dönüşeni, arınanı ve yenileneni sizsiniz. Bazı tatsız durumlar yaşasanız dahi sağlam hamlelerle bertaraf edebilirsiniz. Özellikle ticaretle uğraşanlar işini sağlama alsın. İş yerinde değişiklikler yapılabilir ve ekstra borca girebilirsiniz. Hiç olmadığı kadar denge lazım! Zira bi yerlerde bi hata yaptığınızı fark edip hemen yöntem değiştirmeniz gerekiyor. İkili ilişkilerinizde bir karar zamanı! Olmuyorsa zorlamayacak ve artık çaba göstermeyeceksiniz. Alacağınız paraları tahsil edebilir, evliyseniz eşle ortak hesapları kapatabilirsiniz. Mantaliteniz “artık herkes kendi yoluna” tadında olacak. Sabır göstermeyecek, imtiyaz hakkınızı kullanacaksınız. Azade sözlere karnınız tok! Ya olacak ya bitecek netliğinde ilerleyeceksiniz. Ancak ihmal ettiğiniz sağlık veya operasyon varsa zaruri bir ameliyat süreci yaşayabilirsiniz.. Kriz -fırsat ikilisi kol kola ilerliyor! 

Balık ve Yükselen Balıklar: Yeniay tam karşınızda ve sizi yüreklendiriyor. Kendinizde ve etrafınızda gelişen durumlara soğukkanlılıkla cevap vereceksiniz. Olmuyor mu? zorlamaya gerek yok! Sevmiyor mu? devam etmenin anlamı yok! diyeceksiniz. Her şey net, her şey şeffaf ilerleyecek. Belirsizliklere tahammülünüz kalmayacak ve içinizde sakladığınız diğer yönünüzle herkesi tanıştıracaksınız.. İş yaptığınız kişilerle ilgili yaşadığınız anlaşmazlıkları bi yerde noktalayabilirsiniz. Hatta mesleki açıdan yön değişimleri sizinle. Ya da ekstra bir işe daha girişebilirsiniz.. Evli olanlar iki uç fikirde ayrışacak.. Sorunları tamir etmek yerine inceldiği yerden kopsun diyecekler.. Bekar olupta ilişkisi olanlar nihai sonuca ulaşamadı ise son kez konuşup net bir karara varacaklar. İlişkisi olmayanlar kadersel tanışmalar yaşayabilir. Özetle; hiçbir şey gizli kalmıyor ya siz, ya karşınızdakiler deşifre oluyor. Şimdi karar zamanınız!

Filiz Çakal
Filiz Çakal
