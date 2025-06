Bankana Şimdiye Kadar Ne Kadar Masraf Ödediğini Hesaplıyoruz!

Verdiğin yanıtlara baktığımızda bankacılık işlemlerin düzenli bir şekilde halledilmiş. Sık sık para gönderiyorsan ve kredi kartı gibi ürünleri acil durumlarda kullanıyorsan, şimdiye kadar yapmış olduğun bankacılık işlemlerindeki masraflar bu kadar az olabilir. Ama bu parayı bir yatırım aracı olarak kullanmayı düşündün mü? Sana bu konuda güzel bir haberimiz var!

ON Dijital Bankacılık'ta EFT/Havale, Fast gibi işlemlerde işlem ücreti ödemezsin. Üstelik kredi kartında yıllık kart aidatı bile ödemiyorsun. Böylece işlem ücreti ödemeyip masraf yapacağın parayı mantıklı bir şekilde değerlendirebilirsin. ON Dijital Bankacılık'ın yatırım hizmetlerinden ON FX ile 7 gün 24 saat canlı verilerle döviz ve altın gibi yatırım araçlarını kolayca takip edebilirsin. Avantajlı makas oranları da cabası! Hisse senedi işlemlerini de bu esnada halledebilir, ON Fon evreni ile fon yatırımlarını çeşitlendirebilirsin.

