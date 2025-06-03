Bankana Şimdiye Kadar Ne Kadar Masraf Ödediğini Hesaplıyoruz!
Bankacılık işlemlerinde kesilen ücretler, gözümüze az gelebilir. 'Aman canım, bu ücret kesilse bir şey olmaz ki. Az bir para sonuçta.' diye düşünebiliriz. Ama şimdiye kadar bütün işlemlerinde bu ücretin kesildiğini ve toplamda ne kadar harcadığını hesaplarsan... İşte o zaman işin rengi değişir.
Hiç merak ettin mi şimdiye kadar ne kadar masraf yaptığını? Biz merak ettik ve öğrenmen için çeşitli sorular hazırladık!
1. Söyle bakalım, faturalarını hangi yöntemle ödüyorsun genelde?
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2. Her ay kenara bir miktar para atıyorsun diyelim. Bu parayı nerede saklıyorsun?
3. Umarız biriktirdiğin paran hemen katlanır ve büyük işlere harcarsın! Peki borç para istendiğinde nasıl borç veriyorsun?
4. Sana göre en mantıklı yatırım aracı, bunlardan hangisi?
5. Paranı vadeli hesaba yatırmayı düşünür müsün?
6. Vadeli hesap iyi bir seçenek olabilir ama faiz oranlarına da bakmak gerek. Neyse, hiç yurt dışına para gönderdiğin oldu mu?
7. Kredi kartı kullanıyorsan eğer, dönem borcunu hiç geç ödedin mi?
8. Son olarak şunu soralım: Daha önce bankadan hiç kredi çektin mi?
Bankaya minik bir servet bırakmış gibisin!
Maaşının yarısını harcamışsın desek yalan olmaz!
Çok bir masraf yapmamışsın ama az bir para değil!
Az masraf yapmışsın diyebiliriz!
ON Dijital Bankacılık’ta Dünya Döndükçe EFT-Havale-Fast ücreti yok!
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