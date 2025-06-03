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Bankana Şimdiye Kadar Ne Kadar Masraf Ödediğini Hesaplıyoruz!

Bankana Şimdiye Kadar Ne Kadar Masraf Ödediğini Hesaplıyoruz!

ondigital
ondigital - Onedio Üyesi
03.06.2025 - 16:11

Bankacılık işlemlerinde kesilen ücretler, gözümüze az gelebilir. 'Aman canım, bu ücret kesilse bir şey olmaz ki. Az bir para sonuçta.' diye düşünebiliriz. Ama şimdiye kadar bütün işlemlerinde bu ücretin kesildiğini ve toplamda ne kadar harcadığını hesaplarsan... İşte o zaman işin rengi değişir.

Hiç merak ettin mi şimdiye kadar ne kadar masraf yaptığını? Biz merak ettik ve öğrenmen için çeşitli sorular hazırladık!

1. Söyle bakalım, faturalarını hangi yöntemle ödüyorsun genelde?

2. Her ay kenara bir miktar para atıyorsun diyelim. Bu parayı nerede saklıyorsun?

2. Her ay kenara bir miktar para atıyorsun diyelim. Bu parayı nerede saklıyorsun?

3. Umarız biriktirdiğin paran hemen katlanır ve büyük işlere harcarsın! Peki borç para istendiğinde nasıl borç veriyorsun?

4. Sana göre en mantıklı yatırım aracı, bunlardan hangisi?

5. Paranı vadeli hesaba yatırmayı düşünür müsün?

6. Vadeli hesap iyi bir seçenek olabilir ama faiz oranlarına da bakmak gerek. Neyse, hiç yurt dışına para gönderdiğin oldu mu?

7. Kredi kartı kullanıyorsan eğer, dönem borcunu hiç geç ödedin mi?

8. Son olarak şunu soralım: Daha önce bankadan hiç kredi çektin mi?

Bankaya minik bir servet bırakmış gibisin!

Bankaya minik bir servet bırakmış gibisin!

Seçtiğin yanıtlara baktığımızda yoğun bir bankacılık hizmetleri kullanımı gördük. Neredeyse bütün işlerini bankacılık işlemleri üzerinden hallediyorsun. Para aktarımları, krediler, kredi kartları ve akabinde gelen nakit çekim işlemleri, kart aidatları... Ha bu arada nakit çekim işlemlerinde ve kredilerde epey bir para harcamışsın. Bunların masrafları başta gözüne gelmemiş olabilir lakin bazısı için büyük bir para olabilir. Ama merak etme, bu masraflarını azaltabileceğin güzel bir haberle geldik!

ON Dijital Bankacılık’ta EFT/Havale, Fast gibi işlemlerde işlem ücreti ödemezsin. Üstelik kredi kartında yıllık kart aidatı bile ödemiyorsun. Dilediğin gibi para gönderebilirsin çünkü dünya döndükçe EFT-Havale, Fast işlem ücreti yok! Üstelik kredi kartı ile ayda 1.500 TL'ye varan nakit iade alabiliyorsun. Yeni ON’lu olan herkes aylık %2,99 sabit faiz oranı ile 24 ay vadeye özel 100.000 TL'ye kadar krediye başvurabiliyor.

Hızlı ve kolay başvuru ile acil ihtiyaçlarını karşılamanın kolayı ON'da!

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Maaşının yarısını harcamışsın desek yalan olmaz!

Maaşının yarısını harcamışsın desek yalan olmaz!

Verdiğin cevapları inceledik ve bankacılık hizmetlerine maaşının yarısı kadar harcadığını gördük. Bu para senin için şu an büyük bir miktar mı bilemiyoruz ama küçük küçük işlemlerde kesilen ücretler, birike birike bu kadar olmuş. Bu miktar sadece bugüne kadar harcadığın masraf. Bir de ilerisini düşün, daha da artacak elbette. Peki bu parayı masraf olarak artırmak yerine kendi hesabında bir getiri olarak artırabileceğini söylesek?

ON Dijital Bankacılık'ta ON Hesap ile gündüz para çekip yatırabilirsin; gece ise bu hesabın vadeliye dönüşüyor ve avantajlı faiz oranları ile gece uyurken bile kazanabiliyorsun. Birikimlerini ve gelirlerini enflasyona karşı korumak için yüksek mevduat faizi oranlarından faydalanabiliyorsun. Hesabının yeni ya da uzun zamandır açılmış olmasına hiiiiç gerek yok. Üstelik ON Dijital Bankacılık'ta EFT/Havale ve Fast gibi işlemlerde işlem ücreti almazken kredi kartı aidatı bile ödetmiyor!

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Çok bir masraf yapmamışsın ama az bir para değil!

Çok bir masraf yapmamışsın ama az bir para değil!

Bankacılık işlemlerin biraz yoğun geçmiş anlaşılan! Para gönderimleri, krediler, kart aidatları... Hepsi küçük ücretler gibi görünse de bir süre sonra hatırı sayılır bir miktara dönüşüyor. Bu ücretleri birikince insanın gözüne geliyor tabii. Peki bu masrafların cebinde kaldığını ve üstüne düşük oranlarla kredi çekebileceğini söylesek?

ON Dijital Bankacılık'ta EFT/Havale, Fast gibi işlemlerde işlem ücreti ödemezsin. Üstelik kredi kartında yıllık kart aidatı bile ödemiyorsun. Yeni ON’lu olan herkes aylık %2,99 sabit faiz oranı ile 24 ay vadeye özel 100.000 TL'ye kadar krediye başvurabiliyor. Hızlı ve kolay başvuru ile acil ihtiyaçlarını karşılamanın kolayı ON'da!

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Az masraf yapmışsın diyebiliriz!

Az masraf yapmışsın diyebiliriz!

Verdiğin yanıtlara baktığımızda bankacılık işlemlerin düzenli bir şekilde halledilmiş. Sık sık para gönderiyorsan ve kredi kartı gibi ürünleri acil durumlarda kullanıyorsan, şimdiye kadar yapmış olduğun bankacılık işlemlerindeki masraflar bu kadar az olabilir. Ama bu parayı bir yatırım aracı olarak kullanmayı düşündün mü? Sana bu konuda güzel bir haberimiz var!

ON Dijital Bankacılık'ta EFT/Havale, Fast gibi işlemlerde işlem ücreti ödemezsin. Üstelik kredi kartında yıllık kart aidatı bile ödemiyorsun. Böylece işlem ücreti ödemeyip masraf yapacağın parayı mantıklı bir şekilde değerlendirebilirsin. ON Dijital Bankacılık'ın yatırım hizmetlerinden ON FX ile 7 gün 24 saat canlı verilerle döviz ve altın gibi yatırım araçlarını kolayca takip edebilirsin. Avantajlı makas oranları da cabası! Hisse senedi işlemlerini de bu esnada halledebilir, ON Fon evreni ile fon yatırımlarını çeşitlendirebilirsin.

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ON Dijital Bankacılık’ta Dünya Döndükçe EFT-Havale-Fast ücreti yok!

ON Dijital Bankacılık’ta Dünya Döndükçe EFT-Havale-Fast ücreti yok!

Hemen buraya tıklayarak dakikalar içerisinde ON Dijital Bankacılık müşterisi olabilirsin. Çok kolay çünkü kolay bankacılık ON'da!

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