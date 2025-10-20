onedio
Bankalar Taşınma Depozito Gibi Masraflar İçin Kira Kredisi Vermeye Başladı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
20.10.2025 - 14:12

Enflasyon, konut talebi gibi nedenlerde sadece konut fiyatları değil kiralar da arttı. Bir evden başka bir eve taşınmak kirayı ödeyecek maddi güç olmasına rağmen önemli bir bütçe gerektiriyor. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde artan taşınma masrafları kiracıları finansman desteğine muhtaç bırakıyor. Emlakçı komisyonu, depozito, nakliye gibi giderler toplama vurunca 200 bin liralara kadar çıkıyor. Bankalar da vatandaşın bu ihtiyacına cevaben 'kira kredisi' diye bilinen yeni ürünler sunmaya başladı.

Konunun uzmanları ise yoğun talebin ev sahiplerini lehine şartlar koyduğunu vurguladı

Emlak temsilcisi Mehmet Korkmaz, “Son iki yılda kiralık daire bulmak büyük sıkıntı hâline geldi. Talep çok, arz az olunca ev sahipleri kendi lehine şartlar koyuyor. Bazıları üç depozito istiyor, bazıları da altı aylık peşin ödeme talep ediyor. Emlakçılar olarak biz bile artık ara bulucu gibi çalışıyoruz. Çünkü taraflar arasında güven sorunu var” ifadelerini kullandı.

Depozitolar, emlakçı komisyonları gibi giderlerin yanında nakliye ücretleri de son yıllarda büyük artış gösterdi.

Taşınma maliyetleri de kiracılar için 'kira kredisi' gibi ürünlerin piyasaya sürülmesine neden oldu. Kiracılar çeşitli bankalardan kira kredisi çekerek altın, döviz gibi araçlarla istenmeye başlayan depozitoları, kiralarla paralel artan emlakçı komisyonlarını ve yine artan nakliye giderlerini öderken rahat bir nefes alabilmek için kira kredisi almaya başladı. Bazı ekonomistlere göre taşınmanın ciddi bir maliyet oluşturduğu doğru ama bu tip uygulamaların vatandaşı borç sarmalına sokma ihtimali de mevcut şartlarda oldukça yüksek.

