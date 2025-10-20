Bankalar Taşınma Depozito Gibi Masraflar İçin Kira Kredisi Vermeye Başladı
Enflasyon, konut talebi gibi nedenlerde sadece konut fiyatları değil kiralar da arttı. Bir evden başka bir eve taşınmak kirayı ödeyecek maddi güç olmasına rağmen önemli bir bütçe gerektiriyor. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde artan taşınma masrafları kiracıları finansman desteğine muhtaç bırakıyor. Emlakçı komisyonu, depozito, nakliye gibi giderler toplama vurunca 200 bin liralara kadar çıkıyor. Bankalar da vatandaşın bu ihtiyacına cevaben 'kira kredisi' diye bilinen yeni ürünler sunmaya başladı.
Konunun uzmanları ise yoğun talebin ev sahiplerini lehine şartlar koyduğunu vurguladı
Depozitolar, emlakçı komisyonları gibi giderlerin yanında nakliye ücretleri de son yıllarda büyük artış gösterdi.
