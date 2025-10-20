Bankalar Taşınma Depozito Gibi Masraflar İçin Kira Kredisi Vermeye Başladı

Taşınma maliyetleri de kiracılar için 'kira kredisi' gibi ürünlerin piyasaya sürülmesine neden oldu. Kiracılar çeşitli bankalardan kira kredisi çekerek altın, döviz gibi araçlarla istenmeye başlayan depozitoları, kiralarla paralel artan emlakçı komisyonlarını ve yine artan nakliye giderlerini öderken rahat bir nefes alabilmek için kira kredisi almaya başladı. Bazı ekonomistlere göre taşınmanın ciddi bir maliyet oluşturduğu doğru ama bu tip uygulamaların vatandaşı borç sarmalına sokma ihtimali de mevcut şartlarda oldukça yüksek.