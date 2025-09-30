Bal ve Arı Mucizesi

“Rabbin bal arısına vahyetti: Dağlarda, ağaçlarda ve insanların yaptıkları çardaklarda kendine evler edin. Sonra her çeşit meyveden ye ve Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollarda yürü.” (Nahl Suresi, 68)

1400 yıl öncesinde, arının dişi ya da erkek oluşunu kimsenin bilmediği bir dönemde bu ayette özellikle dişiye işaret edilmesi, üzerinde saatlerce düşünülecek bir ayrıntı. Çünkü biliyoruz ki bal üreten, kovanı inşa eden, polen toplayan hep dişi arılar. Erkek arıların tek görevi kraliçe arıyla çiftleşmek; kovanın temizliği, savunması, bal üretimiyle ilgilenmezler. Yani o devasa düzenin yükünü işçi arılar çeker. Bu bilgiyi modern bilim yeni keşfederken, Kur’an yüzyıllar öncesinden bunu işaret etmiş.

Bazen düşünüyorum; biz insanlar da toplum içinde aynı kovan gibiyiz. Herkesin bir görevi var. Kimisi göz önünde, kimisi görünmez ama hepsi bir bütünün parçası. Marcus Aurelius’un dediği gibi:

“Arı kovanı için iyi olmayan, arı için de iyi değildir.”

Toplumsal düzen, işte tam da böyle karşılıklı bir dayanışma üzerine kuruluyor.