Bakkalcı, Kasapçı, Manavcı Kaçı TDK Güncel Türkçe Sözlükte? Kim Milyoner Olmak İster

Bakkalcı, Kasapçı, Manavcı Kaçı TDK Güncel Türkçe Sözlükte? Kim Milyoner Olmak İster

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.09.2025 - 22:10

ATV’nin ilgiyle takip edilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 4 Eylül 2025 Perşembe akşamı yeni bölümüyle ekrana geldi. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla yayınlanan programda, yarışmacıya yöneltilen “Bakkalcı, kasapçı, manavcı, fırıncı, şarküterici, nalburcu, hırdavatçı, kuyumcu, eczaneci kelimelerinden kaçı TDK Güncel Türkçe Sözlükte tanımı olan kelimelerdir?” sorusu dikkat çekti. Yarışmayı izleyenler bu sorunun cevabını öğrenmek için araştırmalara yöneldi.

İşte 200.000 TL'lik sorunun cevabı...

Bakkalcı, kasapçı, manavcı, fırıncı, şarküterici, nalburcu, hırdavatçı, kuyumcu, eczaneci kelimelerinden kaçı TDK Güncel Türkçe sözlükte tanımı olan kelimelerdir?

Bakkalcı, kasapçı, manavcı, fırıncı, şarküterici, nalburcu, hırdavatçı, kuyumcu, eczaneci kelimelerinden kaçı TDK Güncel Türkçe sözlükte tanımı olan kelimelerdir?

A- 0

B- 1

C- 3

D- 5

Cevap: C yani 3.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
