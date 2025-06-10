Bakan Ali Yerlikaya Açıkladı: Bayram Tatilinde Trafik Kazalarında Kaç Kişi Hayatını Kaybetti?
Kurban Bayramı tatilinde yollara düşen vatandaşlar otoyollarda sık sık düşen hız limiti ve kısa aralıklarla yapılan radar denetimi nedeniyle şikayet ediyordu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatili boyunca Türkiye genelinde 3 bin 913 trafik kazası meydana geldiğini ve 44 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.
Bakan ayrıca karayollarındaki uyarı levhalarıyla ilgili komisyon kurulduğunu ve seyir hızını belirleyen levhaların yeniden gözden geçirleceğini de duyurdu.
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Kurban Bayramı tatiline trafik cezası ile karşılaşan sürücülerin isyanı damga vurmuştu.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayramda trafik kazalarında 44 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.
Vatandaşların isyan ettiği hız limitleri gözden geçirilecekmiş.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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