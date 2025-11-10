onedio
article/comments
article/share
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
Ayrılığın Üstesinden Gelmeyi Zorlaştıran 10 Yanlış Alışkanlık

etiket Ayrılığın Üstesinden Gelmeyi Zorlaştıran 10 Yanlış Alışkanlık

Özge
Özge - Onedio Üyesi
10.11.2025 - 23:46

Bazen ayrılık ilişkinin kaçınılmaz sonu olur. Ancak ilişkinin bitmesi duyguların bittiğini göstermez. Çoğu zaman giden kişiyle birlikte hayatımızdaki bazı şeyler anlamını yitirir. Eski mesajlara bakmak, sürekli sosyal medya hesaplarını kontrol etmek ve ondan haber almaya çalışmak yeni rutinimiz olur. Bunların hepsi ise toparlanma sürecini uzatarak ayrılığı atlatmayı zorlaştırır.

Eğer siz de onu neden unutamadığınızı sorup duruyorsanız, muhtemelen bu hataları yapıyorsunuz. İşte en yaygın nedenler ve çözümleri!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Ayrılık hakkında konuşmaktan çekinmek.

Duyguları bastırmak ve ayrılıktan bahsetmemek, yaşananları kabullenmemeye işaret eder. Dolayısıyla ayrılığı atlatarak yeni düzene alışma süresini uzatır. Oysa yakın çevrenize ve kendinize, yüksek sesle her şeyin bittiğini söylemeniz çok önemlidir. Çünkü bazen gerçekleri kendi sesinizle duymak, olayın ciddiyetini kabullenmenizi sağlayabilir. Yakın arkadaşlar ise kendi başınıza düşünmediğiniz bir noktaya parmak basarak yeni bir bakış açısı sunabilir.

2. Her anı aktiviteyle doldurmak.

Ayrılığın ardından sürekli arkadaşlarla alışverişe çıkmak, konserlere gitmek ve aktiviteler planlamak da sorundan kaçtığınızı gösterir. Ayrılık sonrası her daveti kabul etmenize ve her anınızı doldurmanıza gerek yok. Aksine, bazen biraz kendi başınıza kalıp sessizce düşünmeniz, tüm yaşananları daha çabuk idrak etmenizi sağlayabilir. Bu da ilerlemenin önemli bir adımıdır.

3. Kesin bir kapanış olmadan bitiremeyeceğine inanmak.

Birçok insan biten ilişkinin ardından her şey tekrar başlayacak gibi hisseder ve bunu kapanışın net olmamasına bağlar. Oysa kesin bir kapanış beklemek sizi askıda bırakır. Mesajlaşmayı uzatmak veya aynı anı kafanızda tekrar tekrar kurmak sonucu değiştirmez.

4. Yaşananları tekrar tekrar düşünmek.

Geçmişe takılıp kalmak, olanları anlamlandırmanın bir yolu olarak görülebilir. Fakat yaşananları uzun süre düşünmek o andan çıkmama riski taşır. Eski mesajlara bakmak veya son kavgayı düşünmek, pek verimli bir mekanizma değildir. Çünkü kafanızda gerçekte olmayan senaryolar yazmanıza yol açar. Bunun yerine, cevabını bildiğiniz şeyleri olduğu gibi kabullenmek en iyisidir.

5. Onun davranışlarına anlam vermeye çalışmak.

Onun yaptıklarını anlamlandırmaya çalışmak, kendinize odaklanmanızı önler ve iyileşmeyi zorlaştırır. Uzun süre bir arada geçirdiğiniz birini kötü olarak görmeyi kolay kolay kabul edemeyebilirsiniz. Fakat aslında onun size haksızlık yaptığı anları hatırlarken onunla empati kurmaya çalışmazsanız bu kısır döngüyü kırabilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Sürekli eski fotoğraflara bakmak.

Geçmişi hatırlatan fotoğraflar, ilerleme yolundaki en büyük engellerdendir. Çünkü zihinde sürekli eski anıları canlandırır ve iyileşme sürecini uzatır. Oysa hayatta yeni bir sayfa açmaya hazır olduğunuzu anlamak için öncelikle eski defteri kapamak gerekir.

7. Sosyal medyadan takip etmek.

Benzer şekilde sosyal medya hesaplarını takip etmek de takılı kalmanıza neden olabilir. Onun her paylaştığı hikayeye veya fotoğrafa bakmak, kendi başınıza ilerlemenizi engeller. Bu sırada kendinize odaklanıp iç çözümleme yapacakken onu düşünmeye ve yaşananları hatırlamaya başlarsınız. Yine ertelemekle eşdeğer olan bu döngüden çıkmanın en kolay yolu da takipten çıkmak veya onun hayatıyla ilgilenmemektir.

8. Kendi hatalarını büyütmek.

Ayrılığın nedenini daha çok kendinizde aramaya başlarsanız, sağlıksız bir sürece girersiniz ve omuzlarınızdaki yükü ağırlaştırırsınız. Bunun yerine ilişkilerin karşılıklı yaşandığını hatırlamak isteyebilirsiniz. Böylece yaşanan her ne varsa sorumluluğun iki tarafa ait olduğunu daha kolay anlayabilirsiniz.

9. Hemen yeni bir ilişkiye başlamak.

Yaraları henüz sarmadan doğrudan yeni bir ilişkiye atlamak, yapılacak en büyük hatalardan biridir. Hem hayatınıza giren yeni kişiye haksızlık etmenize neden olabilir hem de büyük hayal kırıklıklarına yol açabilir. Bunun yerine önce kendinizi toparlamaya odaklanmanız gerekir.

10. Sürekli kıyaslama yapmak.

Yeni tanışılan insanları sürekli eski sevgiliye benzetmek ve kıyaslama yapmak, giden kişiyi olduğundan yüce görmenize yol açabilir. Bu da sanki hayatınızda olabilecek en iyi insanı kaybetmişsiniz gibi hissettirebilir. Ancak 'O daha iyiydi' ya da 'O olsa böyle yapmazdı' gibi düşünmenin unutmaya hiçbir faydası yoktur. Bunun yerine geleceği, hayatınızı ve kendinizi odağınıza almanız daha doğrudur.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Özge
Özge
Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın