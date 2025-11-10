Ayrılığın Üstesinden Gelmeyi Zorlaştıran 10 Yanlış Alışkanlık

Bazen ayrılık ilişkinin kaçınılmaz sonu olur. Ancak ilişkinin bitmesi duyguların bittiğini göstermez. Çoğu zaman giden kişiyle birlikte hayatımızdaki bazı şeyler anlamını yitirir. Eski mesajlara bakmak, sürekli sosyal medya hesaplarını kontrol etmek ve ondan haber almaya çalışmak yeni rutinimiz olur. Bunların hepsi ise toparlanma sürecini uzatarak ayrılığı atlatmayı zorlaştırır.

Eğer siz de onu neden unutamadığınızı sorup duruyorsanız, muhtemelen bu hataları yapıyorsunuz. İşte en yaygın nedenler ve çözümleri!