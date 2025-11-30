onedio
Avatar Filmi Gişede Yaklaşık Ne Kadar Hasılat Yapmıştır?

Avatar Filmi Gişede Yaklaşık Ne Kadar Hasılat Yapmıştır?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
30.11.2025 - 23:23

Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlarda. 30 Kasım Pazar akşamı yarışmacılara ilgi çekici sorular yöneltildi. Bu sorulardan bir tanesi de 200 bin TL değerindeki 'Avatar' sorusu oldu. 

İzleyenler, Avatar'ın gişe hasılatını araştırıyor.

Avatar Filmi Gişede Yaklaşık Ne Kadar Hasılat Yapmıştır?

Avatar Filmi Gişede Yaklaşık Ne Kadar Hasılat Yapmıştır?

A: 30 milyon dolar

B: 300 milyon dolar

C: 3 milyar dolar

D: 30 milyar dolar

Doğru Cevap: C, 3 milyar dolar

