Astrolog Tuğba Karadayı Anlattı: Ava Gidip Avlayanlar ve Avlananlar Sosyal Medyada Olay Oldu

Astrolog Tuğba Karadayı Anlattı: Ava Gidip Avlayanlar ve Avlananlar Sosyal Medyada Olay Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
19.08.2025 - 15:47

Astrolog Tuğba Karadayı, sosyal medyada paylaştığı yeni videosuyla gündeme oturdu. Ünlü astrolog, burçları ava gidip avlanan ve avlayan olarak sıraladı. Kimi burçların her zaman avcı gibi davrandığını, kimilerinin ise kolayca avlandığını anlattı. Kısa sürede binlerce kez izlenen video, takipçileri arasında tartışma yarattı. Bakalım sen hangisisin?

İşte detaylar 👇

Video kısa sürede sosyal medyada binlerce kişiye ulaştı ve yorum yağmuruna tutuldu.

Kimi takipçiler kendi burçlarını bu açıklamalarla eşleştirirken, kimileri astrologun sözlerine esprili yanıtlar verdi. Peki ya sen burcuna dair bu yorumu kabul ediyor musun? Yorumlarda buluşalım!

