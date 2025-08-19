Astrolog Tuğba Karadayı Anlattı: Ava Gidip Avlayanlar ve Avlananlar Sosyal Medyada Olay Oldu

Astrolog Tuğba Karadayı, sosyal medyada paylaştığı yeni videosuyla gündeme oturdu. Ünlü astrolog, burçları ava gidip avlanan ve avlayan olarak sıraladı. Kimi burçların her zaman avcı gibi davrandığını, kimilerinin ise kolayca avlandığını anlattı. Kısa sürede binlerce kez izlenen video, takipçileri arasında tartışma yarattı. Bakalım sen hangisisin?
Video kısa sürede sosyal medyada binlerce kişiye ulaştı ve yorum yağmuruna tutuldu.
