Aşka Hala İnananlar Varsa, Bu Şarkılar Yüzünden Olabilir!
Aşk var mı, yok mu… Bunu kimse sana söyleyemez. Ancak denersen anlayabilirsin. Çünkü aşk, uzaktan bakınca sadece abartılı bir hikâye gibi gelir; ama içine düşünce nefesin değişir, kalbinin sesi artar. Belki bir mesajla başlar, belki bir şarkının ortasında yakalar seni. İşte bu şarkılar da tam orada, aşkı hiç yaşamamış birine bile 'galiba var' dedirtecek kadar güçlü. Hâlâ inananlar varsa, bu melodiler yüzünden olabilir.👇🏻
1. Gülay-Cesaretin Var mı Aşka
2. Burcu Güneş - Biz Aşkı Meleklerden Çaldık
3. Gülşen- Adı Aşk Sebebimin
4. Erkin Koray- Sevince
5. Işın Karaca & Sefa Cheshmberah - Sevmekten Anladığım
6. Yalın- Sensiz Olmaz
7. Gökhan Türkmen - Öyle Güzel Ki
8. Ferhat Göçer - Cennet
9. Teoman - Sevdim Seni Bir Kere
10. AliFiru - İhtilal
11. KÖFN - Bi' Tek Ben Anlarım
12. Ebru Gündeş & Murat Boz - Sonsuza Dek
13. Beni Al - Pinhani
14. Kenan Doğulu - Baş Harfi Ben
15. Furkan Kızılay - Aşksın Sen
