onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Aşka Hala İnananlar Varsa, Bu Şarkılar Yüzünden Olabilir!

etiket Aşka Hala İnananlar Varsa, Bu Şarkılar Yüzünden Olabilir!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
25.08.2025 - 23:44

Aşk var mı, yok mu… Bunu kimse sana söyleyemez. Ancak denersen anlayabilirsin. Çünkü aşk, uzaktan bakınca sadece abartılı bir hikâye gibi gelir; ama içine düşünce nefesin değişir, kalbinin sesi artar. Belki bir mesajla başlar, belki bir şarkının ortasında yakalar seni. İşte bu şarkılar da tam orada, aşkı hiç yaşamamış birine bile 'galiba var' dedirtecek kadar güçlü. Hâlâ inananlar varsa, bu melodiler yüzünden olabilir.👇🏻

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Gülay-Cesaretin Var mı Aşka

2. Burcu Güneş - Biz Aşkı Meleklerden Çaldık

3. Gülşen- Adı Aşk Sebebimin

4. Erkin Koray- Sevince

5. Işın Karaca & Sefa Cheshmberah - Sevmekten Anladığım

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Yalın- Sensiz Olmaz

7. Gökhan Türkmen - Öyle Güzel Ki

8. Ferhat Göçer - Cennet

9. Teoman - Sevdim Seni Bir Kere

10. AliFiru - İhtilal

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. KÖFN - Bi' Tek Ben Anlarım

12. Ebru Gündeş & Murat Boz - Sonsuza Dek

13. Beni Al - Pinhani

14. Kenan Doğulu - Baş Harfi Ben

15. Furkan Kızılay - Aşksın Sen

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
miray soysal
miray soysal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın