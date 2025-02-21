Aşk Hayatın Hangi Romantik Filme Benziyor?
Aşk Hayatın Hangi Romantik Filme Benziyor?
Bu test, sizin aşk hikayenizi bir filmle özdeşleştirerek, ilişkinizin sinematik yanını keşfetmenize yardımcı olacak. Hazır olun çünkü bu yolculuk sizi aşk dünyasının farklı köşelerine götürecek!
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1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım!
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2. Söyle bakalım, aşkın seni nasıl etkiliyor?
3. Biraz sizi tanıyalım! Aranızda ne kadar yaş farkı var?
4. Çok sık kavga eder misiniz?
5. Bir aşk ilişkisinde senin için en önemli şey ne?
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6. Birbirinizle karakter olarak ne kadar uyumlusunuz?
7. Partnerinin burcunu öğrenelim!
8. Son olarak, senin de burcunu öğrenelim!
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