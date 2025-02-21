Aşk Hayatın Hangi Romantik Filme Benziyor?

Aşk hayatın, Before Sunrise’ın büyülü ve tesadüflerle dolu hikayesine benziyor. Sevdiğin kişi, hayatının en beklenmedik anında, belki de en beklenmedik yerinde karşına çıkmış. Her şey hızlıca gelişmiş ve o anın içinde kaybolmuşsunuz. Birbirinizi tanırken, zamanın nasıl geçtiğini bile fark etmemişsiniz. Şimdi birbirinizi çok iyi tanıyorsunuz ama bir araya geldiğinizde zamanın nasıl bu kadar hızlı geçtiğini hala anlayamıyorsunuz.