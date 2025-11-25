Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? Sinan Burhan’dan Canlı Yayında Asgari Ücreti Kulisi
Milyonlar Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak 2026 asgari ücret rakamına kilitlenmişken TV100 canlı yayınında asgari ücretle ilgili değerlendirmelerini aktaran Millet Haber Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, milyonlarca kişinin merakla beklediği asgari ücret hakkında açıklamalarda bulundu. İşte Sinan Burhan’ın asgari ücret hakkındaki gündem olan açıklamaları…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye’de milyonlarca kişi önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen asgari ücretin ner kadar olacağını beklerken Millet Haber Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan’dan asgari ücret kulisi geldi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın