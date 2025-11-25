onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? Sinan Burhan’dan Canlı Yayında Asgari Ücreti Kulisi

Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? Sinan Burhan’dan Canlı Yayında Asgari Ücreti Kulisi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.11.2025 - 14:25

Milyonlar Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak 2026 asgari ücret rakamına kilitlenmişken TV100 canlı yayınında asgari ücretle ilgili değerlendirmelerini aktaran Millet Haber Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, milyonlarca kişinin merakla beklediği asgari ücret hakkında açıklamalarda bulundu. İşte Sinan Burhan’ın asgari ücret hakkındaki gündem olan açıklamaları…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye’de milyonlarca kişi önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen asgari ücretin ner kadar olacağını beklerken Millet Haber Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan’dan asgari ücret kulisi geldi.

Türkiye’de milyonlarca kişi önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen asgari ücretin ner kadar olacağını beklerken Millet Haber Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan’dan asgari ücret kulisi geldi.

Asgari ücret ne kadar olacak sorusunun yanıtı için geri sayım da başladı. TV100 canlı yayınında asgari ücretle ilgili değerlendirmelerini aktaran Millet Haber Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan 'Benim Ankara'dan aldığım bilgi şu; ben 27.630 TL olmasını bekliyorum, asgari ücretin yüzde 25 bandında olmasını bekliyorum. Ben öyle bekliyorum. Bunun üstü olabilir mi? Olabilir. Olsun. Mesela benim gönlümden geçen asgari ücret de 40 bin TL. 40 bin TL olması lazım asgari ücretin. Yeterli değil. Söyleyeyim. Az yani. 40 bin TL olması lazım. Emekli maaşının da minimum asgari ücretle eşitlenmesi lazım. 40 bin TL olması lazım. Benim şahsi kanaatim bu' ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın