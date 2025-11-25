Mevduat Faizleri Güncellendi: 1 Milyon TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar?

Birçok insan, tasarruf etmek, faiz geliri elde etmek ve yatırım yapmak amacıyla vadeli mevduat hesaplarına yöneliyor. Vadeli mevduat hesapları, belirli bir süre boyunca para yatıran kişilere faiz kazancı sağlar. Ancak, bankaların uyguladığı faiz oranları, vade sürelerine bağlı olarak veya sunulan fırsatlara bağlı olarak değişebilir. Sonuç olarak, müşterinin elde edeceği kazanç da çeşitlenir.

Vade süresi dolduğunda, yatırılan ana para miktarı ile birlikte faiz geliri de hesap sahibine ödenir. Mevcut bankanızda veya başka bir bankada vadeli mevduat hesabı açabilirsiniz. Ancak hesap açmadan önce bankaların sunduğu teklifleri incelemenizi tavsiye ederiz.

Kasım 2025'ten itibaren bankaların uyguladığı mevduat faiz oranları yüzde 46'ya kadar yükseliyor. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi almak için bankaların resmi internet sitelerini veya müşteri hizmetlerini ziyaret edebilir, en güncel ve doğru bilgilere ulaşabilirsiniz.