Mevduat Faizleri Güncellendi: 1 Milyon TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
25.11.2025 - 12:19

Birçok vatandaşımız, Türk lirasını mevduatta değerlendirmeyi tercih ediyor. 2025'in son günleri yaklaşırken bankalar güncel mevduat faiz oranlarında değişikliğe gitti. Bu hafta itibarıyla her bankanın sunduğu faiz oranı da belirlendi. Peki bu oranlarla, 1 milyon TL'nin getirisi ne olur? Hangi banka daha yüksek faiz veriyor?

1 milyon liranın bankalara göre 32 günlük getirisi aşağıdaki gibidir!

Not: Buradaki rakamlar, mevduat karşılaştırma sitelerinden alınmıştır. Bankaların uyguladığı farklı tarifeler olabilir. Bu nedenle aynı faiz oranında farklı kazançlar görülebilir. Detaylı bilgileri bankaların resmi sitelerinden almanızı tavsiye ederiz.

Kasım 2025 Bankaların Mevduat Faiz Oranları

Birçok insan, tasarruf etmek, faiz geliri elde etmek ve yatırım yapmak amacıyla vadeli mevduat hesaplarına yöneliyor. Vadeli mevduat hesapları, belirli bir süre boyunca para yatıran kişilere faiz kazancı sağlar. Ancak, bankaların uyguladığı faiz oranları, vade sürelerine bağlı olarak veya sunulan fırsatlara bağlı olarak değişebilir. Sonuç olarak, müşterinin elde edeceği kazanç da çeşitlenir.

Vade süresi dolduğunda, yatırılan ana para miktarı ile birlikte faiz geliri de hesap sahibine ödenir. Mevcut bankanızda veya başka bir bankada vadeli mevduat hesabı açabilirsiniz. Ancak hesap açmadan önce bankaların sunduğu teklifleri incelemenizi tavsiye ederiz.

Kasım 2025'ten itibaren bankaların uyguladığı mevduat faiz oranları yüzde 46'ya kadar yükseliyor. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi almak için bankaların resmi internet sitelerini veya müşteri hizmetlerini ziyaret edebilir, en güncel ve doğru bilgilere ulaşabilirsiniz.

1 Milyon TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar?

  • Akbank 

Faiz Oranı: Yüzde 43

Net Kazanç: 31.574,49 TL

Vade Sonu Tutar: 1.031.574,49 TL 

  • Garanti BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 41,5

Net Kazanç: 30.016,44 TL

Vade Sonu Tutar: 1.030.016,44 TL

  • Ziraat

Faiz Oranı: Yüzde 41

Net Kazanç: 29.654,79 TL

Vade Sonu Tutar: 1.029.654,79 TL

  • Enpara

Faiz Oranı: Yüzde 40

Net Kazanç: 28.931,51 TL

Vade Sonu Tutar: 1.028.931,51 TL

Yüzde 45 ve Üzeri Faiz Veren Bankalar

  • TEB

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 28.106,38 TL 

Vade Sonu Tutar: 1.028.106,38 TL

  • YapıKredi 

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 33.066,33 TL

Vade Sonu Tutar: 1.033.066,33 TL

  • HSBC

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 30.602,11 TL

Vade Sonu Tutar: 1.030.602,11 TL

  • ING

Faiz Oranı: Yüzde 46

Net Kazanç: 28.741,08 TL

Vade Sonu Tutar: 1.028.74,08 TL

*Söz konusu veriler, 25 Kasım tarihinde alınmıştır. Detaylı bilgi ve güncel fiyatlar için bankaların resmi kanallarını ziyaret ediniz.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
