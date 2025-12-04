As Bayrakları: Berlin Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatma Deniz Seçildi

Fatma Deniz, ABD’de Berkeley Üniversitesi’ndeki çalışmalarının ardından TU Berlin’e katıldı. Yapay zekâ alanındaki uzmanlığıyla tanınan Deniz, rektör yardımcısı olarak üniversitenin dijitalleşme ve sürdürülebilirlik çalışmalarından sorumluydu. Münih doğumlu olup Türkiye’de büyüyen Deniz, özellikle dil işleme üzerine yoğunlaşan araştırmalarıyla Bilgisayar Bilimleri, Sinir Bilimleri ve Veri Bilimi alanlarının kesişiminde öne çıkıyor.

Deniz seçim kampanyası boyunca üniversite için hızlı bir gelecek stratejisi oluşturulması gerektiğini ve yönetim süreçlerinin belirgin biçimde hızlandırılmasını savunmuştu. Seçimin ardından yaptığı açıklamada ise vizyonunu şöyle özetledi: “Ortak hedefimiz, bilimsel mükemmelliğin yaşandığı, başkentte modern bir Teknik Üniversite yaratmaktır. Bunun için güvenilir yapılara ve öğrenmenin, gelişimin ve net sorumluluğun doğal olduğu bir kültüre ihtiyacımız var.” Türk bilim insanının bu yeni göreve seçilmesi, uluslararası akademik dünyada önemli bir başarı olarak değerlendiriliyor.