As Bayrakları: Berlin Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatma Deniz Seçildi
Bursa Kız Lisesi'nden mezun olan başarılı bilgisayar bilimci Prof. Dr. Fatma Deniz, Almanya'nın köklü eğitim kurumlarından Berlin Teknik Üniversitesi'nin (TU Berlin) yeni rektörü olarak seçildi. Deniz, Üniversitenin Akademik Senatosu tarafından yürütülen seçimde oyların üçte ikisinden fazlasını alarak mevcut rektör Geraldine Rauch'u geride bırakarak yeni rektör seçildi. Halihazırda rektör yardımcılığı görevini sürdüren Deniz, dört yıllık görevine 1 Nisan 2026 tarihinde başlayacak.
Büyük çekişmeye sahne olan rektörlük seçiminde ilk turdan sonra adayların çekilmesiyle sadece mevcut rektör Geraldine Rauch ve Fatma Deniz yarışmıştı.
Bursa Kız Lisesi'nden mezun olan Fatma Deniz, Akademik kariyerine Almanya Münih'te bilgisayar bilimi lisans eğitimiyle devam ettirdi.
