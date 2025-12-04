onedio
As Bayrakları: Berlin Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatma Deniz Seçildi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
04.12.2025 - 11:58

Bursa Kız Lisesi'nden mezun olan başarılı bilgisayar bilimci Prof. Dr. Fatma Deniz, Almanya'nın köklü eğitim kurumlarından Berlin Teknik Üniversitesi'nin (TU Berlin) yeni rektörü olarak seçildi. Deniz, Üniversitenin Akademik Senatosu tarafından yürütülen seçimde oyların üçte ikisinden fazlasını alarak mevcut rektör Geraldine Rauch'u geride bırakarak yeni rektör seçildi. Halihazırda rektör yardımcılığı görevini sürdüren Deniz, dört yıllık görevine 1 Nisan 2026 tarihinde başlayacak.

Kaynak

Büyük çekişmeye sahne olan rektörlük seçiminde ilk turdan sonra adayların çekilmesiyle sadece mevcut rektör Geraldine Rauch ve Fatma Deniz yarışmıştı.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen oylamada, üniversite senatosunun üçte ikisinden fazlasının desteğini alan Prof. Dr. Deniz, 42 oy alarak rektörlük koltuğuna oturdu. Rakibi Rauch ise 18 oyda kaldı.

Seçim, aynı zamanda önceki Rektör Geraldine Rauch'un Mayıs 2024'te X'te beğendiği bir paylaşım nedeniyle 'antisemitizm' suçlamalarıyla karşı karşıya kalmasının ardından gerçekleşti. Rauch, hatayla beğendiğini belirttiği bu tartışmalı paylaşım sonrası Alman siyasetçiler ve kamuoyundan gelen istifa çağrılarına rağmen görevini sürdürmüştü.

Bursa Kız Lisesi'nden mezun olan Fatma Deniz, Akademik kariyerine Almanya Münih'te bilgisayar bilimi lisans eğitimiyle devam ettirdi.

Fatma Deniz, ABD’de Berkeley Üniversitesi’ndeki çalışmalarının ardından TU Berlin’e katıldı. Yapay zekâ alanındaki uzmanlığıyla tanınan Deniz, rektör yardımcısı olarak üniversitenin dijitalleşme ve sürdürülebilirlik çalışmalarından sorumluydu. Münih doğumlu olup Türkiye’de büyüyen Deniz, özellikle dil işleme üzerine yoğunlaşan araştırmalarıyla Bilgisayar Bilimleri, Sinir Bilimleri ve Veri Bilimi alanlarının kesişiminde öne çıkıyor.

Deniz seçim kampanyası boyunca üniversite için hızlı bir gelecek stratejisi oluşturulması gerektiğini ve yönetim süreçlerinin belirgin biçimde hızlandırılmasını savunmuştu. Seçimin ardından yaptığı açıklamada ise vizyonunu şöyle özetledi: “Ortak hedefimiz, bilimsel mükemmelliğin yaşandığı, başkentte modern bir Teknik Üniversite yaratmaktır. Bunun için güvenilir yapılara ve öğrenmenin, gelişimin ve net sorumluluğun doğal olduğu bir kültüre ihtiyacımız var.” Türk bilim insanının bu yeni göreve seçilmesi, uluslararası akademik dünyada önemli bir başarı olarak değerlendiriliyor.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
