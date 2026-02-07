Arkeolog ve Yazar Buket Önyürü ile GÜL: Güzelliğin Arkeolojisi Üzerine

Aslında bu bir karar değil, bir keşifti.

Kazılarda, müzelerde, sanat tarihinde, minyatürlerde, mezar stellerinde, parfüm şişelerinde, ritüellerde… gül hep karşıma çıkıyordu.

Bir süre sonra şunu fark ettim:

Gül, insanlık tarihinde tesadüfî bir motif değil.

O, medeniyetlerin ortak dili.

Bir arkeolog olarak geçmişi kazıyoruz; ama bazı şeyleri topraktan değil, hafızadan çıkarıyoruz.

Benim için gül tam olarak böyle bir hafızaydı.

Bu kitap, o hafızanın izini sürmenin sonucu.

“Gülün arkeolojisi” çok alışılmadık bir ifade. Bunu biraz açar mısınız?

Çünkü arkeoloji sadece taş ve toprak değildir.

Arkeoloji aynı zamanda koku, ritüel, sembol ve duyusal kültür demektir.

Bir toplumun neyi kutsal gördüğü, neyle iyileştiği, neyi sevdiği…

bunlar da kültürel katmanlardır.

Gül;

Antik Mısır’da güzellik ritüeli,

Roma’da “sub rosa” yani sır,

Osmanlı’da şifa ve zarafet,

Anadolu’da ise gündelik hayatın kokusu.

Yani gül aslında bir bitkiden çok daha fazlası.

O bir kültür nesnesi.

Ben de bu yüzden ona bir arkeolog gözüyle baktım.