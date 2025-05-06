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Ariana Grande Kimdir, Kaç Yaşında? Ariana Grande Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler

Ariana Grande Kimdir, Kaç Yaşında? Ariana Grande Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
06.05.2025 - 15:42

Genç yaşta yıldız gibi parlayan ve son yılların en çok konuşulan pop ikonlarından biri haline gelen Ariana Grande, hem müziğiyle hem de tarzıyla milyonları peşinden sürüklüyor. Küçük yaşlarda sahneyle tanışan Grande, kısa sürede dünya çapında tanınırlık elde etti. Peki Ariana Grande kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi? 

Gelin, dünyaca ünlü yıldız hakkında merak edilen tüm detaylara birlikte bakalım.

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Ariana Grande Kimdir?

Ariana Grande Kimdir?

Ariana Grande-Butera, 26 Haziran 1993’te Florida’da dünyaya gelmiştir. Amerikalı bir oyuncu ve pop müzik sanatçısıdır. Sahneyle tanışması oldukça erken yaşlara dayanan Grande, ilk olarak tiyatro oyunlarında yer aldı. Gerçek çıkışını ise Nickelodeon dizisi Victorious’ta canlandırdığı Cat Valentine karakteriyle yaptı. Hem oyunculuğu hem de müzik yeteneğiyle dikkat çekti ve kısa sürede adını duyurmayı başardı.

Ariana Grande Kaç Yaşında?

26 Haziran 1993 doğumlu olan Ariana Grande şu an 31 yaşındadır.

Ariana Grande Nereli?

Ariana Grande, ABD’nin Florida eyaletine bağlı Boca Raton kentinde doğmuştur.

Ariana Grande Kariyer Başlangıcı

Ariana Grande Kariyer Başlangıcı

Grande, profesyonel oyunculuğa 15 yaşında Broadway’de sahne alarak adım attı. 2010’da Victorious dizisiyle televizyon dünyasına girdi ve bu diziyle büyük bir genç hayran kitlesi edindi. Müzik kariyerine ise ilk teklisi Put Your Hearts Up ile giriş yaptı. 2013 yılında çıkardığı ilk albümü Yours Truly ile Billboard listelerine girmeyi başardı.

Ariana Grande Özel Hayatı

Ariana Grande Özel Hayatı

Ariana Grande, 2021 yılında emlak danışmanı Dalton Gomez ile sade bir törenle evlendi. Daha önce Mac Miller ve Pete Davidson gibi isimlerle yaşadığı ilişkilerle de gündeme gelmişti. 2024 yılında çiftin boşanma kararı aldığı açıklandı, Ariana şu sıralar oyuncu Ethan Slater ile ilişki yaşıyor.

Ariana Grande Yer Aldığı Diziler

Ariana Grande Yer Aldığı Diziler

  • Victorious (2010–2013)

  • Sam & Cat (2013–2014)

  • Scream Queens (2015)

Ariana Grande Yer Aldığı Filmler

  • Swindle (2013, TV filmi)

  • Zoolander 2 (2016, cameo)

  • Don’t Look Up (2021)

Ariana Grande Ödülleri ve Adaylıkları

Ariana Grande Ödülleri ve Adaylıkları

  • 2 Grammy Ödülü

  • 3 American Music Awards

  • 1 Billboard Music Award

  • MTV Video Müzik Ödülü

  • 30’un üzerinde ödül, 100’ün üzerinde adaylık

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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