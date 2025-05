Ariana Grande Kimdir, Kaç Yaşında? Ariana Grande Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler

Grande, profesyonel oyunculuğa 15 yaşında Broadway’de sahne alarak adım attı. 2010’da Victorious dizisiyle televizyon dünyasına girdi ve bu diziyle büyük bir genç hayran kitlesi edindi. Müzik kariyerine ise ilk teklisi Put Your Hearts Up ile giriş yaptı. 2013 yılında çıkardığı ilk albümü Yours Truly ile Billboard listelerine girmeyi başardı.