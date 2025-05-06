Ariana Grande Kimdir, Kaç Yaşında? Ariana Grande Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler
Genç yaşta yıldız gibi parlayan ve son yılların en çok konuşulan pop ikonlarından biri haline gelen Ariana Grande, hem müziğiyle hem de tarzıyla milyonları peşinden sürüklüyor. Küçük yaşlarda sahneyle tanışan Grande, kısa sürede dünya çapında tanınırlık elde etti. Peki Ariana Grande kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi?
Gelin, dünyaca ünlü yıldız hakkında merak edilen tüm detaylara birlikte bakalım.
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Ariana Grande Kimdir?
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Ariana Grande Kariyer Başlangıcı
Ariana Grande Özel Hayatı
Ariana Grande Yer Aldığı Diziler
Ariana Grande Ödülleri ve Adaylıkları
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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