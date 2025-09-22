onedio
article/comments
article/share
Haberler
Seyahat
Arabada Birlikte Yapınca Çok Eğlenceli Olan 10 Aktivite

etiket Arabada Birlikte Yapınca Çok Eğlenceli Olan 10 Aktivite

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
22.09.2025 - 17:28

Uzun yolculuklar bazen sıkıcı gelebilir. Bunun nedeni yolculukta henüz neyden keyif aldığınızı hala bilmemeniz... Emin olun, doğru aktivitelerle yol çok daha keyifli hale gelebilir. Bu içerikte de size harika öneriler vermeye geldik! 🚗

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Bağırarak şarkı söylemek!

Yolculukların tartışmasız ki en keyifli aktivitesi, bağırarak arabada şarkı söylemek! Sesinizin güzel olması ya da detone olmanız o an hiç önemli değil. Çünkü önemli olan sevdiklerinizle birlikte konser tadında şarkı söylemek. Sonra bir bakmışsınız ki gideceğiniz yere varmışsınız bile...

2. Yakıt molası vermek!

Uzun yolun olmazsa olmazlarından bir diğeri de saatler sonra yakıt istasyonunda mola vermek... İster marketten bir şey almak için olsun, isterse de durup biraz nefes almak için, arabadan dışarıya attığınız ilk adımın keyfi insanı heyecanlandırmaya yeter.

3. Müzik açma kavgası!

Şarkı söylemenin keyfinden bahsettik, peki ya hangi şarkının konserinin verileceğinin tartışması... Arabadaki herkes genelde kendi DJ'liğinin daha iyi olduğunu düşünür ve ortaya da çok komik bir müzik listesi kavgası çıkar. Sonunda herkesin sırayla 1 şarkı hakkı olur ve arabada çıkan bu eğlenceli kaoslarla yol daha keyifli hale gelir.

4. Arabada sandviç yemek!

Yakıt istasyonunda mola verdikten sonra markete koşup dünyanın en lezzetli sandviçi olan Fasty sandviçini almak için yarışanlardan mısınız, yoksa sakin kalanlardan mı? Şaka bir yana, yolda yemek için en keyifli seçenek kesinlikle sandviçtir ve tadı hiçbir şeye değişilmez.

5. Araba plakası tahmin etmek!

Yoldan geçen arabaların plakalarının hangi şehre ait olduğunu bilmek de yolda yapılabilecek keyifli aktivitelerden biridir. Özellikle karşınızdaki insan yanlış bilince arabada esprili bir şenlik de başlar. Sadece muhabbet için bile bu oyun oynanır.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Fotoğraf çekmek!

Manzaralı bir yol, batmakta olan güneş ya da kahkahalarla dolu bir an… Yolda çekilen bu kareler, yıllar sonra baktığınızda yüzünüzü gülümsetecek en güzel anılardan biridir. Üstelik galerinizde kalan bu kalıcı hatıralar, geçmişe küçük bir yolculuk yapmak için de idealdir.

7. Çocukluk oyunlarını canlandırmak!

Çocukken herkesin 1 kere de olsa mutlaka oynadığı, “İlk kim görecek?” oyununu biliyorsunuzdur. Karşınızdaki kişi size bir nesne söyler. Kim ilk görürse o kazanır. Küçükken oynadığımızda resmen yola kitlenir, gözümüzü dört açardık. Şimdi de uzun yolda hala oldukça keyifli aktivitelerden bir tanesi...

8. Kahve demleyip arabada içmek!

Evde demlediğiniz kahveyi, termosa koyup yolda içince tadının sanki daha da güzelleştiğini siz de hissediyor musunuz? Özellikle güzel bir manzara eşliğinde içilen kahve insana bambaşka bir huzur katar. Kahve kokusu arabaya yayıldığında da herkesin yüzü gülümser.

9. Podcast dinlemek!

Yolda giderken podcast dinlemek, sohbeti şenlendiren ve farklı bir boyut kazandıran aktivitelerden biridir. Özellikle de dinlenilen podcast üzerine yapılan uzun sohbetler, yolun yorgunluğunu alır götürür...  Bazen kahkaha, bazen şaşkınlık yaratan bu anlar yolculuğun tatlarından biridir.

10. İlginç tabelalara bakmak!

Yolda çıkan tabelalar bazen o kadar komik oluyor ki, insan bir anda yanındaki kişiye gösterip gülme krizine girebiliyor...  Hiç duyulmayan ama aşırı absürt olan köy isimleri, eğlenceli esprilere yol açıyor. Herkes üstüne konuşurken, her şey daha keyifli hale geliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın