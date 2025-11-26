Antalya’da "Son Kadeh" Operasyonu: Eğlence Mekanında 10 Katı Hesap Ödeten Çete Yakalandı
Antalya’da internet üzerinde oluşturdukları sahte kadın profilleriyle kandırdıkları erkekleri anlaşmalı eğlence mekanlarına götüren ve 10 katı hesap ödeten çeteye yönelik “Son Kadeh” operasyonu düzenlendi. 12'si erkek 29 şüpheli, polis operasyonuyla yakalanırken, şüphelilerden 16'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sahte kadın profilleriyle eğlence mekanların müşteri çekmişler.
Son kadehleri oldu
