Antalya’da "Son Kadeh" Operasyonu: Eğlence Mekanında 10 Katı Hesap Ödeten Çete Yakalandı

Muratpaşa ilçesinde faaliyet gösteren bir eğlence mekanının işletmecileri ve çalışanlarının sosyal medya platformlarında sahte kadın profilleri açarak erkekleri mekana yakın bir yere yönlendirdikleri, şahısların burada mekanda çalışan kadınlar tarafından karşılanarak eğlenme bahanesiyle işletmeye götürüldükleri, mekanda düzenlenen adisyonların çok sayıda kalem eklenerek şişirildiği, diğer eğlence mekanlarına kıyasla 8-10 katına varan hesaplar çıkartıldığı ortaya çıktı.

İtiraz eden müşterilere cebir ve tehditle nakit, kredi kartı ya da mobil bankacılık üzerinden hazır kredi kullandırarak ödemeye zorlayan çeteye polis operasyon düzenledi.