onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Antalya’da "Son Kadeh" Operasyonu: Eğlence Mekanında 10 Katı Hesap Ödeten Çete Yakalandı

Antalya’da "Son Kadeh" Operasyonu: Eğlence Mekanında 10 Katı Hesap Ödeten Çete Yakalandı

Antalya
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
26.11.2025 - 15:35

Antalya’da internet üzerinde oluşturdukları sahte kadın profilleriyle kandırdıkları erkekleri anlaşmalı eğlence mekanlarına götüren ve 10 katı hesap ödeten çeteye yönelik “Son Kadeh” operasyonu düzenlendi. 12'si erkek 29 şüpheli, polis operasyonuyla yakalanırken, şüphelilerden 16'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sahte kadın profilleriyle eğlence mekanların müşteri çekmişler.

Sahte kadın profilleriyle eğlence mekanların müşteri çekmişler.

Muratpaşa ilçesinde faaliyet gösteren bir eğlence mekanının işletmecileri ve çalışanlarının sosyal medya platformlarında sahte kadın profilleri açarak erkekleri mekana yakın bir yere yönlendirdikleri, şahısların burada mekanda çalışan kadınlar tarafından karşılanarak eğlenme bahanesiyle işletmeye götürüldükleri, mekanda düzenlenen adisyonların çok sayıda kalem eklenerek şişirildiği, diğer eğlence mekanlarına kıyasla 8-10 katına varan hesaplar çıkartıldığı ortaya çıktı.

İtiraz eden müşterilere cebir ve tehditle nakit, kredi kartı ya da mobil bankacılık üzerinden hazır kredi kullandırarak ödemeye zorlayan çeteye polis operasyon düzenledi.

Son kadehleri oldu

Son kadehleri oldu

Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık 3 aylık çalışma neticesinde olaylara karıştıkları tespit edilen 17'si kadın toplam 29 şüpheli, 'Son Kadeh' adı verilen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Operasyonda 2 adet ruhsatsız tabanca, 99 adet fişek, suça konu çok sayıda evrak ve doküman ele geçirildi. 'Nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit ve hakaret' suçlarından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
7
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın