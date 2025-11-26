onedio
Cem Uzan Fransa’da Açtığı Davayı da Kaybetti: Paraları ve Mallarına Haciz Konularak TMSF’ye Devredildi

Cem Uzan
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
26.11.2025 - 14:37

Türkiye’de 47 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cem Uzan hayatını firari olarak Fransa’da sürdürüyor. Cem Uzan, Türkiye’de yargılandığı davaların siyasi olduğunu iddia ederek Fransız mahkemesine başvurmuştu. Fransız mahkemesi Cem Uzan’ın açtığı davada kararını verdi ve Türk mahkemelerinin kararını geçerli saydı. Alınan kararla birlikte Cem Uzan’ın Fransa’da bulunan bazı mal varlıklarına el koyuldu ve TMSF’ye devredildi.

Kaynak: Halk TV

İçeriğin Devamı Aşağıda
Cem Uzan, 2021 yılında Türk mahkemelerinin kararının siyasi olduğu iddiasıyla Fransa’da dava açmıştı.

Halk TV’de yer alan habere göre Fransız mahkemesi, İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin Kemal Uzan, Cem Cengiz Uzan, Murat Hakan Uzan, Ayşegül Uzan ve Melahat Uzan hakkında verdiği kararı tanıdı. Alınanan kararla birlikte Cem Uzan’ın Fransa’da bulunan gizli kasasından paralarına el koyuldu.

Cem Uzan’ın el konularak TSMF’ye devredilen mal varlıkları şöyle;

La Banque Postale’de bulunan 227 bin 40 avro tutarındaki hesabı,

Evinde yapılan aramada bulunan 100 bin avro nakit para,

Çukurova Elektrik’e (ÇEAŞ) ait hisse senetleri,

Murat Hakan Uzan’ın sahibi olduğu Fransa merkezli Vertu AK şirketi hisseleri.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
