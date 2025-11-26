Cem Uzan Fransa’da Açtığı Davayı da Kaybetti: Paraları ve Mallarına Haciz Konularak TMSF’ye Devredildi
Türkiye’de 47 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cem Uzan hayatını firari olarak Fransa’da sürdürüyor. Cem Uzan, Türkiye’de yargılandığı davaların siyasi olduğunu iddia ederek Fransız mahkemesine başvurmuştu. Fransız mahkemesi Cem Uzan’ın açtığı davada kararını verdi ve Türk mahkemelerinin kararını geçerli saydı. Alınan kararla birlikte Cem Uzan’ın Fransa’da bulunan bazı mal varlıklarına el koyuldu ve TMSF’ye devredildi.
Kaynak: Halk TV
Cem Uzan, 2021 yılında Türk mahkemelerinin kararının siyasi olduğu iddiasıyla Fransa’da dava açmıştı.
Cem Uzan’ın el konularak TSMF’ye devredilen mal varlıkları şöyle;
