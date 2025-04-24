Anneler Günü Hediyesi Son Dakikaya Kalanlara Özel Hediye Önerilerimiz
Hediye işi son dakikaya kaldıysa endişelenmeyin! Tüm zamanını her şeyden önce size ayıran anneniz veya eşiniz için en güzel saat önerilerimizle geldik! Seçtiğiniz her bir saat, onun her anına eşlik edecek, ona olan sevginizin somut bir ifadesi olarak nesilden nesile aktarılacak...
Siz de bu Anneler Günü “Tam anneme/eşime sevgimi göstereceğim zaman” diyorsanız, Konyalı Saat’ten özenle seçtiğimiz saatlere göz atmanızı öneririz!
Tüm zamanların en iyi annesine, tüm zamanların en iyi hediye önerileri için aşağı kaydırın!
1. En sade haliyle bile göz kamaştıran annelere önerimiz: Bering!
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2. Şıklık yarışının kazananı: Daniel Wellington!
3. Biraz nostaljik biraz pratik: Casio...
4. Teknolojiyle büyülenen annelere önerimiz Citizen!
5. Klasikten şaşmayan annelere: Gant!
6. Modaya yön veren anneler için önerimiz: D1 Milano!
Tüm zamanların en iyi annesine, #TümZamanlarınEnİyiHediyesi Konyalı Saat'ten!
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