onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Onedio Özel
Anneler Günü Hediyesi Son Dakikaya Kalanlara Özel Hediye Önerilerimiz

Anneler Günü Hediyesi Son Dakikaya Kalanlara Özel Hediye Önerilerimiz

Konyalisaat
Konyalisaat - Onedio Üyesi
24.04.2025 - 16:46

Hediye işi son dakikaya kaldıysa endişelenmeyin! Tüm zamanını her şeyden önce size ayıran anneniz veya eşiniz için en güzel saat önerilerimizle geldik! Seçtiğiniz her bir saat, onun her anına eşlik edecek, ona olan sevginizin somut bir ifadesi olarak nesilden nesile aktarılacak...

Siz de bu Anneler Günü “Tam anneme/eşime sevgimi göstereceğim zaman” diyorsanız, Konyalı Saat’ten özenle seçtiğimiz saatlere göz atmanızı öneririz!

Tüm zamanların en iyi annesine, tüm zamanların en iyi hediye önerileri için aşağı kaydırın!

1. En sade haliyle bile göz kamaştıran annelere önerimiz: Bering!

1. En sade haliyle bile göz kamaştıran annelere önerimiz: Bering!

Buzulların saf beyazlığı ve kuzey ışıklarının büyüleyiciliği… Arktik’in büyüsünden ilham alan Bering’i anlatmak için bunlardan bahsetmemiz yetmiştir herhalde! Böylesine büyüleyici bir saatin anneniz veya eşinizin kolunda nasıl duracağını hayal edin. Bu hediyeye şüphesiz bayılırlar! Sadeliğiyle öne çıkan annelere alınabilecek en doğru hediyelerden biri.

2. Şıklık yarışının kazananı: Daniel Wellington!

2. Şıklık yarışının kazananı: Daniel Wellington!

Hem modern hem de zarif anneler için önerimiz kesinlikle Daniel Wellington! Ayrıca bu saat modellerinde zamansız bir sadelik de bulabileceğinizi de eklemiş olalım. “Benim annem/eşim her zaman zariftir” diyorsanız, gündelik stiline şık bir dokunuş yapma işini bu hediyeyle çözebilirsiniz.

3. Biraz nostaljik biraz pratik: Casio...

3. Biraz nostaljik biraz pratik: Casio...

Casio denilince hepimiz geçmişe dönüyor, o güzel günleri hatırlıyoruz. Annenize gençliğini hatırlatmak istiyorsanız, Casio saat modelleri de oldukça mantıklı bir hediye seçimi olabilir. Geçmişin enerjisini bugüne taşıyan, pratikliği ve fonksiyonelliği önemseyen anneler için en doğru tercih bu olacaktır!

4. Teknolojiyle büyülenen annelere önerimiz Citizen!

4. Teknolojiyle büyülenen annelere önerimiz Citizen!

Anneler Günü’nde büyüleyici bir hediye vermek ister miydiniz? Citizen saatler güneş enerjisiyle çalışan ve ışıktan güç alan teknolojileriyle bile kendisine hayran bırakmayı başarıyor. Eco-Drive mekanizmasının yanı sıra kendine has şık ve estetik formu da onu ayrıca özel kılıyor.

5. Klasikten şaşmayan annelere: Gant!

5. Klasikten şaşmayan annelere: Gant!

Kimi anneler de vardır ki her zaman klasik çizgilere dayanan bir karakterleri, bir stilleri vardır. O halde bakmanız gereken saat markası Gant olmalı! Klasik çizgilere modern bir yorum katan Gant ile bu sene Anneler Günü hediyeniz unutulmaz olacak. Stil sahibi, öz güveni yüksek ve cesur anneler bu hediyeye bayılacaktır.

6. Modaya yön veren anneler için önerimiz: D1 Milano!

6. Modaya yön veren anneler için önerimiz: D1 Milano!

İtalyan tasarımının kötü olması gibi bir ihtimal var mı? D1 Milano’dan da gördüğümüz üzere bizce kesinlikle yok! İtalyan tasarımının cesur ve çağdaş yorumunu yapan D1 Milano, güçlü duruşu ve modern stiliyle fark yaratan annelerin “Beni ne kadar iyi tanıyormuşsun” diyeceği türden bir hediye. Son dakikaya kalan hediye seçimi için de oldukça kurtarıcı!

Tüm zamanların en iyi annesine, #TümZamanlarınEnİyiHediyesi Konyalı Saat'ten!

Tüm zamanların en iyi annesine, #TümZamanlarınEnİyiHediyesi Konyalı Saat'ten!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Konyalisaat
Konyalisaat
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın